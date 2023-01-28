«Челси» Абрамовича тратил больше «Челси» Боули! Рейтинг трансферных окон с учетом инфляции

Главные транжиры.

Неделю назад мы показывали вам топ зимних трансферов с учетом инфляции: 70 млн за Мудрика не попали даже в топ-20, самым дорогим оказался Торрес.

А как насчет целых закупок в один сезон? Какое место полмиллиарда евро от Боули занимают в историческом контексте? Мы взяли исторические закупки клубов («Ювентус»-2001, «Реал»-2009, «Тоттенхэм» после продажи Бэйла) и сравнили с «Челси»-2022/23.

Но сначала краткое напоминание, как работает пересчет с учетом инфляции.

В 2010-м Пол Томкинс и Грэм Райли создали трансферный индекс (сейчас его высчитывает Британское кредитное бюро TotallyMoney ) − аналог индекса инфляции, но для футбола. Все просто: берется средняя стоимость трансфера (в топ-5 лигах) в конкретный год – на разнице между годами выводится трансферный индекс.

•‎ В топ-5 сразу три сезона «Челси»: первые при Абрамовиче и Боули и закупка под Жозе Моуринью.

• Рядом легендарное окно «Реала»-2009: Роналду, Кака, Бензема, Хаби Алонсо и другие.

• На пятом месте − «ПСЖ»-2017/18 с Неймаром и Мбаппе. Да-да, мы знаем, что Килиана изначально арендовали, но это только на бумаге.

Присутствие в топе первых сезонов Абрамовича и Боули подталкивает к сравнению. Вот сравнение стоимости каждого футболиста из 2003/04 и 2022/23 − заодно вспомним трансферы.

• Сразу 4 покупки Абрамовича стоят дороже любого трансфера Боули.

• Эрнан Креспо вообще уникальный футболист: за 3 года его продали на 390 миллионов в пересчете. Сначала из «Пармы» в «Лацио» летом 2000-го (145 млн), затем в 2002-м в «Интер» (138 млн), а оттуда в «Челси».