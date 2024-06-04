Думали, Иличич закончил? Он едет на Евро! Без лишнего веса, с рекордом по ассистам
Даже забил в товарняке.
Наверняка многих удивит: 36-летний Йосип Иличич не только не закончил карьеру после всех проблем.
Да, уехал из «Аталанты», зато теперь играет в «Мариборе» – и сборной Словении, которая готовится к Евро. Йосип попал в предварительный состав, а теперь дополнительно доказал, что нужен: в товарищеском матче забил Армении.
Это первый матч Иличича за сборную с ноября 2021-го. Первый гол с октября того же года – забивал России в отборе на ЧМ. Теперь тренер Матьяж Кек просто не сможет не взять Йосипа на турнир.
История Иличича – жизнь человека, который преодолевает трудности. И остается собой.
Иличич борется с депрессией. Почти всю жизнь
У Йосипа трудная судьба. Он родился в 1988-м в Боснии. Через четыре года началась война. Много лет Иличича терзали воспоминания – особенно из-за потери отца, которого застрелили недалеко от дома. Йосипу только исполнилось семь лет.
И нет, со временем легче не стало.
● В 2009-м Иличич выпал из основы «Интерблока». Йосипа парализовала апатия. Он опустил руки и даже подумывал уйти из футбола. Отговорили.
● Уже играя в Италии, Иличич обратился к известному психотерапевту Пьетро Маранджелло – и тот диагностировал не стандартную депрессию, а биполярное аффективное расстройство.
● В 2018-м Иличич тяжело переживал смерть Давиде Астори, своего друга. Затем чуть не погиб сам из-за воспаления лимфоузлов. Спасли антибиотики.
Но главное испытание, как оказалось, еще впереди.
Уже в 2020-м Йосип сверкал в «Аталанте», счастливый полетел в Словению – и застукал жену Тину с другим мужчиной. Позже ситуацию называли фэйком, но инсайдер Джанлука ди Марцио, пустивший первые инсайды, стоял на своем. Вскоре Иличич удалил все фото с женой.
У Йосипа и Тины две дочки. Сейчас семейные фото есть, но только с Тиной – ни одного.
«Мне всегда непросто говорить о таком. Это очень личное. Могу только сказать, что мы всегда будем рядом с Иличичем. Это выходит за рамки профессии, – поддерживал Джан Пьеро Гасперини. – Мы знаем его много лет, пережили много счастливых моментов вместе. Он абсолютно нормальный, позитивный человек, но изнутри разум похож на джунгли. Даже психиатрам трудно разобраться, что говорить о нас, простых людях. Надеюсь, он сможет вернуться и обрести радость от игры на поле. Иличич знает, что как человека мы готовы ждать его вечно. Как игрока – к сожалению, нет».
Иличич – снова топ. Поборол лишний вес
Летом 2022-го «Аталанта» и Иличич расторгли контракт по соглашению сторон. За тот год он провел ровно два матча. В октябре Йосип подписал контракт с «Марибором», через месяц вышел на поле. С лишним весом.
Но Иличич справился и снова в форме. Сейчас он важнейший игрок «Марибора», а на Евро едет не за прошлые заслуги: 19 (8+11) результативных действий в сезоне, это лучший ассистенский год в карьере, давно Йосип не был так хорош.
Еще красивая история: в октябре 2023-го группа фанатов «Аталанты», поехавших на матч в Австрию, остановились в Мариборе. Все ради Иличича: договорились о теплой встрече. Игрок, конечно, приехал.
Разве он может иначе?
Все заявки Евро-2024 известны. Финальные и предварительные – здесь
Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Tullio M. Puglia, Jurij Kodrun
Хороший игрок, хороший человек.