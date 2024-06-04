Ваноли вернул «Венецию» в Серию А: отметили водным парадом, прыгали в канал! А в какой они форме?

Уже без Черышева.

После двух лет вне Серии А вернулась «Венеция»: главный тренер Паоло Ваноли после победы в Кубке России-2022 сверкнул теперь и Италии.

Зашел в элиту вместе с Денисом Черышевым. Правда, россиянин почти не играл: в 2024-м ему доверили всего семь минут и логично не продлили контракт.

Как же красиво празднует «Венеция»!

Сначала эмоции. Клуб поднялся через плей-офф: сначала убрали «Палермо» (1:0, 2:1), затем – «Кремонезе» (0:0, 1:0).

Безумная радость на стадионе.

Сетку, конечно, на сувениры разорвали.

Коллективное «А-а-а-а».

И победное «у-у-у-у»!

Счастье для всего города.

Венецианцы высыпали на площадь Сан Марко.

Повсюду оранжево-черно-зеленые цвета.

Но больше всего красного – цвет огней и флага Венеции.

Один из главных творцов успеха – финн Йоэл Похьянпало. Он второй сезон в лидерах бомбардирской гонки Серии Б (сначала было 19 голов и второе место, теперь 22 мяча и лидерство). Год назад форвард запомнился тем, что выпил пиво прямо на стадионе после покера.

Йоэл сохраняет стиль: в шапке венецианского дожа открыл огромную бутылку шампанского.

Но больше всех радовался защитник Джорджо Альтаре.

Вот он летит в местный канал.

На следующий день «Венеция» провела парад. Как и должна королева Адриатики – на воде.

Паоло Ваноли исполнил мечту (dreAm) и вернул команду в Серию А.

Каждый кадр – красота!

И неповторимая атмосфера.

Где еще такое увидишь?

Теперь главный вопрос: в чем играет «Венеция»?

Стильные джерси превратились в главную особенность клуба.

Новую форму пока не представили, а в сезоне возвращения играли в черной футболке с золотистыми манжетами и воротником, который застегивается на пуговицу.

Домашний комплект «Венеции» был посвящен работам венецианского архитектора Карло Скарпы. Однотонность футболки и золотой воротник связаны со стилем Скарпы, который отличался «элегантным сохранением чистых форм и использованием золота».

Гостевая футболка отсылала к классике 1990-х и венецианскому образу жизни. Белая основа совмещена со всеми традиционными цветами клуба.

На презентацию пригласили Арриго Чиприани – владельца легендарного Harry’s Bar . В 1931-м бар открыл его отец Джузеппе Чиприани. Это место очень любил Эрнест Хемингуэй.

Пожалуй, самая неординарная джерси – дополнительная. Ее посвятили знаменитым венецианским гондольерам.

Гондолы – символ Венеции, а полосатая форма – важный атрибут гондольеров. Этот вид транспорта используется с XI века (первое упоминание аж в 1094 году).

Ваноли заслужил интерес из Турина, а Черышев почти не играл – так «Венеция» вернулась в Серию А

«Венеция» выбралась в Серию А при участии наших знакомых.

Паоло Ваноли принял команду в ноябре 2022-го – она плелась на предпоследнем месте Серии Б. Но итальянец даже сумел заскочить в плей-офф за право вернуться в элиту. «Венеция» поднялась на восьмое место – нижний шанс сыграть в стыках. Там многоуровневая система: третья и четвертая команда начинают плей-офф за элиту с полуфиналов, а пятая-восьмая – играют между собой до этого. «Венеция» тогда проиграла в первом же матче – будущему участнику Серии А «Кальяри».

В этом сезоне «Венеция» вообще претендовала на прямую путевку в Серию А – отстали на три очка от второго «Комо». Пришлось падать в стыки, и на этот раз все получилось. Победный мяч в ворота «Кремонезе» забил датский форвард Кристиан Гюткьяер. Он второй бомбардир команды: 12 голов в 42 матчах сезона, больше наколотил только тот самый финн Похьянпало (22).

«Я потерял дар речи, – эмоции главного тренера. – Мы совершили подвиг, поистине шедевр. Поздравляем в первую очередь этих ребят, полтора года назад мы начинали с самых низов. Мы пережили некоторые значимые разочарования, преодолели их и, по-моему, достойно дошли до Серии А. Я пообещал президенту и директору, что, несмотря на огромное разочарование, если у меня будет хотя бы один шанс попасть в Серию А, я им воспользуюсь, потому что я большой профессионал».

Под разочарованием Ваноли имеет ввиду в том числе и трансферную политику клуба: при нем «Венеция» потратила меньше двух млн евро на двух футболистов, а заработала больше шести. Норвежский вингер Деннис Йенсен, например, ушел в «Кремонезе» – и серьезно помог главному конкуренту (пять голов и восемь ассистов).

Денис Черышев почти не играл, хотя травмы сейчас не мешают: за сезон провел всего 168 минут, 0 голов и 0 ассистов. Летом его контракт истекает – «Венеция» сообщила, что не предложит новый. Видимо, так и не привык к жестким нагрузкам.

«Ваноли очень требовательный, знает четко, что он хочет от каждого футболиста, – рассказывал Денис в интервью РИА. – У него высокие требования по физической подготовке, меня это даже удивило чуть-чуть. Когда я приехал в Италию, не думал, что так мощно и жестко тут работают. Но это хорошо повлияет на организм, у нас в команде мало травм, значит, тренерскому штабу нужно отдать должное».

Кстати, пока не факт, что в Серии А будет тренировать «Ваноли»: инсайдер Николо Скира писал, что он в шаге от перехода в «Торино», там предлагают контракт до 2026-го с опцией продления. При этом туринцам нужно выкупить тренера за 1 млн евро.

Сам Ваноли пока не комментирует слухи. «Не задавайте мне сейчас таких вопросов, – попросил он после выхода в Серию А. – Я работал полтора года ради этого, и хоть раз я хочу посвятить себя великолепному событию, которое войдет в историю. Эти ребята вошли в историю. И я тоже в ней участвую, хотя бы на чуть-чуть».

Болельщики любят Паоло и хотят, чтобы он остался. «Ваноли, не уходи», – кричали тренеру после победы в плей-офф.

Бывший тренер «Спартака» успешен и востребован.

Красота от «Венеции» – вдохновились гондольерами. Пока обходят модников-конкурентов из Афин?

Фото: Maurizio Borsari, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press ; ФК «Венеция»