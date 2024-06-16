Пименов о Глушенкове в «Зените»: «Максим – лучший распасовщик России, а по статистике и Европы. Он не сядет, конечно»

Теги Локомотив Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия Максим Глушенков Футбол

Руслан Пименов считает, что Максим Глушенков выдержит конкуренцию в «Зените».

Ранее появилась информация, что «Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Локомотива». Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

«В контракте стоит определенная сумма отступных, при которой он может уйти. Я не думаю, что «Локомотив» был готов его отпустить за небольшую сумму.

Конечно, он не сядет [в запас], это лучший распасовщик в России, а по статистике и Европы», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

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16 комментариев
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Я считаю что Глушенков лучше Артура и Педро из Зенита .
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Про Кокорина тоже так говорили😬
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Ответ Пнин
А вместо кого ему играть: Клаудиньо, Вендел, Жедсон, Артур, Педро? Объективно в запас, конечно.
Педро 18, Артур не особо стабилен, есть ещё вариант с игрой в 2 форварда, где Глушенков будет играть под Касьерой. Скорее почтовой пропишется на лавке с его нестабильной игрой. А Глушенков это игрок основы, однозначно.
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Всё нормально, деньги есть.
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Как Промес - добавил Пименов
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Не таких позор на лавку сажал. там бразилы рулят, не дадут играть российскому легионеру.
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Да и мира тоже, куда там
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Ответ Overkiller
Это по какой такой статистике "лучший в Европе"?)))
Я это нашёл. Там он второй.
https://www.transfermarkt.world/statistik/topvorlagengeber
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Ответ Пнин
А вместо кого ему играть: Клаудиньо, Вендел, Жедсон, Артур, Педро? Объективно в запас, конечно.
Вместо Артура. Не сказать, что этот бразилец блещет
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