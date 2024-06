Города Евро-2024: Берлин, Лейпциг, Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт. Мегагид, часть 1 🇩🇪

Страноведение на Спортсе.

Матчи Евро-2024 пройдут в десяти городах Германии – Берлине, Кельне, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге, Дортмунде, Лейпциге, Гельзенкирхене, Штутгарте и Дюссельдорфе.

Эти города разбросаны по всей стране. Только познакомившись со всеми, можно понять, что такое Германия. Самой страны не было на карте вплоть до конца 19-го века, на ее месте существовали десятки герцогств, королевств, княжеств и вольных городов, которые то объединялись в надгосударственные союзы вроде Священной Римской империи, то воевали, боролись и конкурировали.

Именно поэтому Германия до сих пор очень сильно децентрализована, диалекты не понимают даже сами немцы, главы регионов (федеральных земель) зовутся премьер-министрами, а у местных властей довольно широкие полномочия – даже школьные программы в каждой земле свои.

У Германии много лиц, голосов и историй.

Чтобы знакомство не было слишком утомительным, мы разделили наш гид. В этой части – рассказ о пяти городах: двух с коммунистическим прошлым и трех на юге Германии.

Берлин – международный мегаполис из лоскутов Kiez. Столица противоположностей и техно-музыки

Как и любая столица, Берлин сильно отличается от остальной страны. Берлин гораздо интернациональнее, чем вся Германия. Выжить здесь только с английским куда проще, чем в любом другом городе. Этому способствует большое число осевших иностранцев. Если в целом в Германии иностранцы составляют 15% населения, то в Берлине каждый четвертый – приезжий. Это не считая взявших немецкое гражданство и детей мигрантов.

Одна из особенностей Берлина – его неоднородность. Во-первых, в половине города полвека строили коммунизм, пока в другой расцветал капитализм, а между ними была знаменитая Берлинская стена с колючей проволокой, контрольно-пропускными пунктами и военными с автоматами. Конечно же, это отразилось на архитектурном облике города и его креативном, свободолюбивом духе (в противовес многолетним ограничениям).

Во-вторых, Берлин словно распадается на элементы пазла: здесь исторически сложились десятки непохожих друг на друга кварталов со своим флером. Местные называют их словом Kiez (киц).

Гетерогенность Берлина проявляется и в социальном расслоении: тут скупают элитное жилье миллионеры и в то же время самая большая доля безработных среди крупных городов Германии (около 9%). Берлин – город богемы и буржуа: первые наполняют его бесчисленными барахолками и инсталляциями, вторые добавляют столичного лоска и тяги к возвышенно-прекрасному.

Наконец, сегодня Берлин – одна из мировых столиц техно-музыки. Местные рейвы в опустевших стенах бывших фабрик, офисных зданий и бункеров Восточного Берлина – визитная карточка города не меньше Бранденбургских ворот. Техно-Мекка – клуб Berghain, открытый в бывшей котельной, которая была построена в сталинском стиле.

Еда города: завезенный турецкими гастарбайтерами денер (аналог шаурмы) и родная карривурст – обжаренная сосиска под томатным соусом с карри.

Уровень жизни: здесь и далее будем пользоваться информацией Института немецкой экономики, который взял данные о зарплатах и вычел из них расходы на жизнь в каждом городе. То есть подсчитал, сколько свободных денег остается у горожан.

Оказалось, что жители Берлина – одни из беднейших в Германии. После обязательных трат у них остается на руках 21,5 тысячи евро в год (примерно 1800 евро в месяц), это 376-е место из 400 среди всех городов и административных округов Германии.

Сразу обратим внимание на типичную черту Германии: самые обеспеченные немцы живут, как правило, за пределами крупных городов, в уютных пригородах, и приезжают в мегаполисы только на работу. Поэтому в окрестностях Берлина показатели уровня жизни выше. Впрочем, даже самый зажиточный в округе район занимает лишь 149-е место в стране по покупательной способности.

Недооцененное суперместо: несмотря на то, что в Берлине полно районов со словом Berg («‎гора») в названии, город на самом деле очень равнинный. Те немногие горы, что есть в черте города – искусственного происхождения. Они возникли из куч строительного мусора, образовавшегося от разбора городских руин после Второй мировой войны. Одна из них – Драхенберг, в переводе «‎драконова гора». На Драхенберге можно встретить лучшие берлинские закаты, бесплатно рассматривать панораму города, устроить пикник или даже уйти в отрыв на рейве в теплую летнюю ночь.

Берлин в поп-культуре: о Берлине или о событиях в нем сняты десятки фильмов. Перечислим лишь несколько из самых примечательных. Если любите вдумчивое кино и не чураетесь относительно старых фильмов, оцените драму «‎Небо над Берлином». Обязателен к просмотру оскароносный фильм «‎Жизнь других» – о том, какая жизнь была в другом, Восточном Берлине. Трогательный «‎Гуд бай, Ленин!» познакомит со знаковым событием в истории города – его воссоединением.

Сериал «‎Вавилон-Берлин» окунет в другую важнейшую эпоху немецкой столицы, золотые 1920-е.

Хочется чего-то футбольного? Есть сериал «‎Берлинские легавые», в котором сюжет закручивается вокруг убийства игрока сборной Германии турецкого происхождения.

Берлин воспевал Дэвид Боуи (Where are we now? ), но, пожалуй, главное музыкальное обращение к современному Берлину – Schwarz zu Blau Петера Фокса о том, каким «‎прекрасно ужасным» может быть немецкая столица после безудержного веселья всю ночь напролет.

Город в одной фотографии: многоликую столицу не поймать одним фото, но пусть будет панорама со знаменитой телебашней на Александерплатц и Музейным островом. От него и до Бранденбургских ворот недалеко.

Лейпциг – это новый Берлин. Город, в котором хорошо и местным, и туристам

Лейпциг – единственный город из бывшей Германской Демократической Республики (ГДР), который примет Евро-2024, если не считать некогда разделенный надвое Берлин. Лейпциг часто еще называют «‎Хайпциг» – потому что он неправдоподобно крут. Здесь есть все: красивый исторический центр, который год за годом занимает первое место по привлекательности в Германии; множество парков и зеленых зон отдыха (входит в топ-10 самых зеленых городов страны); очень много молодежи, развитая андерграунд-сцена (ночные клубы с топ-диджеями, крупнейший фестиваль готической субкультуры в мире Wave Gotik Treffen) и креативные пространства на месте индустриальных заброшек с граффити и муралами.

За дух свободы Лейпциг еще именуют «‎новым Берлином». «‎Старый» Берлин многим творческим людям и молодежи уже не по карману, а вот Лейпциг все еще радует демократичными ценами. При этом 95% жителей довольны качеством жизни в Лейпциге – это пятый результат среди 83 городов Европы (и лучший в Германии), в которых проводился опрос по заказу Еврокомиссии. Неслучайно число живущих в Лейпциге за последние 10 лет росло рекордными для Германии темпами (+16%).

Не в последнюю очередь такое бурное развитие после коммунистической эры связано с налогом солидарности, который уже почти 20 лет платят работники западных регионов Германии. Собранные средства идут на поддержку восточных посткоммунистических регионов, чьи заводы после воссоединения страны оказались абсолютно неконкурентоспособными, а инфраструктура морально устаревшей. Впрочем, модернизируют весь восток Германии, а «‎Хайпциг» такой один.

Сам Лейпциг очень сильно поспособствовал воссоединению Германии. Мирная антикоммунистическая революция зародилась именно здесь: 9 октября 1989 года, несмотря на запугивания и задержания, а также введенные танки на улицы Лейпцига вышли 70 тысяч человек с требованием свободных выборов и против насилия. Неожиданно власти дрогнули и позволили шествию свободно пройти по городу. Неделю спустя на мирную понедельничную демонстрацию вышли уже 120 тысяч человек, к концу месяца число протестующих достигло 300-400 тысяч. Такого в ГДР никогда не видели – а через год ГДР перестала существовать.

Еда города: пожалуй, слабая сторона – своя кухня. Главное местное блюдо называется незамысловато: «‎лейпцигская всячина». Оно состоит из горошка, моркови, спаржи, сельдерея, иногда сморчков, цветной капусты или кольраби – и все. Можно подумать, что это какое-то новомодное веганское блюдо, но придумали его в голодные времена наполеоновских войн. По легенде, так довольно богатый город защищался от попрошаек. Городские власти предлагали в ответ на просьбы страждущих такое блюдо без мяса – после этого нищие больше в Лейпциг в поисках еды не возвращались.

Уровень жизни: как и Берлин, Лейпциг прежде всего не про материальное богатство. Сам город ниже Берлина (383-й), зато пригород в рейтинге покупательной способности находится повыше – на 121-м месте, здесь у жителей остается на 5% больше свободных денег, чем в среднем по Германии.

Недооцененное суперместо: идиллический парк Ауэнзе с озером, вокруг которого ходят уменьшенные поезда начала 20-го века. Отсюда можно дойти пешком и до симпатичной виллы Хазенхольц из красного кирпича. Каждые выходные летом можно отдохнуть в большом пивном саду со столиками и гамаками.

Лейпциг в поп-культуре:

«‎А Лейпциг – маленький Париж.

На здешних всех налет особый,

из тысячи нас отличишь».

Пожалуй, главное упоминание города в искусстве. Эти строки – из трагедии «‎Фауст», которую написал «‎наше все» немецкой литературы Иоганн Вольфганг фон Гете (здесь отрывок – в переводе Бориса Пастернака).

Гетевское сравнение легло и в название советской (точнее, гэдээровской) комедии «‎Ты и я, и маленький Париж» 1971 года.

Город в одной фотографии: мурал, посвященный мирной революции в ГДР, нарисованный во всю стену отеля Marriott. Это символично уже само по себе: здесь встретились граффити-культура города, его история и настоящее как популярного туристического направления. Еще символичнее это фото делает то, что скоро мурал исчезнет (точнее, его будет не видно): многолетний пустырь по соседству займет новый строящийся отель.

Франкфурт – финансовая столица Германии, город белых воротничков. А вы хотели бы жить на Майнхэттене?

Давайте сразу уточним: в Германии есть два Франкфурта. Тот, где пройдет Евро, полностью называется Франкфурт-на-Майне. Другой располагается на востоке Германии на другой реке и потому зовется Франкфурт-на-Одере. Но просто Франкфуртом, как правило, называют западный – более крупный, известный и значимый.

У Франкфурта богатая политическая история: здесь избирали многих германо-римских королей и императоров, а в 1849 году первый общегерманский парламент под названием Франкфуртское национальное собрание принял первую конституцию в истории страны. Инициатива быстро провалилась под давлением германских монархов, но та конституция позднее легла в основу современного Основного закона Германии.

Сегодня Франкфурт – финансовая столица. Здесь расположены штаб-квартиры Европейского Центробанка, Немецкого федерального банка, финансового регулятора страны BaFin, фондовой биржи и крупнейших частных банков. К слову, тут же центральные офисы Олимпийского комитета Германии и Немецкого футбольного союза (DFB). Не в последнюю очередь Франкфурт выбирают за удобную логистику: местный аэропорт традиционно входит в топ-5 крупнейших в Европе по пассажиропотоку.

Статус офисной столицы накладывает отпечаток на внешний вид города, во Франкфурте есть целый квартал небоскребов в стиле Москва-Сити. Правда, появился он раньше московского, у местных возникают ассоциации скорее с Нью-Йорком – отсюда народное название квартала Майнхэттен.

Еда города: начнем с простого – говяжьи колбаски риндсвурст. Если хочется более ресторанного, можно попробовать франкфуртские ребрышки, которые отваривают в яблочном вине и подают с картофельным пюре и квашеной капустой.

Кстати, о яблочном вине: апфельвайн – еще одна особенность города. Да, здесь свое не пиво, а немецкая разновидность сидра.

Сладкоежек ждет франкфуртский венец – кремовый торт кольцеобразной формы, украшенный грильяжем, который символизировал золотую корону императоров Священной Римской империи. У Франкфурта есть даже свой соус – зеленый из трав со сметаной, который подают хоть к рыбе, хоть к говядине, хоть к спарже или отварному картофелю.

Уровень жизни: Франкфурт притворяется бедняком – 370-е место по покупательной способности. Отчасти это обусловлено сравнительно высокими ценами в городе. Но вы верите в бедных банкиров? Разгадка этой тайны живет в одном из северных пригородов Франкфурта, который занимает второе место в стране по богатству. У местных жителей на 27% больше денег, чем у среднестатистических немцев – 31 тысяча евро после расходов на жизнь.

Недооцененное суперместо: погулять по зеленому газону на высоте пятиэтажки в окружении небоскребов можно в Skyline Garden. Это терраса на крыше торгового центра Skyline Plaza, которая напоминает небольшой парк: есть лавочки, кусты, деревья, даже игровая площадка для детей. Тут же расположен ресторан, если вы еще не перекусили на фудкорте внутри ТЦ. Вход на крышу свободный.

Франкфурт в поп-культуре: культурные следы Франкфурт оставил прежде всего в литературе. В этом городе частично происходят события повести Генриха Гейне «‎Бахарахский раввин», одного из последних романов Александра Дюма-отца «‎Прусский террор», антифашистского произведения «‎Седьмой крест» лауреата крупнейшей литературной премии Германии Анны Зегерс, постмодернистского романа «‎Снег» турецкого лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука.

Город в одной фотографии: единственный в своем роде в Германии франкфуртский горизонт (местные называют его английским словом skyline) с небоскребами.

Мюнхен – город богатства и Октоберфеста

Мюнхен – один из самых посещаемых городов не только Германии, но и всей Европы. Больше 15 млн туристов приезжают в столицу Баварии ежегодно. Неслучайно: Мюнхен – город с тысячелетней историей, на протяжении веков служивший резиденцией для баварских королей. Это заметно на каждом квадратном метре, насыщенном величественной архитектурой, историческими достопримечательностями и разнообразными музеями и галереями.

Вокруг третьего по численности населения города Германии (1,5 млн) – впечатляющие ландшафты (Альпы, озера) и сказочные замки. Как в любом мегаполисе, в Мюнхене можно найти активности на любой вкус и устроить шопинг на любой кошелек.

Помимо радующего глаз великолепия Мюнхен может похвастать и уникальной фишкой – Октоберфестом. Народный фестиваль вырос из гулянки на свадьбе баварского кронпринца Людвига в 1810 году. Оторвались так круто, что решили повторять ежегодно и прославились на весь мир.

Еда города: баварское пиво во всех его сортах и вариациях (на Октоберфест вообще варят отдельное!), а также белые колбаски из телятины и брецель (или как его здесь называют: брецн).

Уровень жизни: Мюнхен настолько богат, что даже сам город занимает 24-е место в Германии по достатку. Его ближайший пригород – 5-е место, а еще совсем рядом – самый богатый административный округ в стране, вокруг городка Штарнберг с 23 тысячами жителей. У местных +35% свободных денег или около 33 тысячи евро после основных трат.

Недооцененное суперместо: выпить баварского пива на лугу на возвышении с видом на бывший дом «‎Баварии», «‎Олимпиаштадион», можно в пивном саду Olympiaalm.

Мюнхен в поп-культуре: баварская столица в кинематографе засветилась как место трагических исторических событий. Фильм «‎Мюнхен» 2005 года рассказывает о мести Израиля за убийство спортсменов в мюнхенском аэропорту после Олимпиады 1972-го. А картина «‎Мюнхен: на грани войны» от Нетфликса показывает надвигающуюся Вторую мировую глазами вымышленных дипломатов второго ранга из Великобритании и Германии, которые пытаются изменить ход истории.

Город в одной фотографии: новая ратуша на центральной площади Мариенплац – самое узнаваемое место в Мюнхене.

Штутгарт – город автомобильной истории, окруженный парками

Штутгарт – одна из важнейших точек автомобилестроения. В 1886 году Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах собрали здесь один из первых прототипов современного автомобиля. И по сей день «‎Мерседес» (выросла из компании «‎Даймлер») и «‎Порше» вместе с производителями компонентов для авто – основные работодатели жителей города. А музеи двух этих фирм – центры притяжения туристов-автолюбителей.

Хотя Штутгарт и можно назвать промышленным центром, город совсем не выглядит на этот статус. Во-первых, здесь много крупных парков, по проценту озелененной территории Штутгарт один из лидеров в Германии. Во-вторых, город на протяжении нескольких веков был столицей герцогства Вюртемберг, поэтому красивый исторический центр тоже прилагается.

Еда города: швабы (народность немцев) не могут без яичных макарон под названием шпецле, которые подаются как гарнир. Еще у них есть своя разновидность пельменей или вареников – маульташены. Мясной вариант делают, добавляя колбасный фарш, лук и размоченный хлеб, вегетарианский – с сыром и шпинатом. Еще швабы считают брецель своим изобретением, и уж точно они придумали «‎русский брецель» или «‎Ольгин брецель» – сладкую разновидность выпечки, покрытую миндальными лепестками. Ольгин – в честь дочери царя Николая I, которая вышла замуж за короля Вюртембергского Карла I и полюбилась местным жителям за благотворительную деятельность.

Уровень жизни: высокие зарплаты жителей Штутгарта отчасти нивелируются дороговизной жизни в городе. Сам он занимает 301-е место в рейтинге состоятельности немецких городов. Самый зажиточный пригород – на 75-м.

Недооцененное суперместо: виноградники на стыке районов Обертюркхайм и Унтертюркхайм – по живописным тропинкам можно дойти до вершины к Вюртембергскому мавзолею, где покоится дочь императора Павла I Екатерина, состоявшая в браке с королем Вюртемберга.

Еще один неочевидный выбор – городская библиотека. Интерьер здания в форме белого куба завораживает. Вход бесплатный, бонус – свободный выход на террасу на крыше.

Штутгарт в поп-культуре: про Штутгарт есть клип на песню с миллионом просмотров на ютубе, в которой MC Bruddaal катается на складном велике по городу и на диалекте поет простенькое «‎Ты мой номер один». Назвать это упоминанием города в поп-культуре язык не поворачивается. Скорее, во всех смыслах что-то на своем, на швабском.

Город в одной фотографии: Замковая площадь и зелень вокруг.

