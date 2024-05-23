Еврокубок в руках Миранчука – это триумф терпения и работы над собой
Заслужил!
«Фух, все было не зря», – не удивлюсь, если эта фраза пронеслась в голове Алексея Миранчука после финального свистка финала Лиги Европы. Маниакальные физические нагрузки Джан Пьеро Гасперини, безжалостная ротация в «Аталанте», напрасно собранные чемоданы каждое трансферное окно – все не зря. Миранчук – первый за десять лет россиянин, поднявший над головой еврокубок.
Его успех – урок терпения, работы над собой и готовности страдать ради исполнения мечты. А то, что финал Миранчук провел на скамейке, ничуть не принижает достижение, ведь Алексей своей игрой в этом сезоне заслужил победу не меньше остальных игроков «Аталанты».
Перейдя в «Аталанту», Миранчук выбрал тяжкий труд ради мечты. Уважение за то, что терпел и не опускал руки
Миранчук никогда не был игроком Гасперини. Алексей времен «Локомотива» – творец, освобожденный от оборонительной работы. Этому комфорту он предпочел трудозатратную «Аталанту» Гасперини с интенсивным прессингом, который начинается с атакующих игроков, и игрой 1-в-1 по всему полю. Мечта о заметном клубе из европейской топ-лиги перевесила футбольные неудобства.
Это был шаг навстречу к мечте, но и к страданиям. Вадим Лукомский сразу предупреждал: потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Страдать пришлось много. Миранчук периодически забивал и отдавал – но всякий раз присаживался на скамейку. Потому что в «Аталанте» недостаточно просто набирать гол+пас, надо выполнять и черновую работу. Алексей два сезона прилежно учился новому для себя футболу, работал в тренажерном зале и становился атлетом, но не мог переделать себя полностью.
И все же его работа над собой и терпение были не зря, время играло на него: конкуренты, которым всегда разрешалось чуть больше креатива и чуть меньше беговой работы, постепенно уходили. Папу Гомес в 2021-м, Йосип Иличич в 2022-м, Руслан Малиновский в 2023-м. Сам Миранчук тоже уходил – в аренду в «Торино». Это было глотком свежего воздуха, возможностью перевести дух, почувствовать себя классным игроком на уровне Серии А.
Тогда же Алексей мог уйти и насовсем: Нобель Арустамян рассказывал, что Миранчук уже подыскивал квартиру в Риме в ожидании перехода в «Лацио». Еще в конце 2023-го агент Миранчука Вадим Шпинев говорил: «Нам надо декабрь доиграть, и в январе, я думаю, будет переход».
Но Гасперини не отпустил Алексея ни после аренды в Турин, ни минувшей зимой – пришлось терпеть дальше. И Миранчук не опустил руки, не забастовал с требованием отпустить его – просто продолжил работать и ждать шанса.
Миранчук заслужил доверие Гасперини: есть критерии важнее выхода на замену в финале
Возможно, пересилить себя помог его прошлый опыт. Сейчас период Миранчука в «Локомотиве» воспринимается как линейная история успеха: дебютировал в 16 лет, «закрыл Бразилию» в кубковом финале, потом выиграл вообще все в России.
Но несколько лет после дебюта во взрослом футболе Алексей сверкал только эпизодически, а еще до больших побед, в январе 2017-го, был в шаге от ухода из родного клуба. Карьера в «Локо» барахлила, авансы не оправдывались, контракт подходил к концу. Миранчук тогда даже подал в клуб заявление об увольнении, а о переходе в «Рубин» руководители «Локо» говорили как о факте.
«Нужно было принимать решение. Процентов на 80 (с «Рубином» – Sports) все было нормально, но потом мы поехали на сборы, где я поговорил с Семиным. Было как-то тревожно, что-то было не так. Когда все выслушал, принял решение, что поступаю неправильно, [уходя в «Рубин»]», – вспоминал Алексей.
Зимой 2017-го тренер убедил Миранчука остаться – и Алексей точно не пожалел: уже после были победа в РПЛ, голы в Лиге чемпионов и неизменно двузначные показатели по гол+пас (до этого максимум 2+2).
Зимой 2023-го история повторилась – пусть и не в точности. Миранчук был близок к уходу из «Аталанты», тренер не отпустил. Уже по привычке Алексей отреагировал на это классной игрой и лучшим отрезком за все время в Италии.
В этом сезоне Миранчук впервые выбил за «Аталанту» больше 1000 минут (уже 1806 во всех турнирах) и больше 10 результативных баллов (4+10). Во многом благодаря ему «Аталанта» прошла в 1/8 финала ЛЕ крепкий «Спортинг» – на счету Миранчука голевые пасы на все три гола бергамасков в двухматчевом противостоянии.
Да, в финале главной звездой был уже конкурент Алексея Адемола Лукман, а Миранчук появился на поле только в манишке запасного, чтобы отпраздновать третий гол. Но за несколько дней до финала именно Миранчук был лучшим на поле в матче Серии А с «Лечче», позволив тому же Лукману спокойно готовиться к финалу Лиги Европы. Отлаженный механизм «Аталанты» предполагает и такую помощь, которую нельзя недооценивать.
***
Миранчук так и не стал игроком Гасперини, но приблизился к этому насколько мог. Признание от тренера – 13-е место среди полевых по игровому времени в сезоне. Уверен, в системе координат Гасперини это гораздо более высокая оценка, чем выход со скамейки в финале при 3:0 – как бы ни было обидно остаться в запасе в решающем матче.
В конце концов, с Миранчуком после вчерашнего вечера останется вовсе не эта мелкая обида, а одно чувство – бескрайнее футбольное счастье. Детская мечта поднять над головой еврокубок осуществилась.
Все было не зря, Алексей!
«Европейский Паровоз» – в телеграме
Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it, Lagencia, Marco Alpozzi/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович; Instagram/miranchuk
Миранчук - 1
Мбаппе - Килиан
Пока что лучший сезон в его европейской карьере - посмотрим, как дальше пойдет.
20-21: 31м, 7+2
21-22: 25м, 2+5
22-23: 31м, 4+6
23-24: 40м, 4+12
Мбаппе - 0 еврокубков
но теперь уже можно сказать, что всё это было не зря. и я по-прежнему надеюсь, что Алексей сменит клуб. Гасперини сильный тренер со своей философией, которая приносит результат. его философия - это очень плохая штука для игроков, для него они как пешки на футбольном поле, меняет он их без сожаления. это рабочая схема, но из-за этого Алексей мало играет, постоянно садится на лавку и теряет лучшие футбольные годы на ней. мне кажется здесь он уже всё сделал, пора двигать туда, где будет стабильно играть. 29 лет осенью всё таки
Но, лично мне кажется, что настало время все-таки двигаться дальше и подыскать команду не меньшего калибра.