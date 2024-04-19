«В «Аталанте» чувствуешь себя числом, а не человеком». Говорят, Гасперини диктатор – правда?

Клещенок – о тренере, который делает всех лучше.

Несколько лет назад, в то доброе время, когда Алексей Миранчук добивался первых ярких успехов в Бергамо, а Гасперини все равно придерживал его на скамье запасных, разбежка в восприятии между персофанами и тренером породила забавный рунетный миф: якобы итальянец недолюбливает славян.

В Италии, знакомой с Гасперини не только по его отношениям с экзотичными иностранцами, укрепилась более масштабная и основательная вера – что Джан Пьеро недолюбливает людей вообще.

В разное время Гасперини конфликтовал со звездами, посредственностями и болельщиками. Разные люди называли его диктатором и тираном. Некоторые сбегали. Другие оставались и ненавидели тихо, подспудно.

Разберемся, где правда в описании одного из самых влиятельных тренеров современности.

Первое обвинение: минимизирует свободное время, выживает неугодных, редко хвалит

Однажды Гасперини спросили, как создать топ-клуб. Тренер выдал универсальный рецепт: «Дайте мне молодежь и по одному Папу Гомесу в каждую линию».

Через несколько лет Гасперини полез аргентинцу в морду прямо в перерыве никому не нужного и давно забытого матча. Так кульминационно разрядились противоречия, которые накапливались несколько месяцев. Тренер считал, что Гомес больше не тянет деcяткой, и убивал в нем то, что породил сам. А Гомес, кажется, думал, что старый хрыч забыл, кому обязан величием.

В ближайшее трансферное окно аргентинца выставили из клуба, и никакой особенной пользы никто не выгадал. «Аталанту» сразил долгий кризис идентичности. Папу подсел на детские сиропы и вылетел из футбола.

Были и другие. Кьер не вписался и оказался в «Милане». Спортьелло огрызнулся, когда тренер указал на ошибки в проигранном матче, и в ближайшую зиму отправился в двухлетнюю ссылку – которую прекратил сам, повинившись перед боссом. Хатебур один раз выказал недовольство и остался лишь потому, что не нашлось покупателей.

Шкртел и вовсе протянул меньше месяца. Вы вряд ли запомнили его в «Аталанте». Прилетев в Бергамо 9 августа, он первым делом предъявил за то, что его не представили команде как следует. 2 сентября контракт разорвали. Мартин ни разу не надел черно-синюю форму.

Гасперини рассказал о конфликте иначе, чем пресса: «Шкртелу тяжело далась адаптация к тройке защитников. Наверное, из-за возраста. Ему сложно уловить наш стиль».

Вероятно, словаку не хватило немного доверия. Холодность Джан Пьеро отмечали многие. Тимоти Кастань сбежал в Англию – даже там оказалось теплее: «Мне хотелось, чтобы с тренером был контакт. Чтобы он говорил со мной, помогал прорабатывать недостатки. Вот почему я приехал в «Лестер». Гасперини ни с кем не общался. Он великолепно разбирается в тактике, у него выдающиеся идеи, но между нами не было диалога. А я из тех игроков, которым он нужен. После матчей я спрашивал: «Как я справился? Как сыграл?» Похвала от тренера или его ассистента помогла бы обрести уверенность, но в «Аталанте» никто не хвалил».

Последним свидетелем выступил Йоаким Мэле. Покинув Бергамо, латераль признался: «В «Аталанте» не было никакой свободы. Все решал тренер. Я жил в красивом городе с хорошей погодой, но не находил времени, чтобы получить от этого удовольствие, потому что слишком много часов проводил на базе.

Чтобы подготовиться к матчу, мы проводили вместе два-три дня кряду. После вечерних тренировок нас не отпускали домой. Это очень тяжело. Почти диктаторский подход, да. Управление, основанное на страхе. Чувствуешь себя числом, а не человеком.

Никаких отношений с тренером не было. Он донимал нас странными претензиями. Например, мы с Хейлундом вместе приезжали на тренировки, но тренеру это не нравилось. Он не хотел, чтобы мы общались и веселились по дороге. Мне выговаривали за это – при том что клуб разрешил подвозить Расмуса, ведь сам он не водит».

Требовательность Гасперини вызывала у датчанина ступор: «Если вы провели отличный матч, но в следующем лажали в течение 20 минут, отправитесь в конец конкурентной очереди. Не хватало постоянства, к которому я привык в других клубах».

Прочитав Мэле, еще один свежий бывший – Мерих Демирал, – впрыснул твит: «Все правда. Ждите моего интервью». Интервью он не дал, потому что никто о нем не просил. Но внес вклад в борьбе со злом.

С их слов картинка выходит малоприятная. Рисуется почти нероновское буйство в истреблении близких. Тем более Гасперини донимал их не только характером. Его тренировки сокращали карьеры.

Второе обвинение: выматывает на ужасающих (страшнее Конте!) тренировках

В середине 90-х Кристиан Вьери перешел из «Аталанты» в «Ювентус». В главной команде он познакомился с Липпи и феноменальной физической нагрузкой, задавшей новую планку для мирового футбола. А молодежку тренировал Гасперини. Впоследствии форвард признался: «Джан Пьеро просто убивает на тренировках».

Другой авторитет, Андреа Бардзальи, когда-то спас карьеру, счастливо столкнувшись с легендарной физподготовкой Феликса Магата – той, где бегаешь в гору с 92 килограммами на плечах. А потом обманул возраст и стал самым надежным защитником поколения, встретившись с еще более выматывающим Конте.

«Конте и Гасперини – маньяки, – констатировал Андреа. – Тренироваться у них весело, но непосильно. Гасперини как-то сказал мне, что у него пашут намного больше, чем у Антонио. Знакомые футболисты рассказывали то же самое. А я не встречал никого, кто был бы страшнее Конте. На сборах мне мерещились чудища. Счастье, что я не работал у Гасперини».

Тренировки – основа бергамского возвышения: «Аталанта» тренируется, когда остальные отдыхают. Разгрузочными считаются дни с одной тренировкой. Выходным – день, на который назначен матч. Полтора часа тотального прессинга перед тысячами болельщиков – приятный вечер по сравнению с буднями.

«Тренироваться у Гасперини совсем не в кайф, – анализировал Костакурта. – Увидев его занятия, я понял, как родилась необыкновенная «Аталанта». Футболисты блюют от пахоты, никаких шуток, ни одной улыбки, только упорный труд – вот основа ее успеха».

Фишка Гасперини – развитие выносливости в очень особенном темпе. Он не перегружает спринтами, потому что в матчах они относительно нечасты, а натаскивает на километраж в среднем темпе с усложнениями для интенсивности. Занятия направлены не только на атлетизм, но и на повышение интеллектуальной устойчивости: игроки должны сохранять ясность на фоне нагрузок. Так скроена энергичная «Аталанта», способная замучить прессингом Клоппа.

«Без еврокубков мы каждый вторник пробегали 12 километров за тренировку, – объяснял Леонардо Спинаццола. – С еврокубками вторничный километраж сократился до километра. Это вопрос ментальности, ведь тело быстро адаптируется к нагрузкам: мы бегали медленно, потому что в игре по большей части передвигаешься рысцой, но поднимали планку с каждым занятием».

Папу Гомес рассказывал, что бергамаски тренируются во время отпусков, чтобы подготовиться (!) к предсезонке – иначе ее не выдержать. И добавлял, что тренер требует 200% вне зависимости от возраста или статуса. Лукман называл тренировки дикими. Боррьелло жаловался: «Ни у кого я не бегал больше, чем у Гасперини, Конте и Земана. За 3 года с ними я потерял 6 лет карьеры».

Гасперини отнекивался: «Не согласен, что мои тренировки дикие и тяжелые. Не особенно. Пока что никто не умер».

Чуть раньше он разворачивал мысль: «На тренировках команда обречена страдать и потеть. Те, кто не привык вкалывать, меня бесят. Победы приходят через жертвы».

Защита: требовательный, но не диктатор

Наверное, в какой-нибудь скучной крючкотворной стране, слепо следующей безжизненному параграфу, столь убедительных доводов хватило б с лишком. В такой стране суд присяжных, если б он был, однозначно заклеймил тренера самодуром. Но мы пишем об Италии, в которой – особенно в спорте! – суды с особенным трепетом относятся к закону. И даже запросто нарушают его, чтобы лучше отразить его дух.

Поэтому выслушаем другую сторону.

Вряд ли вас удивит, что у Гасперини найдется немало защитников. Бывший владелец «Дженоа» Энрико Прециози так ответил на обвинения: «Ну да, три года спустя Папу Гомес вдруг осознал, что не ладит с тренером. Правда в том, что у Гасперини особый футбол, и если не адаптировался к нему – уходишь. Точно так же у него есть характер, и некоторым он не нравится. Но какой из него диктатор? Владельцы клубов мечтают о таких диктаторах».

Так же о нем думает Мартен Де Рон – незаметная опора бергамского стиля. Голландец никогда не отрицал требовательности тренера. Но требовательность – не преступление: «Когда я пришел в «Аталанту», настрой был такой: «Главное не проиграть. Ничья – это хорошо». Гасперини играет на победу всегда, даже в гостях у «Юве» и «Наполи».

Сам Гасперини так оправдывал конфликты: «Иличич – великий чемпион, который иногда забывает, что нужно, чтобы им оставаться. Поэтому мы поссорились. Но за моей грубостью скрывается привязанность».

Впрочем, так про себя сказал бы любой деспот. Куда убедительнее человек, который едва не схлопотал от Гасперини по физиономии. Осенью Папу Гомес вернулся в Италию и рассказал, что не прочь помириться: «Он не тиран, не нужно преувеличивать. У Мистера особый метод, который требует от игроков выдержки и здравомыслия. Я адаптировался. Но были и те, кто не смог».

Улики: Гасперини развивает всех, кто идет за ним

На самом деле «диктатор, тиран» – всего лишь ярлыки, наклеенные недовольными. Игроки мстят за обманутые надежды. Болельщики – за игроков, в которых они обманулись.

Если отбросить ярлыки и схватить суть, она прозвучит так: Гасперини выстраивает порядок, основанный на правилах. Все, кто их принимает, становятся лучше.

Иличич и Гомес превратились из вечных разочарований в топ-игроков. Ограниченный качок Сапата стал бомбардиром. Муриэль пару лет побыл самым эффективным нападающим мира.

«Гасперини много требует, но взамен делает тебя другим. Намного сильнее, чем до встречи с ним», – рассказывал некогда лучший левый латераль мира Робин Гозенс.

Сейчас на его месте играет 21-летний Маттео Руджери – у него 1+5 во всех турнирах сезона. Он говорит, что всем обязан Гасперини – и его физподготовке, и внимательной требовательности к тактическим деталям.

«Уставал ли когда-нибудь на тренировках? «Никогда» – громкое слово, но метод Гасперини предполагает, что чем больше работаешь, тем меньше тратишь усилий. Ты чувствуешь себя лучше, ноги наливаются силой, увереннее используешь корпус. И когда наступает 90-я минута, у тебя еще кое-что осталось.

Гасперини научил меня непринужденности в игре. Ему легче сказать: «Атакуй, атакуй!», чем «Останься, останься». Он обучил меня чередованию ног. Моя левая всегда была мягкой, но я играл скорее как связующий – реже рисковал, обострял».

Его метод – не человеконенавистничество, а рациональный и проверенный годами способ развития. Джанлука Манчини вспоминал, как кайфовал, когда в конце матча нападающий задыхался, а он чувствовал силы еще на полтора часа. Спинаццола набрал 5 кг мышечной массы и выжигал край. Ромеро стал одним из лучших центральных защитников мира. Скальвини – станет.

Его грубость тоже преувеличена. Гасперини не нянчится с игроками, это верно, и потому разочаровывает тех, кому нужна нянька. Но его подход всегда определяется личностью. Он не подавляет игроков, а ищет тон, который вытянет из них лучшее.

Немерено одаренного и при этом невероятно апатичного Скамакку тренер прессует с первого дня в клубе. Когда они встретились, Гасперини купил его фразой: «Я вижу в тебе скрытые качества, которые скоро раскрою». Пораженный форвард подписал контракт, плохо представляя себе, как его будут раскрывать.

С августа он не услышал ни одной похвалы, не приправленной недовольством. После дубля на «Энфилде» Гасперини посетовал, что Скамакка впервые включился на весь матч, а не на 15 минут. После разноса «Вероны» (гол + пас) рассуждал, что 196-сантиметровой раме необходимо еще больше атлетизма. После менее удачных матчей разносил нападающего за характер, нестабильность и лень.

В результате Скамакка, толком не оправившись от повреждений, делает результативное действие каждые 96 минут. Весной он забил 7 голов в 10 матчах.

«Мистер очень помог мне, – объяснил игрок в эфире DAZN. – Я сильно изменился с тех пор, как приехал сюда. Дело не в голах, а в отношении к матчам, пробеге и интенсивности, с которой я действую».

К очень талантливому и физически бесполезному Де Кетеларе тренер подошел с другого бока. Гасперини ни разу не выдал в его адрес критики, не разбавленной похвалой. Когда соперник весь матч сминал тщедушного созидателя, бельгийца хвалили за выигранную дуэль – даже если она была единственной. Когда не шло в атаке, его превозносили за отработку в защите.

Де Кетеларе сделал 10+8 во всех турнирах – феноменальная статистика после одного ассиста за 40 матчей в «Милане». Гасперини отогрел чувствительного созидателя после холодного топ-клуба. И дело было не только в словах. Тренер не требовал от игрока безупречности. Он понял, что стиль Шарля предполагает ошибки, и разрешил риск. Бельгиец косячит почти так же, как прежде, но теперь матч не заканчивается на первом промахе – он выбрасывает его из головы и через минуту создает что-то яркое.

«Я лишь разрешаю ему поиграть в футбол, – говорит Гасперини. – Прошу его не опускать голову, когда он теряет мяч. Все ошибаются. Важно не копаться в промахах. Шарль должен быть уверен в себе, потому что вокруг – команда, которая его прикроет».

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Диктатура это или нет, но подход работает. Гасперини как-то сказал: «Чтобы добиться успеха, нужно играть в хороший футбол». Если не можете, он вас заставит. Слабые уйдут. Сильные напишут историю.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani, Jon Super – Pool, Emilio Andreoli; Andrea Staccioli / Insidefoto, Maurizio Borsari/AFLO, Spada/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press ; East News /MARCO BERTORELLO / AFP