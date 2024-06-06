«Покойся с миром, дядя». Мбаппе посвятил гол умершему близкому

Килиан Мбаппе уже как игрок «Мадрида» смял Люксембург голом и двумя передачами (3:0) – и почтил память близкого человека.

Сначала Мбаппе раздал голевые Рандалю Коло-Муани и вышедшему после перерыва Жонатану Клоссу.

А на 85-й забил сам – с передачи бывшего партнера по «ПСЖ» Брэдли Барколя. Это 47-й гол Мбаппе в 78-м матче за сборную. Среди топ-бомбардиров его опережают только Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (57).

После гола Мбаппе поднял майку и показал специальную футболку с фотографией дяди Алекса – он скончался на прошлой неделе. «Покойся с миром», – слова от француза.

Чуть ранее Мбаппе опубликовал грустную сторис: «Покойся с миром. Трудно найти слова, чтобы сказать, как преждевременно ты покинул нас и как тебя будет не хватать. Без тебя жизнь не будет прежней. О твоей семье позаботятся, можешь быть уверен. Пусть Бог откроет для тебя двери рая».

В октябре 2023-го Мбаппе уже переживал смерть близкого человека, когда находился в сборной Франции (кто именно скончался, неизвестно) – с разрешения Дидье Дешама ездил в коммуну Бонди, где он вырос, чтобы выразить соболезнования.

Фото: East News /Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP, FRANCK FIFE / AFP