Конфликт Диарра с «‎Локо» взрывает рынок: похоже, уйти в другой клуб станет проще

Это даже мощнее ‎дела Босмана.

Вся система устройства футбольных трансферов в паре шагов от революции. Причина – Ласс Диарра, который судится с ФИФА из-за конфликта с «‎Локомотивом» десятилетней давности. Дело уже дошло до Суда Евросоюза – высшей судебной инстанции Европы.

Что вообще происходит?

Генеральный адвокат Суда ЕС Мацей Шпунар 30 апреля опубликовал мнение по кейсу Диарра :

«‎Правила ФИФА, регулирующие контрактные отношения между игроками и клубами, могут противоречить европейским нормам о конкуренции и свободе передвижения лиц. Нет никаких сомнений относительно ограничительного характера «‎Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков» в плане свободы передвижения. А ограничение регламентом возможностей клубов по найму игроков неизбежно влияет на конкуренцию между клубами на трансферном рынке».

Говоря простым языком, Шпунар считает, что некоторые трансферные нормы ФИФА противоречат законодательству Евросоюза.

Генеральный адвокат – официальный советник Суда ЕС. Он предоставляет независимые заключения по обращениям и рекомендует то или иное решение. Судьи не обязаны к нему прислушиваться, но в Кембриджском университете подсчитали, что вероятность совпадения итогового решения с позицией генерального адвоката составляет 67%.

Если Суд ЕС действительно согласится со Шпунаром, ФИФА придется пересматривать регламент. Прецедент уже был – дело Босмана . Сейчас звучит дико, но еще в начале 1990-х игрок продолжал принадлежать клубу даже после истечения контракта. На эту норму и пожаловался бельгийский футболист Жан-Марк Босман. За несколько лет он дошел до Суда ЕС, который в 1995 году вынес вердикт, фактически признав нелегитимной существовавшую трансферную систему.

Тогда интересы Босмана представлял адвокат Жан-Луи Дюпон. Сейчас он один из адвокатов Диарра и, пожалуй, самый ярый противник ФИФА и УЕФА в судах: например, оспаривал финансовый фэйр-плей и вместе с командой юристов добился судебного реванша для Суперлиги.

Через несколько лет после реформы из-за дела Босмана ФИФА снова начала модифицировать трансферные правила, игнорируя соглашение с Еврокомиссией, рассказывает спортивный юрист Тьерри Грантурко: «‎Постепенно ФИФА отошла от европейских норм свободного перемещения работников. И действующие сегодня правила вновь противоречат законодательству ЕС».

Какие нормы ФИФА могут противоречить законам ЕС? И что будет в случае их отмены?

Диарра и Дюпон оспаривают два положения регламента ФИФА. Первое – возможность отказа в выдаче международного трансферного сертификата для перехода в новую команду, если между предыдущим клубом и футболистом продолжается контрактный спор. В такой ситуации ФИФА может наложить на игрока ограничения до урегулирования разногласий.

Второе – «‎солидарная ответственность» нового клуба с футболистом, на которого наложен штраф. То есть на клуб, подписавший игрока, которого до этого оштрафовали за нарушение или расторжение контракта, могут повесить как минимум часть неустойки.

По поводу солидарной ответственности Шпунар, в частности, написал: «‎Систематическое привлечение нового клуба к ответственности представляется мне выходящим за рамки того, что необходимо для достижения законной цели, в ситуации, когда новый клуб не сыграл никакой роли в расторжении контракта».

Эксперт по европейскому праву из Asser Institute Антуан Дюваль указывает, что вся трансферная система опирается во многом именно на этот принцип: «‎Ведь получить компенсацию от игроков гораздо сложнее, чем от клубов, которые в большей степени подвержены спортивным санкциям ФИФА».

Адвокаты Ласса считают, что решение Суда ЕС, аналогичное выводам Шпунара, положит конец «‎унизительному восприятию игроков как товара» и будет иметь более мощные последствия, чем дело Босмана. Один из юристов Диарра Мартин Хиссель сказал RMC Sport:

«‎Решение по делу Босмана положило конец трансферным выплатам за свободных агентов. А в данном случае речь идет о возможности для игроков покидать клубы в течение срока действия контракта. Это затронет гораздо больше футболистов. Во всех других секторах экономики специалисты на контракте могут уйти из компании. Но в мире футбола все иначе. Мы хотим дать футболистам власть, которая, по нашему мнению, принадлежит им по праву».

На стороне Диарра – международный профсоюз футболистов FIFPro и французский футбольный профсоюз UNFP. Они приветствовали позицию советника Суда ЕС. Важный для них аспект: Мацей Шпунар отметил, что трансферный регламент должен быть согласован с профсоюзными организациями, чего не было сделано в случае действующих сейчас правил.

Что дальше?

Пока нет точной даты рассмотрения дела Диарра в Суде ЕС. Ожидается, что решение могут вынести как через несколько недель, так и через несколько месяцев. Теоретически Суд ЕС может отказаться выносить вердикт и вернуть дело в Апелляционный суд Монса в Бельгии, который и направил запрос о проверке соответствия норм ФИФА и Евросоюза. Но теперь такой исход стал менее вероятным.

Вообще Диарра уже выиграл первую инстанцию в Коммерческом суде Шарлеруа в 2017 году. В том решении была первая отсылка к делу Босмана. Принцип солидарной ответственности игрока, на которого наложен штраф, и его нового клуба равносилен обязательству «‎выплатить отступные прежнему клубу, чтобы подписать игрока, который по факту находится без контракта».

То, что Диарра судится именно в Бельгии, – важный момент: бельгийские гражданские суды вправе рассматривать спортивные дела, хотя во многих странах не принято оспаривать решения CAS в других судах. Дело рассматривается в этой стране, потому что в его основу легло предложение Лассу от «‎Шарлеруа» в феврале 2015-го.

Основываясь на вердикте Суда ЕС, Апелляционный суд Монса вынесет свое решение. Диарра добивается от ФИФА компенсации в 6 млн евро за простой во время разбирательств с «‎Локо». Но возможная денежная компенсация – наименьшая головная боль для ФИФА.

Напомните, а что случилось у Диарра с «‎Локо»?

Спортс подробно рассказывал об истории расставания Ласса Диарра с «‎Локо» . Вот краткий пересказ:

«‎Локомотив» урвал Диарра на распродаже «Анжи» летом 2013-го за 12 млн евро. Первые полгода француз уничтожал соперников, но потом начались проблемы с дисциплиной. Из-за этого президент «‎Локо» Ольга Смородская отказалась платить ему и Мубараку Буссуфа премиальные за бронзу РПЛ, и игроки в ответ целиком пропустили летние сборы.

В августе 2014-го руководство «‎Локо» расторгло с Лассом контракт за нарушение дисциплины и потребовало прописанную в договоре неустойку в 20 млн евро. В Палате ФИФА по разрешению споров сумму штрафа снизили до 10,5 млн евро. Пока шло разбирательство, Диарра не мог перейти в новую команду.

В феврале 2015-го на руках у Диарра был официальный оффер от бельгийского «‎Шарлеруа». Клуб хотел подписать Ласса на полтора года, но уточнил: при условии регистрации игрока федерацией футбола Бельгии и отсутствии выплат «‎Локомотиву». До решения ФИФА никто не мог дать таких гарантий. В итоге Диарра перешел в «‎Марсель» в июле 2015-го, пропустив весь сезон-2014/15, и на меньшую зарплату, чем предлагали бельгийцы. Отсюда и судебные претензии француза к ФИФА.

В 2017-м Диарра объявил в соцсетях об урегулировании конфликта с «‎Локо» и даже опубликовал скриншот письма от москвичей. Но вскоре Ласс удалил пост, а «‎Локо» так никогда и не подтвердил договоренность.

Источники Спортса говорят, что вместо 10,5 млн евро с Диарра согласовали заметно меньшую сумму – в районе 4-5 млн евро. Иначе клуб боялся не получить вообще никаких денег, несмотря на решения ФИФА и CAS.

Как оказалось, это было только начало. Закрыв вопрос с «‎Локо», Диарра объявил войну ФИФА. И теперь близок к победе с необозримыми последствиями для всего футбола.

Фото: Hubert Mathis/ZUMAPRESS.com, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Dmitry Golubovich/Russian Look, imago sportfotodienst/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов; instagram.com/lass_officiel ; monstersoflaw.brussels