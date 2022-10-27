Проблемы Аллегри не в трусости и бессистемности. Он просто отстал от игры и разучился реагировать на вызовы

Колонка боли болельщика «Юве».

Есть что-то фальшивое в том, как Аллегри ведет себя во время игры. Полтора часа он гонит команду назад, пугаясь каждого паса соперника, а когда ювентини все-таки завладевают мячом, надрывается: «Спокойнее! Медленнее!»

На 90-й минуте все меняется. Камеры чаще выхватывают тренера, и он знает об этом. Макс бросает пиджак оземь, мечется по технической зоне, всем видом зазывая в атаку, а когда ничего не выходит, разъяренно сбегает. Его как будто удивляет, что двух добавленных минут мало для гарантированного гола. Даже возмущает как будто. Но начинается новый матч, и все повторяется.

Выглядит так, словно Аллегри позерствует, продает камерам красочное кино. Тренер за работой. Он не иссяк.

Вряд ли это действительно так. Но Макс всегда был очень спекулятивным тренером. Он признавался в любви к персональному прессингу – и всю жизнь ставил зонный. Восхищался техничными игроками – и выживал Роналдиньо и Пирло. Жаловался, что системные тренеры душат творчество, но сделал для убийства игры больше любого из них. Он постоянно пытался казаться кем-то другим. Открытым, атакующим, непогрешимым. Не тем, кем был на самом деле.

Теперь Макс досрочно вылетел из Лиги чемпионов, попутно обновив несколько антирекордов. В Италии он идет на 8-м месте. Вероятно, это самая стремительная тренерская деградация в новом столетии. Но объясняется она не патологической трусостью, твердолобостью или бессистемным подходом. Как и спекулятивность, они сопровождали Аллегри всегда. И раз они не мешали побеждать раньше, то и причиной падения стать не могли.

Чтобы подобраться к ответу, вспомним несостоявшийся камбэк с «Реалом» в апреле 2018-го. Тогда «Юве» отхватил дома 0:3, прилетел в Мадрид и смял хозяев прямо на «Бернабеу». К 60-й минуте туринцы вели 3:0. Казалось, что «Реал» уже не спасется и четвертый-пятый мячи залетят следом за третьим, но Аллегри вернул испанцев в игру. Он сел в оборону, чтобы дожить до пенальти – в матче, где выживать приходилось сопернику. И, разумеется, пропустил.

Так слабости тормозили Аллегри в лучшие годы. Но они не определяли его – ведь перед пропущенным голом было еще кое-что. Был «Ювентус», разобравший лучший клуб мира перед его собственными фанатами с холодной безжалостностью терминатора. «Ювентус», который не списывали даже после домашних 0:3, и не списывали неслучайно – просто знали, что туринцы уже выходили из подобных ситуаций.

В этом заключалась главная суперсила Аллегри. Он находил ответы на сложнейшие задачи. И проблема сейчас не в том, что Макс – упрямый ретроград. Проблема в том, что ничего другого в нем не осталось. Только принципиальная отсталость и болезненная осторожность. То, что раньше было побочными недостатками его подхода и определило тренерский потолок, сам Макс принял за самоцель. Но он утратил качество, которое превратило его в победителя вопреки минусам – гибкую реакцию на любой вызов.

Аллегри первого цикла казался почти всемогущим в адаптации к кризисам. Он столкнулся с ограничениями слишком схематичного наследия Конте и смело перестроился на 4-3-1-2, а когда владельцы отблагодарили его за финал ЛЧ одновременной продажей трети основы (Тевеса, Видаля и Пирло), обучил в реджист Эрнанеса и Пьянича и сохранил инерцию командного роста.

Эта инерция через год привела к еще одному финалу ЛЧ – при том что сезон начался неудачно (во многом из-за продажи Погба), и спасла его очередная счастливая находка Макса – гибридная 4-2-3-1 с фланговым столбом Манджукичем слева и ложным вингером Дани Алвесом справа.

Точно так же Аллегри реагировал на ситуативные сложности (которые, кстати, часто возникали именно из-за его осторожности). Вспомните камбэк с «Атлетико». Тогда Макс побоялся убрать Дибалу, чтобы надавить на проблемные фланги скоростными крайками вроде Бернардески, весь матч стучался в насыщенный центр и проиграл 0:2. Домашний матч «Юве» забрал 3:0. Героями назвали Бернардески, Роналду, даже Эмре Джана, но главным был тренер: адаптировал схему, перенаправил атакующий потенциал в нужные зоны и одновременно перекрыл оборону скрытым чистильщиком.

После возвращения вызовов тоже хватало. Правильная роль Локателли. Пересоздание атакующего функционала под Влаховича и Кьезу. Высокая линия защиты под «Бенфику». Интеграция сложной механики для компенсации творческого бессилия в центре поля.

Так же, как и раньше, эти вызовы заставляли тренера покидать зону комфорта и создавать что-то новое – далеко за рамками привычного стиля. Но Макс оказался неспособен на это. Его решения были слишком половинчатыми, осторожными и непоследовательными – как с перспективной летней 4-3-3, которую он отбросил несколько туров спустя. Поэтому «Юве» ниже, чем полтора года назад. Старые изъяны Аллегри по-прежнему генерируют проблемы, но героически разбираться с ними больше не получается.

Почему – сложно сказать. Наверное, Макс заржавел в отпуске. Такое случается. Но есть и другой нюанс. Он вернулся в чужое время. Его подход – реликт прежней эпохи, для которого больше нет места.

В последние несколько лет Серия А серьезно изменилась. Классический итальянский футбол, основанный на нейтрализации чужих плюсов и тактических перестрелках по ходу матчей, здесь больше не в моде. И это минус для Макса. Рисунок большинства матчей в старой лиге угадывался заранее: команды избегали переходных фаз, отвечали на каждую смену владения рывком назад почти всеми полевыми и превращали игру в соревнование позиционных защит. Аутсайдеры не дерзили. Фаворит диктовал темп по праву сильного.

Иначе говоря, почти все играли от соперника. Владение мячом часто обеспечивалось статусом клуба и качеством состава – слабаки добровольно отходили назад и ловили шансы в контратаках. Бессистемный свободный футбол вполне работал в таких условиях. Достаточно было настроить защиту, чтобы не пропустить контратаку, а впереди все решала закрытость соперника: игра проходила в чужой зоне – атакующей группе хватало времени, чтобы задавить классом.

В сезоне-2014/15 только 8 тренеров в Серии А играли от себя, и лишь 3 из них (Сарри, Ди Франческо и Гасперини) работали вне больших клубов. Аллегри соревновался с такими же динозаврами, как и он сам. И выигрывал. Но вернулся он в совершенно другую лигу. 17 тренеров в Серии А ставят инициативный футбол. Имя команды больше не гарантирует заведомую опаску. Никто не бежит назад. Владение мячом, выход из защиты, переход на чужую половину – все это нужно завоевывать.

Аллегри явно не ожидал такого. И ему, конечно, пора в отставку. Не сегодня, может быть, даже не завтра. 13 ноября. Через 5 минут после финального свистка в последней игре перед паузой. Катарское прикрытие даст новому тренеру время на подготовку ко второй части сезона.

Но его назначение не было напрасным. Уоррен считал нормальным, что иногда добро приходится делать из зла – потому что больше не из чего. А иногда зло необходимо, чтобы вспомнить цену добра, и это именно тот случай. Боссы «Юве» хотели всего и сразу – и революции, и результатов. Им не нравилось, что перестроечная команда вылетает на ранних стадиях плей-офф. Они меняли Сарри и Пирло, у которых многое получалось.

Аллегри вернул их на землю самым простым приемом: превратил постоянного участника плей-офф в команду, высчитывающую разницу мячей в соперничестве с «Маккаби». С его отставкой «Ювентус» пойдет строго вверх – потому что вниз больше некуда.

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos, David Ramos, Matthias Hangst; eastnews.ru/AFP/Marco BERTORELLO