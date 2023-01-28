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«Челси» Абрамовича тратил больше «Челси» Боули! Рейтинг трансферных окон с учетом инфляции

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Главные транжиры.

Неделю назад мы показывали вам топ зимних трансферов с учетом инфляции: 70 млн за Мудрика не попали даже в топ-20, самым дорогим оказался Торрес.

А как насчет целых закупок в один сезон? Какое место полмиллиарда евро от Боули занимают в историческом контексте? Мы взяли исторические закупки клубов («Ювентус»-2001, «Реал»-2009, «Тоттенхэм» после продажи Бэйла) и сравнили с «Челси»-2022/23.

Но сначала краткое напоминание, как работает пересчет с учетом инфляции.

В 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли создали трансферный индекс (сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney) − аналог индекса инфляции, но для футбола. Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс.

•‎ В топ-5 сразу три сезона «Челси»: первые при Абрамовиче и Боули и закупка под Жозе Моуринью.

• Рядом легендарное окно «Реала»-2009: Роналду, Кака, Бензема, Хаби Алонсо и другие.

• На пятом месте − «ПСЖ»-2017/18 с Неймаром и Мбаппе. Да-да, мы знаем, что Килиана изначально арендовали, но это только на бумаге.

Присутствие в топе первых сезонов Абрамовича и Боули подталкивает к сравнению. Вот сравнение стоимости каждого футболиста из 2003/04 и 2022/23 − заодно вспомним трансферы.

• Сразу 4 покупки Абрамовича стоят дороже любого трансфера Боули.

• Эрнан Креспо вообще уникальный футболист: за 3 года его продали на 390 миллионов в пересчете. Сначала из «Пармы» в «Лацио» летом 2000-го (145 млн), затем в 2002-м в «Интер» (138 млн), а оттуда в «Челси».

Больше интересного – в телеграм-канале авторов

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Держите топ зимних трансферов с учетом инфляции: Мудрик выпал из 20-ки (а был 4-й), самый дорогой – Торрес

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28 комментариев

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Иван Лапин
Ответ Бомж 22
Челси Абрамовича был в начале очень средним клубом и заманить туда классных игроков было ой, как не просто. Да и когда Челси бывал на 10 месте? Не припомню. Я, кстати, вообще за них не болею, а то скажете еще... Я вообще за Арсенал))
челси был в топ5 АПЛ стабильно. это явно не "очень средний клуб".
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Алексей Ильин
Ответ Nuraly Amirov
Если почитать статью, а не только посмотреть на картинки, то найдете объяснение футбольной трансферной инфляции. Модель спорная и лично мне не нравится, но понятная и простая
Она может и простая, но в лучшем случае спорная. А по сути - не отражающая реальное положение дел и реальное сравнение цен тех лет и нынешних.
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Иван Лапин
это что у вас за инфляция такая, особенно на примере Челси и Юве?
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№7
Ответ Бомж 22
Челси Абрамовича был в начале очень средним клубом и заманить туда классных игроков было ой, как не просто. Да и когда Челси бывал на 10 месте? Не припомню. Я, кстати, вообще за них не болею, а то скажете еще... Я вообще за Арсенал))
Челси играл в лч, чемпионат Англии был в тройке лучших чемпионатов по футболу, игрокам платили хорошие деньги, в чем трудность то?
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№7
Ответ Седесим Куиндесимов
Итого: 8 английских команд (из 16), 2 испанские, 3 итальянские, 3 французские. И ни одной немецкой 👍
Бавария половину игроков бесплатно забирает
+3
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Паша Шелякин
Ответ Gydv1n
А 380 от Барселоны за 5 лет 384, инфляция в годы ковида меньше 1% была?! Как и последний год?!
Уже миллиард раз объясняли, что считается футбольная инфляция, зависит от того сколько клубы тратят на трансферы, а не обычная
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Iamliam
хаха Но главный мешок АПЛ по мнению многих и конкретно красного Манчестера это МанСити)
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Vlados 86
Интеру в 2009-ом всю трансферную кампанию по-сути оплатила Барса трансфером Ибрагимовича.
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Артём Петров
И как минимум к половине трансферов при новом руководстве много вопросов
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Vadim Zaytsev
Зря использовали термин "инфляция" - методология подсчёта (взять топ-100 самых дорогих трансферов за сезон и нормировать цены по этому значению) имеет мало общего с инфляцией. Отсюда и аномалии, что бОльшие суммы в ранние сезоны почему-то имеют в два раза меньшее значение с учётом этой "инфляции".

Это скорее индекс того, насколько сильно клуб выделился относительно остальных топов в этот сезон. Вот в сезоне 03/04 кроме Челси, видимо, никто больше не закупался. А в этом сезоне то Барселона рычаги свои подёргает, то в Манчестере кто-нибудь опять за игроков переплатит - на фоне этого сотни миллионов одного клуба уже и не так выделяются.

Другой момент: на сайте по ссылке последние трансферы датированы сезоном 18/19. Думаю, это объясняет отсутствие в таблице команд за сезоны 19-22. И не совсем понятно как без информации о текущих трансферах они переводили цены на этот сезон.
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+5
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Nuraly Amirov
Ответ Andrei Mariarty
Как они так посчитали инфляцию? Она была в среднем 2,1% за последние 20 лет, ну пусть будет +70% за весь период даже и как тогда 170 млн. Челси в 2003/04 превратились в 714 в 2022? Или автор хочет сказать что инфляция евро была по +8% в год? Как тогда кредиты под 3% выдавали банки, в убыток?)
Если почитать статью, а не только посмотреть на картинки, то найдете объяснение футбольной трансферной инфляции. Модель спорная и лично мне не нравится, но понятная и простая
+6
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Яйца Тен Хага
Эх какой же крутой была у Челси старая эмблема.
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Nuraly Amirov
Ответ onsigne
Почему трансферы сезона 17-18 практически не прибавили в стоимости, а трансферы сезона 18-19 прибавили около 20% ? Аналогично с Ювентусом 2001 и Челси 2003-05. Шиза какая-то, нельзя все трансферы под один коэф подогнать
Потому что в 17-18 псж потратил кучу денег, которую по цепочке тратили ещё. В 18-19 тратили в сумме меньше
+2
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EnzoAmatera
Мешок все равно Сити получается?
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-1
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Andrei Mariarty
Как они так посчитали инфляцию? Она была в среднем 2,1% за последние 20 лет, ну пусть будет +70% за весь период даже и как тогда 170 млн. Челси в 2003/04 превратились в 714 в 2022? Или автор хочет сказать что инфляция евро была по +8% в год? Как тогда кредиты под 3% выдавали банки, в убыток?)
+5
-5
0
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Бомж 22
Челси Абрамовича был в начале очень средним клубом и заманить туда классных игроков было ой, как не просто. Да и когда Челси бывал на 10 месте? Не припомню. Я, кстати, вообще за них не болею, а то скажете еще... Я вообще за Арсенал))
0
0
0
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ragnaring
Когда в математику не умеешь, но красивые табличка построить очень хочется)
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Акира_1
Как то странное сравнивать закупки Абрамовича, когда вообще был другой рынок и цены, и нынешний рынок огромных сумм за один хороший год. 🤔
+2
-1
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Диего жив!
Летом Челси должен устроить приличную распродажу. Крутые игроки будут продаваться с дисконтом, лишь бы разгрузить ведомость и уместиться в ффп
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Дзюбиньо
Слонина)
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Рискну предположить
Ищем комментарий Должуна, объясняющего что больше всех на свете мешок это фк Барселона 😉
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-2
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Седесим Куиндесимов
Итого: 8 английских команд (из 16), 2 испанские, 3 итальянские, 3 французские. И ни одной немецкой 👍
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xDe xDe
Ответ onsigne
Так у Сити Гвардиолы аналогичная история, что и у Реала 08-10. И у Челси раннего Абрамовича. Вкинули денег в одно-два окна, сменили состав - потом точечные усиления. И все эти команды успешны на протяжении многих лет. По сути, из всего этого списка зафейлился только Юнайтед, Тоттенхэм (растранжирив деньги за Бэйла на всякий хлам), Юве, ну и Барса после заката хавииньесты и разрушении мсн отправилась в лигоевропейское пике.
Не понимаю, за что минусы, если я никакой клуб АПЛ не критиковал. Моя фраза относилась к пресловутому расхожему "АПЛ > Ла Лига".
Ну а Барса не после заката ХавИньесты и событий вокруг Месси-Неймаров сейчас имеет проблемы, а больше из-за творчества одного Жозепа. Который не Гвардиола, всмысле. Хотя, само собой, уход лидеров, вокруг которых строилась команда, не может не сказаться на игре клуба. Сам наблюдал за подобным, Мадрид через это уже прошёл после ухода Криша, и в скором времени пройдёт ещё раз, когда мадридские "ХавИньеста", Кроос и Лукита, уйдут на покой.
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onsigne
Ответ xDe xDe
Мда. Реал (под руководством Анчелотти/Зидана) и Барса (по большей части Пепа) наглядно показали, что футбольного успеха можно достичь и без закидывания трансферного окна мешками денег. ТО 09/10 (в лице Роналду, после которого трансферы были точечными) работало на достижения Реала долгие годы и успеха в итоге добилось, а Барса была успешной ещё до ТО 17/18. Здесь же, к слову, можно припомнить успехи Севильи в ЛЕ за последнее десятилетие. Ну да, да, куда Ла Лиге до АПЛ :)
Так у Сити Гвардиолы аналогичная история, что и у Реала 08-10. И у Челси раннего Абрамовича. Вкинули денег в одно-два окна, сменили состав - потом точечные усиления. И все эти команды успешны на протяжении многих лет. По сути, из всего этого списка зафейлился только Юнайтед, Тоттенхэм (растранжирив деньги за Бэйла на всякий хлам), Юве, ну и Барса после заката хавииньесты и разрушении мсн отправилась в лигоевропейское пике.
+1
-1
0
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Gydv1n
Ответ Альт
Как 170 от Челси стало больше чем 180 от Юве двумя годами ранее?
А 380 от Барселоны за 5 лет 384, инфляция в годы ковида меньше 1% была?! Как и последний год?!
+12
-1
+11
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