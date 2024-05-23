Еврокубок в руках Миранчука – это триумф терпения и работы над собой

Заслужил!

«Фух, все было не зря‎», – не удивлюсь, если эта фраза пронеслась в голове Алексея Миранчука после финального свистка финала Лиги Европы. Маниакальные физические нагрузки Джан Пьеро Гасперини, безжалостная ротация в «‎Аталанте», напрасно собранные чемоданы каждое трансферное окно – все не зря. Миранчук – первый за десять лет россиянин, поднявший над головой еврокубок.

Его успех – урок терпения, работы над собой и готовности страдать ради исполнения мечты. А то, что финал Миранчук провел на скамейке, ничуть не принижает достижение, ведь Алексей своей игрой в этом сезоне заслужил победу не меньше остальных игроков «Аталанты».

Перейдя в «‎Аталанту», Миранчук выбрал тяжкий труд ради мечты. Уважение за то, что терпел и не опускал руки

Миранчук никогда не был игроком Гасперини. Алексей времен «‎Локомотива» – творец, освобожденный от оборонительной работы. Этому комфорту он предпочел трудозатратную «Аталанту» Гасперини с интенсивным прессингом, который начинается с атакующих игроков, и игрой 1-в-1 по всему полю. Мечта о заметном клубе из европейской топ-лиги перевесила футбольные неудобства.

Это был шаг навстречу к мечте, но и к страданиям. Вадим Лукомский сразу предупреждал : потребуется тотальная адаптация под Гасперини. Страдать пришлось много. Миранчук периодически забивал и отдавал – но всякий раз присаживался на скамейку. Потому что в «‎Аталанте» недостаточно просто набирать ‎гол+пас, надо выполнять и черновую работу. Алексей два сезона прилежно учился новому для себя футболу, работал в тренажерном зале и становился атлетом, но не мог переделать себя полностью.

И все же его работа над собой и терпение были не зря, время играло на него: конкуренты, которым всегда разрешалось чуть больше креатива и чуть меньше беговой работы, постепенно уходили. Папу Гомес в 2021-м, Йосип Иличич в 2022-м, Руслан Малиновский в 2023-м. Сам Миранчук тоже уходил – в аренду в «‎Торино». Это было глотком свежего воздуха, возможностью перевести дух, почувствовать себя классным игроком на уровне Серии А.

Тогда же Алексей мог уйти и насовсем: Нобель Арустамян рассказывал, что Миранчук уже подыскивал квартиру в Риме в ожидании перехода в «‎Лацио». Еще в конце 2023-го агент Миранчука Вадим Шпинев говорил: «‎Нам надо декабрь доиграть, и в январе, я думаю, будет переход».

Но Гасперини не отпустил Алексея ни после аренды в Турин, ни минувшей зимой – пришлось терпеть дальше. И Миранчук не опустил руки, не забастовал с требованием отпустить его – просто продолжил работать и ждать шанса.

Миранчук заслужил доверие Гасперини: есть критерии важнее выхода на замену в финале

Возможно, пересилить себя помог его прошлый опыт. Сейчас период Миранчука в «‎Локомотиве» воспринимается как линейная история успеха: дебютировал в 16 лет, «‎закрыл Бразилию» в кубковом финале, потом выиграл вообще все в России.

Но несколько лет после дебюта во взрослом футболе Алексей сверкал только эпизодически, а еще до больших побед, в январе 2017-го, был в шаге от ухода из родного клуба. Карьера в «‎Локо» барахлила, авансы не оправдывались, контракт подходил к концу. Миранчук тогда даже подал в клуб заявление об увольнении, а о переходе в «‎Рубин» руководители «‎Локо» говорили как о факте.

«‎Нужно было принимать решение. Процентов на 80 (с «‎Рубином» – Sports) все было нормально, но потом мы поехали на сборы, где я поговорил с Семиным. Было как-то тревожно, что-то было не так. Когда все выслушал, принял решение, что поступаю неправильно, [уходя в «‎Рубин»]», – вспоминал Алексей.

Зимой 2017-го тренер убедил Миранчука остаться – и Алексей точно не пожалел: уже после были победа в РПЛ, голы в Лиге чемпионов и неизменно двузначные показатели по ‎гол+пас (до этого максимум 2+2).

Зимой 2023-го история повторилась – пусть и не в точности. Миранчук был близок к уходу из «‎Аталанты», тренер не отпустил. Уже по привычке Алексей отреагировал на это классной игрой и лучшим отрезком за все время в Италии.

В этом сезоне Миранчук впервые выбил за «‎Аталанту» больше 1000 минут (уже 1806 во всех турнирах) и больше 10 результативных баллов (4+10). Во многом благодаря ему «‎Аталанта» прошла в 1/8 финала ЛЕ крепкий «‎Спортинг» – на счету Миранчука голевые пасы на все три гола бергамасков в двухматчевом противостоянии.

Да, в финале главной звездой был уже конкурент Алексея Адемола Лукман, а Миранчук появился на поле только в манишке запасного, чтобы отпраздновать третий гол. Но за несколько дней до финала именно Миранчук был лучшим на поле в матче Серии А с «‎Лечче», позволив тому же Лукману спокойно готовиться к финалу Лиги Европы. Отлаженный механизм «‎Аталанты» предполагает и такую помощь, которую нельзя недооценивать.

***

Миранчук так и не стал игроком Гасперини, но приблизился к этому насколько мог. Признание от тренера – 13-е место среди полевых по игровому времени в сезоне. Уверен, в системе координат Гасперини это гораздо более высокая оценка, чем выход со скамейки в финале при 3:0 – как бы ни было обидно остаться в запасе в решающем матче.

В конце концов, с Миранчуком после вчерашнего вечера останется вовсе не эта мелкая обида, а одно чувство – бескрайнее футбольное счастье. Детская мечта поднять над головой еврокубок осуществилась.

Все было не зря, Алексей!

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it, Lagencia, Marco Alpozzi/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Астапкович; Instagram/miranchuk