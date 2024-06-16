Пименов о Глушенкове в «Зените»: «Максим – лучший распасовщик России, а по статистике и Европы. Он не сядет, конечно»

Руслан Пименов считает, что Максим Глушенков выдержит конкуренцию в «Зените».

Ранее появилась информация, что «Зенит» согласовал трансфер полузащитника « ». Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

«В контракте стоит определенная сумма отступных, при которой он может уйти. Я не думаю, что «Локомотив» был готов его отпустить за небольшую сумму.

Конечно, он не сядет [в запас], это лучший распасовщик в России, а по статистике и Европы», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

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