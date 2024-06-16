Дасаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Тяжело конкуренцию навязать, Доннарума – классный вратарь. Посидит 5 лет на скамейке, потом отдадут в аренду, тогда закончит карьеру и здесь, и в сборной»

Теги Зенит Байер ПСЖ бундеслига Германия Ринат Дасаев лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ТАСС Футбол

Ринат Дасаев высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Голкипер перешел во французскую команду из «Краснодара», подписав с парижанами пятилетний контракт.

«Это решение Матвея, если он готов конкурировать с Доннаруммой, то дай бог, если есть такое желание. Но ехать туда, играть на вторых ролях, тем более пять лет, не знаю.

Вот посидит пять лет на скамейке, потом отдадут в аренду. Если не будет играть, то закончит карьеру и здесь, и в сборной России.

Я многих ребят знаю, например, Андрей Лунев – играл в Петербурге за «Зенит», захотел туда, три года в «Байере», потом уехал в Азербайджан. Тем более я не думаю, что он получит там больше денег, чем здесь. Вспомните пример Руслана Нигматуллина, понимал, что едет вторым. Закончил и в сборной играть, и карьеру в принципе.

Доннарумма – классный вратарь, поэтому тяжело будет конкуренцию навязать. Но будем надеяться, пожелаем удачи», – заявил бывший вратарь сборной СССР, «Спартака» и «Севильи».

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20 комментариев
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Хоть кто-то высказал реальное положение дел, а не сказочные «посадит доннаруму на банку». Под итальянцем навас сидел не один год, а тут пришел чел из рпл и сразу посадит. От создателей из группы на евро на изи вышли бы.
+31
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+24
Ответ TheCasper13
Хоть кто-то высказал реальное положение дел, а не сказочные «посадит доннаруму на банку». Под итальянцем навас сидел не один год, а тут пришел чел из рпл и сразу посадит. От создателей из группы на евро на изи вышли бы.
Навас в возрасте и в аренду в АПЛ уходил.
Если Матвея отправят в аренду в условный Кристал Пэлас будет прекрасно
+14
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Сифонов в Париже жить хочет, а не в Краснодаре, как нормальный русский барин, у него и характер, как у барина.
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+9
Ответ Доктор Щульц
Дасаев пессимист какой-то
Реалист.
+7
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"Отмораживайтесь в своей стране и не высовывайтесь в никакие недружественные парижы!" - общий месседж от авторов БРИКС и кубков победителей Нижнего Зимбабве. А Дасаеву стоит вспомнить, как его самого мотивировали в Севилье, уже под конец игр.карьеры.
Сафонову - успехов в новом вызове и не слушать всяких зануд, чье время давно прошло.
+6
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Откуда такой пессимизм? Сафонов вполне может навязать конкуренцию Долларуме, да и ситуация, как с Луниным в Реале, вполне может повториться
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+5
Ответ Доктор Щульц
Дасаев пессимист какой-то
Он реалист. Из-за Доннаруммы буквально искусственно посадили Наваса, который прекрасно играл за парижан. Итальянец же не идеален, но сказать, что его позиции зыбки - сложно. А вообще в ПСЖ большая текучка вратарей - был Сиригу, потом Трапп, воспитанник Ареоля играл, приходил даже Буффон. Я не говорю уже про вратарей типа Рико, которого брали изначально как лавочника. К сожалению, Матвей скорее относится ко второй категории.
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Сафонов лучше Доннаруммы, он за ПСЖ не пропустил ни одного мяча
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нет, надо сидеть в никому не нужном рпл и чахнуть в краснодаре на пике карьеры)) в такие клубы два раза не зовут - все правильно сделал, пусть тренируется, соблюдает режим и ждет своего часа.
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Дасаев пессимист какой-то
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А где в тексте Дасаев говорит, что он закончит? Что за дегротские заголовки. Как жаль, что журналисты не уважают себя в нашей стране(если из так можно назвать вообще)
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Вот люди а?! Не едут футболисты - трусы, лимитчики! Едут - да чё он туда поехал? Бездарь, все потеряет.
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В ЛЧ теперь больше матчей, Кубок ещё, ротация обязательно будет
Дасаев привёл одни примеры, а есть пример Лунина, и такое бывает
В любом случае, отказывать ПСЖ - потом жалеть всю жизнь
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Я не понимаю почему сравнивают с первым вратарем, когда его берут вторым, а вторым был Навас и какой результат у него.
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Энрике же сказал, что игровое время будет поровну
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Я тоже не верю в то что Сафонов вытеснит Доннарумму! Вы количество фейлов Матвея в рпл забыли? Человек даже в нашей лиге нестабилен ....Его взяли на роль второго номера с какой то перспективой...
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Вот это поддержка от легенды)
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Такой Дасаев конечно оптимист по жизни!!!
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