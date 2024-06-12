Города Евро-2024: Кельн, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкирхен и Дюссельдорф. Мегагид, часть 2 🇩🇪

Страноведение на Спортсе.

Матчи Евро-2024 пройдут в десяти городах Германии – Берлине, Кельне, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге, Дортмунде, Лейпциге, Гельзенкирхене, Штутгарте и Дюссельдорфе.

Эти города разбросаны по всей стране. Только познакомившись со всеми, можно понять, что такое Германия. Самой страны не было на карте вплоть до конца 19-го века, на ее месте существовали десятки герцогств, королевств, княжеств и вольных городов, которые то объединялись в надгосударственные союзы вроде Священной Римской империи, то воевали, боролись и конкурировали.

Именно поэтому Германия до сих пор очень сильно децентрализована, диалекты не понимают даже сами немцы, главы регионов (федеральных земель) зовутся премьер-министрами, а у местных властей довольно широкие полномочия – даже школьные программы в каждой земле свои.

У Германии много лиц, голосов и историй.

Это вторая часть нашего большого гида. Расскажем о пяти точках на карте: четырех очень разных, но объединенных одним западным регионом, а также о главном городе на севере Германии

В первой части мы презентовали Берлин, Лейпциг, Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт .

Кельн – столица карнавала и самый раскрепощенный город Германии

Кельн – один из четырех городов-миллионников в Германии и старейший среди всех крупных. Его основали еще древние римляне в 50 году нашей эры под названием Colonia Agrippina.

Внешний облик сегодняшнего Кельна очень противоречив: с одной стороны, поражающий воображение масштабами и обилием деталей готический Кельнский собор (год за годом – самая посещаемая достопримечательность Германии), с другой – в остальном почти полное отсутствие привлекающей взгляд архитектуры. Очень непривычно для Западной Европы. Кстати, собор расположен прямо перед главным вокзалом, благодаря этому осмотреть главные достопримечательности Кельна можно за несколько секунд.

За этой шуткой скрываются печальные страницы истории: Кельн подвергся нещадным бомбардировкам во время Второй мировой. За 262 авианалета к концу войны было уничтожено до 95% исторического центра города.

Зато в современном Кельне бурлит жизнь: ежегодные торговые ярмарки, международный литературный фестиваль lit.Cologne, а рядом – аэропорт, который служит хабом для многих лоукостеров. Лучшее время для посещения Кельна, как ни странно, февраль. В этом месяце в городе ежегодно проходит карнавал. Одну неделю, которую местные называют «пятым временем года», кельнцы ходят по улице и на работу в максимально дурацких костюмах (чем абсурднее, тем лучше!), а пик празднования – карнавальное шествие с разбрасыванием бесплатных сладостей.

Город знаменит своим веселым и непринужденным нравом. Здесь самый большой процент студентов среди крупных городов (9%), а еще это – негласная ЛГБТ*-столица Германии. В рейтинге сексуальной свободы журнала Lust Кельн занял первое место в мире (оценивали, например, либеральность законодательства, число секс-шопов, мероприятий).

Еда города: местное светлое пиво кельш (Kölsch) здесь пьют как воду, а благодаря большой турецкой общине денер в Кельне популярен не меньше, чем в Берлине. Из региональных блюд примечателен бутерброд под названием Halve Hahn. Переводится как «‎полпетуха», но никакой курицы в нем нет: только ржаной хлеб с маслом, сыр гауда, соленый огурец и горчица. В общем, лучше выпейте еще один кельш.

Уровень жизни: здесь и далее будем пользоваться информацией Института немецкой экономики, который взял данные о зарплатах и вычел из них расходы на жизнь в каждом городе. То есть подсчитал, сколько свободных денег остается у горожан.

Сам Кельн на 349-м месте из 400. Зато его западный пригород сразу на 16-й строчке, у живущих здесь на 13% больше свободных денег, чем в среднем по Германии. Впрочем именно в регионе Северный Рейн – Вестфалия (помимо Кельна здесь Дюссельдорф, Дортмунд и Гельзенкирхен) относить пригороды к городам менее корректно, чем в остальном по стране: регион очень густонаселенный, а относительно крупные города расположены слишком близко друг от друга.

Недооцененное суперместо: в компактном Бельгийском квартале Кельна есть все – небольшой парк, куча хипстерских заведений, шумных баров и даже историческая архитектура. Эпицентр главного тусовочного квартала города – Брюсселер платц.

Кельн в поп-культуре: про Кельн написаны десятки карнавальных песен, которые очень классно петь большой и веселой толпой. Например, Kölsche Jung . Но это, скорее, своего рода субкультура.

В кино Кельн появляется не очень часто. Но кое-что все-таки есть: полнометражный дебют Даниэля Брюля (исполнитель одной из главных ролей в фильме «‎Гонка») – «‎Белый шум» 2001 года достоин просмотра. Есть и экшн «‎Автобан» с обладателями «Оскара» Энтони Хопкинсом и Беном Кингсли. Правда, конкретно за этот фильм Хопкинса номинировали на «Золотую малину» за худшую роль второго плана.

Город в одной фотографии: тут без вариантов – классический вид на Кельнский собор и мост через Рейн, на который влюбленные навешали несколько тонн замочков в знак вечной любви.

В Дюссельдорфе – пить. Вечный соперник Кельна и самый зажиточный город на западе Германии

Дюссельдорф хоть и меньше Кельна (630 тысяч жителей), но именно это – столица западного региона Северный Рейн – Вестфалия. С Кельном на этой почве вечный спор, сравнимый с соперничеством Москвы и Санкт-Петербурга.

Дюссельдорф выделяется лоском на фоне других городов региона. Визитная карточка – пышущий богатством бульвар Кенигсаллее («‎Королевская аллея») с заполненным водой рвом посередине и дорогими бутиками по обеим сторонам от него. Еще Дюссельдорф – это младший брат Франкфурта в плане финансов: здесь головные офисы у некоторых банков, например, корпоративного Targobank и немецкого отделения британского банка HSBC, а также есть своя, не такая мощная фондовая биржа.

Но Дюссельдорф только притворяется глянцевым – в душе это настоящий рейнский карнавальный город. Здесь тоже проходит одно из крупнейших шествий во время «‎пятого времени года», но главная фишка – не сладости, а повозки с политической сатирой. А не меньшая достопримечательность, чем Кенигсаллее – «‎самая длинная барная стойка в мире», как называют улицу Болькерштрассе. Здесь на 300 метрах умещаются десятки баров со стоячими уличными столиками, которые не убирают круглый год.

Еще одна фишка города – единственный в Германии Японтаун (по аналогии с Чайнатауном) или Японский квартал. Через сделки в Дюссельдорфе Япония после Второй мировой закупала сталь и продукцию химической промышленности из Рурской области, а позже в городе открыли свое торговое представительство многие японские компании. Поэтому сегодня в Дюссельдорфе компактно проживает довольно крупная диаспора японцев, около 8000 человек.

Еда города: нальют вам на Болькерштрассе местное темное пиво альт и будут повторять, пока не накроете стакан бирдекелем (картонная подставка). Главное – ни в коем случае не спрашивайте здесь кельш (соперничество, помните?). Особое блюдо Дюссельдорфа – ростбиф с запеченной горчичной корочкой.

Уровень жизни: в отличие от большинства крупных городов, Дюссельдорф не стесняется быть зажиточным. Он даже сам по себе почти дотянулся до топ-100 самых благополучных в Германии (103-е место, +5,4% в сравнении со средними показателями). Пригороды, которые упоминаем с оговорками – еще выше: 34-е и 55-е места, здесь у людей остается на 8-10% больше свободных денег, чем в среднем по Германии.

Недооцененное суперместо: вы уже прошли всю набережную до одного из символов города – Рейнской телебашни? Идите еще дальше и окажетесь на «‎райском пляже». Здесь недалеко от еще одной достопримечательности – медиагавани с причудливыми современными зданиями – островок спокойствия в самом центре большого города. Устройте пикник на песке, поиграйте в пляжный волейбол, полюбуйтесь на город по ту сторону от суеты.

Дюссельдорф в поп-культуре: самая популярная немецкая панк-рок-группа Die Toten Hosen в одном из треков дебютного альбома спела про родной Дюссельдорф, назвав его «городом моды‎». Кажется, панки троллили родные края, но почему-то от этих строчек хочется переехать в Дюссельдорф: «‎Мы из прекрасного места, бедность здесь иностранное слово, каждым летом весь Дюссельдорф тусуется на Ибице. Мы всего лишь из Дюссельдорфа, где ни у кого нет никаких забот».

Город в одной фотографии: набережная Рейна – место силы Дюссельдорфа. Сюда прогуляться или полежать на газоне тянутся туристы с Кенигсаллее и студенты с Болькерштрассе. Впереди возвышается Рейнская телебашня.

Гельзенкирхен – самый бедный город Германии. Угольная добыча прокачала, а потом погрузила в депрессию

Население Гельзенкирхена в 1852 году – 844 человека, в 1903-м – 138 тысяч, в 1958-м – 389 тысяч. Сейчас в городе проживает 263 тысячи человек. В этих четырех цифрах – история расцвета и упадка некогда одного из важных центров тяжелой промышленности Германии.

До промышленной революции Гельзенкирхен был непримечательным сельским поселением. Но буквально за несколько десятилетий на стыке веков разросся стремительными темпами, поглотив соседние городки и вобрав в себя десятки тысяч рабочих со всей округи. Во времена расцвета Гельзенкирхен получил прозвище «‎город тысячи огней» – из-за факелов угольных заводов, сжигавших лишний газ коксовых печей.

Факелы давно погасли. Из-за сворачивания угольной добычи в Германии город все глубже погружался в депрессию. Сегодня это место с самым высоким уровнем безработицы в стране (14%), 41% детей здесь живут в семьях, которые получают те или иные социальные пособия (в целом по Германии – около 14%).

Как и в других бывших индустриальных центрах, в Гельзенкирхене действует программа структурного преобразования города под новые реалии. Например, один из заводов переделали в самый крупный в Европе крытый парк развлечений с пейнтболом, лазертагом, эскейп-румами и другими активностями. Но пока эффекта от этих преобразований недостаточно. По прогнозам, население города может и дальше сокращаться, будущее Гельзенкирхена остается туманным даже без угольной дымки. Особенно без нее.

Футбол – редкая отдушина для гельзенкирхенцев и, по сути, единственный магнит для туристов. «‎Шальке» вообще можно назвать главной достопримечательностью города – даже когда клуб играет во второй Бундеслиге .

Еда города: история Гельзенкирхена – совсем не про традиции и свою кухню. Но завезенный турками денер здесь очень распространен – в городе приличная турецкая диаспора (около 20 тысяч человек).

Уровень жизни: Гельзенкирхен занимает последнее из 400 мест в Германии. У местных на 22% меньше свободных денег, чем в среднем по стране. В абсолютном выражении – меньше 19 тысяч евро в год. Ни один район в округе Гельзенкирхена не попадает даже в топ-300 по уровню жизни.

Недооцененное суперместо: так как город совсем нетуристический, давайте лучше назовем одно из самых посещаемых мест – Парк полярной звезды на территории бывшей шахты Нордштерн, где природные ландшафты вплетены в исторические постройки.

Гельзенкирхен в поп-культуре:

«‎Такое есть лишь в Гельзенкирхене,

Не в Берлине, Нью-Йорке или Париже, а лишь в Гельзенкирхене,

В нашем преуютном метановом раю».

Главный след города в культуре – эта саркастическая песня австрийского композитора Георга Крайслера. Что заставило его выставить на смех Гельзенкирхен в еще успешном для города 1961 году, доподлинно неизвестно.

Город в одной фотографии: так Гельзенкирхен выглядит с воздуха.

Дортмунд оправился от деиндустриализации и растет. Футбол – главная достопримечательность

Дортмунд – крупнейший город Рурской области, которая играла важную роль в добыче угля и стали в 20-м веке. Но в отличие от Гельзенкирхена Дортмунд уже свыкся с новой реальностью и неплохо перепрофилировался. Теперь вместо заводов главные работодатели города – компании из финансовой и страховой сфер (немцы обожают оформлять страховки на все случаи жизни!), а еще в городе есть Технический университет, который входит в топ-10 в Германии по числу исследовательских проектов. Он постоянно подпитывает кадрами технологический парк, расположенный поблизости, где работают около 300 компаний, связанных с разработкой электроники и IT-технологий.

Благодаря эффективной перестройке рабочего ландшафта отток населения из Дортмунда не был таким линейным, как в Гельзенкирхене. А за последние 10 лет число жителей города даже выросло на 20 тысяч человек.

Немало в Дортмунде и логистических компаний, что отсылает к его доиндустриальной истории. В средневековье Дортмунд входил в Ганзейский союз, объединявший вольные города в единую торговую цепь с массой привилегий. Ганзейские (в том числе дортмундские) купцы плавали даже до Руси – у союза была своя контора в Новгороде.

Но все же главный актив города сегодня – это футбол и «‎Боруссия». Именно в Дортмунде работает национальный музей футбола, его открыли после ЧМ-2006. Ну, а «‎Боруссия» – вообще лидер по посещаемости в мире. Для понимания значимости команды для Дортмунда: в сезоне-2023/24 клуб продал 55 тысяч абонементов – и это при 590 тысячах жителей в городе!

Еда города: картошку фри любят и продают почти на каждом углу в любом городе Германии, но в Рурской области и конкретно Дортмунде это незамысловатое блюдо с кетчупом и майонезом считают настолько своим, что придумали особое название с отсылкой к железнодорожному шлагбауму (потому что они в Германии красно-белые) – Pommesschranke rot/weiß (дословно «красно-белый ‎картофельный шлагбаум»).

Есть и кое-что более специфическое – дортмундский соленый пирог с особым фаршем «‎метт». По форме это напоминает пончик, но тесто не сладкое, а соленое с приправами. Этот «пончик» надрезают вдоль посередине и намазывают сырым свиным приправленным фаршем.

Уровень жизни: свободных денег у жителей Дортмунда остается примерно как у берлинцев – город находится на 377 месте. Есть рядом даже богатенький пригород с 37-го места, там у жителей на 5 тысяч свободных евро больше, чем у дортмундцев (26,5 против 21,5 тысячи евро)

Недооцененное суперместо: руины замка 12-го века Хоэнзибург на горе Зиберг, рядом с которыми располагается смотровая площадка с видом на слияние рек Рур и Ленне к искусственному водоему.

Дортмунд в поп-культуре: пожалуй, самое глубокое осмысление Дортмунда в немецкой культуре – это рурская трилогия режиссера Адольфа Винкельмана, растянувшаяся на три десятилетия: «‎Оторвы» (1978), «Завалы угля‎» (1981) и «‎Северная кривая» (1993). Деиндустриализация и безработица, юмор и безысходность, любовь и футбол – Винкельман помогает понять Дортмунд через кино. Каждый из фильмов получил высшую немецкую кинопремию в разных номинациях, а за последний фильм, где в центре повествования бурная жизнь фанатов на фоне решающего матча «‎Унион Дортмунда», Винкельману достался приз за лучшую режиссуру.

Город в одной фотографии: так выглядят 15% жителей Дортмунда каждые вторые выходные.

Гамбург – портовый город со своим кварталом красных фонарей

Гамбург – второй по населению после Берлина, почти 2 млн жителей. Это портовый город и важнейший логистический хаб. Расположение предопределило и историю, и внешний облик города. В средние века Гамбург был одним из основателей и ведущих игроков Ганзы (торговый союз, прежде всего, портовых городов).

Когда мы говорим о Гамбурге сегодня, его восприятие определяют два района. Первый – Санкт-Паули с местным кварталом красных фонарей, в эпицентре которого Репербан, «‎самая греховная миля мира», как говорят немцы. Некоторые переулки у Репербана перекрыты заборами – пройти на эти участки можно только мужчинам, девушек не пустят. Спойлер: ничего экстраординарного там нет, женщины в витринах предлагают свои услуги – вы наверняка видели похожие кадры из Амстердама. А такие ограничения – это больше традиция: чтобы не злить местных обитательниц конкуренцией за любовь и кошелек истосковавшихся матросов. К слову, в Германии проституция легализована, у секс-работниц есть даже свой профсоюз.

Раз уж мы в Санкт-Паули: ночным клубам этого района мир во многом обязан становлению группы The Beatles. В 1960-м совсем еще молодые битлы давали первые концерты в одном из местных стрип-клубов и находили свой стиль (в том числе в одежде и прическах). Так что, по гамбургскому счету, эта четверка не только ливерпульская.

Второй особенный район города – Шпайхерштадт, Всемирное наследие ЮНЕСКО. Это мини-город бывших (и действующих) складов с каналами между ними. От красного кирпича местных зданий веет духом начала промышленной революции. Некоторые постройки теперь служат ивент-пространствами и помещениями музеев, другие по-прежнему хранят различные грузы, которые приходят в порт Гамбурга со всего мира.

Неожиданная сторона Гамбурга – это важный город для немецкой медиаиндустрии. Здесь головные офисы многих издательств, а также редакций крупных национальных изданий – Der Spiegel, Die Zeit, Geo, Bravo. Этому есть два исторических объяснения: независимая пресса была нужна ганзейским купцам для получения объективной информации. К тому же, когда столичный Берлин был разделен, в Гамбурге запускались многие послевоенные медиа.

Еда города: само собой, рыбная булочка с селедкой, луком и соленым огурчиком внутри. Дальше блюдо поизысканнее – суп из угря, в который добавляют не только овощи и прочие привычные суповые ингредиенты, но и сухофрукты. На десерт в Гамбурге никаких круассанов – только францбретхен. Это булочка из слоеного теста с корицей, которая выглядит как то ли не поднявшийся, то ли расплющенный круассан. По легенде, эта выпечка появилась во время оккупации Наполеоном – немецкий пекарь никак не мог подобрать рецептуру, чтобы тесто круассана поднялось. И вот оно до сих пор не поднимается.

Уровень жизни: Гамбург занимает 297-е место в рейтинге по состоятельности жителей. Самый зажиточный пригород – между ним и ближайшим крупным городом Любеком – находится на 40-м.

Недооцененное суперместо: Коридорный квартал – это маленький островок старых кирпичных зданий 19-20 века посреди современной застройки. Когда-то здесь был район с очень узкими проходами между домами, в которых жили рабочие, – отсюда и название.

В начале 21-го века казалось, что дома вот-вот пойдут под снос, но их облюбовали и привели в порядок 200 деятелей искусства. Теперь это креативное пространство, в которое неожиданно попадаешь из суеты широких улиц, а в сохранившихся зданиях регулярно проходят концерты, выставки и вечеринки.

Гамбург в поп-культуре: город засветился в одном из фильмов бондианы – «‎Завтра не умрет никогда» (1997) с Пирсом Броснаном. Символично, что в сюжете речь о коварном медиамагнате.

А еще легендарный немецкий рокер Удо Линденберг воспел «‎Репербан».

Город в одной фотографии: Эльбская филармония с причудливым стеклянным фасадом (наверху, кстати, есть бесплатная смотровая площадка), и рядом с ней начинается Шпайхерштадт.

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Фото: Unsplash/ Holger Woizick, Nicolas Peyrol, Florian Wehde, Nikolay Kovalenko, Patrick Rosenkranz, Maksim Shutov; Mary Evans Picture Library, Federico Gambarini, Stefan Ziese, Hans Blossey, Karl F. Schöfmann, Panoramic, Barbara Boensch, Stefan Ziese, Arnulf Hettrich/Global Look Press