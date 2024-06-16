Дасаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Тяжело конкуренцию навязать, Доннарума – классный вратарь. Посидит 5 лет на скамейке, потом отдадут в аренду, тогда закончит карьеру и здесь, и в сборной»
Ринат Дасаев высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Голкипер перешел во французскую команду из «Краснодара», подписав с парижанами пятилетний контракт.
«Это решение Матвея, если он готов конкурировать с Доннаруммой, то дай бог, если есть такое желание. Но ехать туда, играть на вторых ролях, тем более пять лет, не знаю.
Вот посидит пять лет на скамейке, потом отдадут в аренду. Если не будет играть, то закончит карьеру и здесь, и в сборной России.
Я многих ребят знаю, например, Андрей Лунев – играл в Петербурге за «Зенит», захотел туда, три года в «Байере», потом уехал в Азербайджан. Тем более я не думаю, что он получит там больше денег, чем здесь. Вспомните пример Руслана Нигматуллина, понимал, что едет вторым. Закончил и в сборной играть, и карьеру в принципе.
Доннарумма – классный вратарь, поэтому тяжело будет конкуренцию навязать. Но будем надеяться, пожелаем удачи», – заявил бывший вратарь сборной СССР, «Спартака» и «Севильи».
Если Матвея отправят в аренду в условный Кристал Пэлас будет прекрасно
Сафонову - успехов в новом вызове и не слушать всяких зануд, чье время давно прошло.
Дасаев привёл одни примеры, а есть пример Лунина, и такое бывает
В любом случае, отказывать ПСЖ - потом жалеть всю жизнь