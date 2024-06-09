🥨 Брецель – как крендель с тысячелетней историей стал символом Германии, который все обожают

В 1111 году император Священной римской империи Генрих V даровал гражданам Шпайера обширные права и свободы. Так Шпайер – сегодня небольшой 50-тысячный городок, а тогда фактически столица большого надгосударственного союза – стал первым немецким городом с таким статусом. Одной из привилегий стало право для городской гильдии пекарей изображать брецель на гербе. Великодушно.

Сегодня немецкий крендель с тысячелетней традицией – уже неотъемлемая часть культуры Германии. Без него невозможно представить баварский пивной фестиваль Октоберфест, брецели продаются на каждом стадионе Бундеслиги. В Германии с ними вообще сложно разминуться: даже заглянув во время антракта в театральный буфет, вы встретитесь с этой выпечкой необычной формы.

Похрустим?

Иисус ел брецель? Есть несколько легенд о возникновении этого кренделя

Если первое письменное упоминание брецеля встречается в начале XII века, то рисовали его еще раньше. В немецких и австрийских богослужебных книгах XI встречаются даже изображения брецеля на столе последней трапезы Иисуса Христа с двенадцатью учениками.

Тайная вечеря с брецелем, рисунки XI века

Правда, историки считают, что до нашей эры брецелей все же не было, а на столе Иисуса их изображали, потому что во времена авторов рисунков брецели подавали в католических церквях к причастию. Церковные художники просто рисовали знакомое.

Чаще всего о происхождении брецеля рассказывают три легенды. Они не правда из-за более ранних упоминаний брецеля, но помогают найти ответы на вопросы о специфической форме кренделя и почему его стали окунать в щелочной раствор (надеюсь, вы не подавились).

Первые две легенды различаются только именами героев и местом действия. Согласно им, брецель родился либо в немецком регионе Баден-Вюртемберг, где проживает немецкая народность швабов, либо в ныне французском Эльзасе, который в разное время переходил между Францией и Германией. Сюжет такой: пекаря приговорили к смертной казни и обещали помилование только в одном случае – если он испечет хлеб, сквозь который можно трижды увидеть солнце.

Услышав об этом, жена приговоренного от безысходности начала усиленно молиться. В ее скрещенных руках пекарь и увидел спасение. Швабская история якобы произошла в 1477 году, но мы-то знаем, что брецель к тому моменту существовал уже как минимум несколько столетий.

Зато мысль про молитвенную позу как образец для формы брецеля вполне правдоподобная – на это намекает и этимология слова: от латинского bracchium (брациум), в переводе – «‎рука».

Изобретя нужную форму, пекарь выложил тесто на противень, но забыл, что по дому гуляет кошка, у которой лапки – одно неосторожное движение, и все заготовки нырнули в стоящее рядом ведро с щелочным раствором для чистки посуды. Пекарь решил, что и так сойдет, и кинул крендели в печь. Повезло: они покрылись блестящей темно-коричневой корочкой, а вкус при этом стал даже интереснее.

Баварская легенда присваивает щелочную корочку брецеля: якобы в 1839 году мюнхенский придворный пекарь вместо сахарной глазури по ошибке окунул выпечку в щелочной раствор для мытья посуды. С тех пор пекари делают это намеренно.

Вполне возможно, что-то подобное на самом деле и произошло, но гораздо раньше. Когда на самом деле испекли первый брецель, неизвестно. По одной из более исторически обоснованных версий, брецель появился благодаря церковной реформе 743 года, когда Эстинский синод запретил языческую выпечку. Та выпечка делалась в форме кельтского узла. По сути, форма брецеля – это сильно упрощенный кельтский узел. Плюс скрещенные «‎ручки» брецеля как бы воспроизводят сложенные в молитве руки монаха, что, вероятно, придавало кренделю более христианский вид в глазах духовенства.

У брецеля много разновидностей и имен. Есть даже русский – «Ольгин»

Долгое время брецель оставался церковной выпечкой, которую употребляли почти исключительно во время поста. Но в последние пару сотен лет крендель вырвался из церковных стен и стал важной частью культурного кода Германии.

Секрет успеха брецеля прост: он калорийный и быстро утоляет голод. А еще вкусный! Это идеальная закуска к пиву. Кроме того немцы любят заедать им основные блюда, намазывая выпечку сливочным маслом. В классическом варианте брецель посыпают крупной солью, часто встречается и вариант с расплавленным по кренделю сыром. Есть и другие, более редкие вариации: с маком, кунжутом или тыквенными семечками.

Ничего полезного в брецеле нет, но кого это волнует?

Для сладкоежек есть разновидности. Например, в Штутгарте особенно популярен «‎Ольгин брецель», который называют также «‎русским брецелем». Этот крендель из слоеного теста покрывается тонкими лепестками миндаля. Отсылки к России не случайны: выпечку назвали в честь дочери царя Николая I Ольги, которая вышла замуж за короля Вюртембергского Карла I и полюбилась местным жителям за благотворительную деятельность.

У брецеля не только много типов, но и несколько имен: в Баварии вы чаще всего услышите «бреце», «брецен» или «брецн», в англоязычных странах – «прецель». А выборгский крендель, который со времен Петра I поставляли к императорскому двору, – это сын брецеля. Кстати, русское слово «‎крендель» происходит от немецкого глагола kringeln – «‎скручивать».

В Баварии с ее Октоберфестом к брецелю особое отношение: настолько, что в 2014 году словосочетание «‎баварский брецель» (и заодно баварский бреце, брецен и т.д.) стало защищенным географическим обозначением на уровне Евросоюза. Такой брецель может быть изготовлен только в этом регионе.

Среди отличий от швабского и других версий указывается меньшее содержание жира и отсутствие надреза вдоль по толстой части выпечки, из-за чего ее поверхность растрескивается. «‎Ручки» баварского брецеля несколько толще и расположены выше. В официальном журнале ЕС также подчеркивается «щелочной привкус в сочетании с хрустящим, коротким изломом бреце и ватной, мягкой текстурой мякиша при поедании».

Брецель и футбол: продают на всех аренах Бундеслиги, Швайнштайгер ел перед тренировками, Клопп – на пресс-конференции

«‎Для меня лучшее – это встать летним утром и отправиться на Виктуалиенмаркт (продовольственный рынок в центре Мюнхена – Sports). Сказать «‎Доброе утро» продавцам у прилавков, купить брецель, выпить свежего сока, а затем отправиться на тренировку и прогуляться вдоль реки Изар во второй половине дня», – так описывал идеальный день немец из немцев Бастиан Швайнштайгер.

Хотя брецель вообще не про спорт, он неразрывно связан с футболом. На каждом стадионе Бундеслиги обязательно продаются четыре вещи: пиво, жареная сосиска, картофель-фри и брецель.

Самые дорогие стадионные брецели в сезоне-2023/24 на стадионе «‎Баварии» – аж 5 евро! Бюджетнее всего на матчах «‎Дармштадта» или «‎Фрайбурга» – за 2 евро. Чемпионский брецель на «‎БайАрене» фанаты вкушали за 3,80 евро. Столько же стоила выпечка с лигочемпионским привкусом в Дортмунде.

Когда Юрген Клопп впервые после назначения в «‎Ливерпуль» приехал в Германию – в 2016-м на 1/16 финала Лиги Европы против «‎Аугсбурга», – он сразу озаботился главным вопросом: «‎Я уже сказал на кухне, чтобы игрокам на ужин положили по брецелю. В Англии не знакомы с этой выпечкой, но ее нужно знать!»

Та игра закончилась 0:0, но это не помешало Клоппу на послематчевой пресс-конференции и самому отведать брецель , заботливо принесенный ему некой женщиной со словами: «‎Вы же его очень любите».

Не только Клопп пытался выступать амбассадором брецеля для иностранцев. На работу в «‎Баварии» выпал 1000-ный матч Карло Анчелотти как тренера. Как его поздравил клуб? Правильно, гигантским брецелем . Кажется, именно с того момента бровь Карло окончательно перестала опускаться.

Все игроки «‎Баварии» обязательно пробуют брецель на Октоберфесте. А спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль делает это, кажется, даже слишком регулярно. Всему виной суеверие: «У меня ‎есть такой ритуал: на стадионе передо мной лежат три брецеля с маслом, и я их съедаю перед матчем: три брецеля с маслом, чтобы заработать три очка».

И последняя история о том, насколько брецель вплелся в жизнь Германии и местный футбол.

На прошлом домашнем турнире сборных – чемпионате мира 2006 года – Германию возглавлял Юрген Клинсманн. Сразу после назначения в сборную он вместе с помощниками Йоахимом Левом и Оливером Бирхоффом занес в офис Немецкого футбольного союза… нет, не взятку, а три ящика брецелей. 250 кренделей из пекарни его отца Хорста Клинсманна в Штутгарте. В юношестве Клинсманн-младший даже прошел обучение пекарскому делу, но все-таки предпочел стать чемпионом мира по футболу (как игрок).

Как тренер он дотянулся на домашнем ЧМ только до бронзы. Что получится у Юлиана Нагельсманна, узнаем скоро. В случае триумфа на его вечеринке наверняка мелькнет и брецель. По крайней мере, на праздновании чемпионства с «‎Баварией» Нагельсманн закусывал им суши.

Дерзко. Будет ли повод повторить?

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: AFP /ALEXANDER HASSENSTEIN, SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOW; Gettyimages.ru /Jonathan Daniel, Alexander Hassenstein