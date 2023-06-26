18 комментариев

Близок к правде.

Рио Фердинанд на своем ютуб-канале обсуждал трансферы «Ман Юнайтед» и неадекватность рынка − а в итоге оценил, сколько бы он стоил в 2023-м. Соведущий Стивен Хоусон предположил, что около 100 млн фунтов − Рио отбил: «100 миллионов за меня – это еще было бы дешево. Серьезно. Учитывая сегодняшний рынок, 170 миллионов».

Оценка Фердинанда (это почти 200 млн евро) сделала бы его вторым после Неймара − и самым дорогим защитником в истории футбола. Не удивительно: трансферы англичанина дважды становились рекордными для игроков обороны.

В 2000 году «Лидс» заплатил «Вест Хэму» 18 млн фунтов (29 млн евро); в 2002-м Фердинанд перешел в «МЮ» за сумму около 29 млн фунтов со всеми бонусами − 46 млн евро по курсу.

Рекорд Фердинанда держался 12 лет! Перебили только в 2014-м: «ПСЖ» купил Давида Луиза за 49,5 млн евро. Сейчас Рио вообще выпал из топ-20 самых дорогих защитников, а рекорд держит Уэсли Фофана.

Но сравнивать трансферы 2002 года и 2023-го напрямую неправильно: 46 млн за Рио – самый дорогой трансфер сезона-2002/03 (за Роналдо заплатили на 1 млн меньше) и топ-10 переходов в истории на тот момент.

Поэтому нам нужен пересчет с учетом инфляции.

Краткое напоминание, как это работает. В 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли создали трансферный индекс (сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney) − аналог индекса инфляции, но для футбола. Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс.

• Рио не просто самый дорогой защитник – он шестой в топе переходов: выше только Виалли, Неймар, Роналду, Ромарио и Бэйл.

В том же видео Фердинанд сказал, что получал бы 400-450 тысяч фунтов в неделю (470-520 в евро). Для проверки этого тезиса у нас есть Capology – агрегатор зарплатных ведомостей клубов с надежными инсайдерами. Capology покрывает не весь мир, но данные по большинству футболистов топ-5 лиг нам известны.

• Предполагаемая зарплата Рио – уровень топ-7 самых высокооплачиваемых игроков сезона-2022/23. Учитывая, что Месси, Бускетс и Азар уже не в клубах, Фердинанд врывается в топ-5.

Звучит колоссально, но 15 лет назад так и было. В 2008-м пиковый Рио Фердинанд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»: The Guardian назвал англичанина «одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире», хотя подняли всего со 100 тысяч фунтов в неделю до 115 тысяч.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason / Staff, Alex Livesey / Staff