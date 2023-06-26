18 комментариев

Буря в стакане
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Фердинанд сказал, что сейчас стоил бы €200 миллионов – с учетом инфляции. Проверяем

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Близок к правде.

Рио Фердинанд на своем ютуб-канале обсуждал трансферы «Ман Юнайтед» и неадекватность рынка − а в итоге оценил, сколько бы он стоил в 2023-м. Соведущий Стивен Хоусон предположил, что около 100 млн фунтов − Рио отбил: «100 миллионов за меня – это еще было бы дешево. Серьезно. Учитывая сегодняшний рынок, 170 миллионов». 

Оценка Фердинанда (это почти 200 млн евро) сделала бы его вторым после Неймара − и самым дорогим защитником в истории футбола. Не удивительно: трансферы англичанина дважды становились рекордными для игроков обороны. 

В 2000 году «Лидс» заплатил «Вест Хэму» 18 млн фунтов (29 млн евро); в 2002-м Фердинанд перешел в «МЮ» за сумму около 29 млн фунтов со всеми бонусами − 46 млн евро по курсу

Рекорд Фердинанда держался 12 лет! Перебили только в 2014-м: «ПСЖ» купил Давида Луиза за 49,5 млн евро. Сейчас Рио вообще выпал из топ-20 самых дорогих защитников, а рекорд держит Уэсли Фофана.

Но сравнивать трансферы 2002 года и 2023-го напрямую неправильно: 46 млн за Рио – самый дорогой трансфер сезона-2002/03 (за Роналдо заплатили на 1 млн меньше) и топ-10 переходов в истории на тот момент. 

Поэтому нам нужен пересчет с учетом инфляции.

Краткое напоминание, как это работает. В 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли создали трансферный индекс (сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney) − аналог индекса инфляции, но для футбола. Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс.

• Рио не просто самый дорогой защитник – он шестой в топе переходов: выше только Виалли, Неймар, Роналду, Ромарио и Бэйл. 

В том же видео Фердинанд сказал, что получал бы 400-450 тысяч фунтов в неделю (470-520 в евро). Для проверки этого тезиса у нас есть Capology – агрегатор зарплатных ведомостей клубов с надежными инсайдерами. Capology покрывает не весь мир, но данные по большинству футболистов топ-5 лиг нам известны.

• Предполагаемая зарплата Рио – уровень топ-7 самых высокооплачиваемых игроков сезона-2022/23. Учитывая, что Месси, Бускетс и Азар уже не в клубах, Фердинанд врывается в топ-5. 

Звучит колоссально, но 15 лет назад так и было. В 2008-м пиковый Рио Фердинанд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»: The Guardian назвал англичанина «одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире», хотя подняли всего со 100 тысяч фунтов в неделю до 115 тысяч.

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«Челси» Абрамовича тратил больше «Челси» Боули! Рейтинг трансферных окон с учетом инфляции

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason / Staff, Alex Livesey / Staff

18 комментариев

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Иван Баланар
Ответ Артур Ганненко
С Тюрамом что-то перепутали. По таблице он перешёл раньше Фердинанда за 41 лям и сейчас стоил бы 90, а Фердинанд при 46 - 176. Нестыковка
То есть индекс относительный. Это не та "классическая" инфляция, которую рассчитывают в экономике, в которой берут промежуток времени, а не среднюю стоимость трансферов в конкретный год. Я так понял этот момент)
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korysh
несмотря на логичность такого подсчета инфляции, стоит сказать, что никто бы не отдал, даже сейчас, 176 миллионов за защитника. Сейчас 90 выглядит как безумный ценник за самых крутых игроков обороны, и Рио явно не сильнее нынешних топов
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Bunyod Turgunov
Кароче бред
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Артур Ганненко
С Тюрамом что-то перепутали. По таблице он перешёл раньше Фердинанда за 41 лям и сейчас стоил бы 90, а Фердинанд при 46 - 176. Нестыковка
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Dmitriy Racheev
Пфф... С учётом инфляции это треть Ловчева
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Иван Баланар
Ответ Артур Ганненко
С Тюрамом что-то перепутали. По таблице он перешёл раньше Фердинанда за 41 лям и сейчас стоил бы 90, а Фердинанд при 46 - 176. Нестыковка
Походу именно трансферы в том году были значительно меньшие по стоимости:

Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс.
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DolJun
ну и кто после этого скажет что мю не мешок. для тех времен такие деньги вложили.
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FortMinor
зная за ранее что Рил 12 лет отыграл бы стабильно на топ-уровне, он бы больше стоил
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ibar
Если бы речь шла про Челси Боули, то с натяжкой может быть… А так - бред полнейший.
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korysh
170 миллионов сейчас могут отдать всего за 2-3 игроков в мире, и все они естественно игроки атаки. Возможно стоит за основу коэффициента брать среднюю стоимость не всех трансферов, а именно топовых. Тогда самые топовые игроки атаки стоили допустим около 60-70 миллионов. Сейчас раза в 2,5-3 больше. Значит и за Рио отдали бы около 100 с такой инфляцией. Но никак не 170.
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Виктор Никитин
Ответ Брэд Либил
Так и переход Рио в МЮ - это один из самых дорогих трансферов в истории на тот момент.
и? даже к тому моменту уже несколько игроков были куплены дороже.. факт остаётся фактом, что сейчас никто не отдал бы 170 лямов за центрального защитника каким бы крутым он ни был
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Ksandvankneshas
Ответ korysh
несмотря на логичность такого подсчета инфляции, стоит сказать, что никто бы не отдал, даже сейчас, 176 миллионов за защитника. Сейчас 90 выглядит как безумный ценник за самых крутых игроков обороны, и Рио явно не сильнее нынешних топов
По-моему сильнее + паспорт. В итоге лям 120 £ мб и дал бы кто-то. Но вряд-ли больше.
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