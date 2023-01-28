«Челси» Абрамовича тратил больше «Челси» Боули! Рейтинг трансферных окон с учетом инфляции
Главные транжиры.
Неделю назад мы показывали вам топ зимних трансферов с учетом инфляции: 70 млн за Мудрика не попали даже в топ-20, самым дорогим оказался Торрес.
А как насчет целых закупок в один сезон? Какое место полмиллиарда евро от Боули занимают в историческом контексте? Мы взяли исторические закупки клубов («Ювентус»-2001, «Реал»-2009, «Тоттенхэм» после продажи Бэйла) и сравнили с «Челси»-2022/23.
Но сначала краткое напоминание, как работает пересчет с учетом инфляции.
В 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли создали трансферный индекс (сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney) − аналог индекса инфляции, но для футбола. Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс.
• В топ-5 сразу три сезона «Челси»: первые при Абрамовиче и Боули и закупка под Жозе Моуринью.
• Рядом легендарное окно «Реала»-2009: Роналду, Кака, Бензема, Хаби Алонсо и другие.
• На пятом месте − «ПСЖ»-2017/18 с Неймаром и Мбаппе. Да-да, мы знаем, что Килиана изначально арендовали, но это только на бумаге.
Присутствие в топе первых сезонов Абрамовича и Боули подталкивает к сравнению. Вот сравнение стоимости каждого футболиста из 2003/04 и 2022/23 − заодно вспомним трансферы.
• Сразу 4 покупки Абрамовича стоят дороже любого трансфера Боули.
• Эрнан Креспо вообще уникальный футболист: за 3 года его продали на 390 миллионов в пересчете. Сначала из «Пармы» в «Лацио» летом 2000-го (145 млн), затем в 2002-м в «Интер» (138 млн), а оттуда в «Челси».
Это скорее индекс того, насколько сильно клуб выделился относительно остальных топов в этот сезон. Вот в сезоне 03/04 кроме Челси, видимо, никто больше не закупался. А в этом сезоне то Барселона рычаги свои подёргает, то в Манчестере кто-нибудь опять за игроков переплатит - на фоне этого сотни миллионов одного клуба уже и не так выделяются.
Другой момент: на сайте по ссылке последние трансферы датированы сезоном 18/19. Думаю, это объясняет отсутствие в таблице команд за сезоны 19-22. И не совсем понятно как без информации о текущих трансферах они переводили цены на этот сезон.
Ну а Барса не после заката ХавИньесты и событий вокруг Месси-Неймаров сейчас имеет проблемы, а больше из-за творчества одного Жозепа. Который не Гвардиола, всмысле. Хотя, само собой, уход лидеров, вокруг которых строилась команда, не может не сказаться на игре клуба. Сам наблюдал за подобным, Мадрид через это уже прошёл после ухода Криша, и в скором времени пройдёт ещё раз, когда мадридские "ХавИньеста", Кроос и Лукита, уйдут на покой.