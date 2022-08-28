Фофана из «Лестера» станет самым дорогим защитником в истории. Он обгонит Харри Магуайра

Уэсли Фофана переходит в «Челси». По информации Фабрицио Романо, лондонцы выложат за защитника «Лестера» 75 млн фунтов (с учетом бонусов).

В евро за Фофана отдают 88,4 млн – это рекорд среди трансферов защитников. А вот как выглядит весь топ.

•‎ Важная оговорка: не все трансферы проводились в евро – в фунтах топ-4 мог выглядеть по-другому: за Ван Дейка тоже заплатили 75 миллионов фунтов, за Магуайра – вообще 80! Все решил курс фунта к евро в момент перехода: в августе 2022-го соотношение выше (1,18 к 1).

• «Лестер» – короли продаж: сначала требовали от «МЮ» рекордную сумму за Магуайра, теперь заработали на Фофана. The Telegraph пишет, что на замену «Лестер» подпишет Мануэля Аканджи из «Боруссии» Дортмунд. Швейцарцу 27, но можно и его потом перепродать подороже.

• Все рекордные сделки по защитникам провернули в последние пять лет. Особенно урожайным получился сезон-2019/20: четыре трансфера из топа. Летом 2022-го подборка обновляется в третий раз: попали Кукурелья, Де Лигт (он вообще залетел в топ два раза) и теперь Фофана. Еще есть время догнать сезон-2019/20. • Пеп Гвардиола – главный любитель вложиться в защиту. На Диаша, Канселу и Лапорта потрачено 198 млн евро. Все не зря – Канселу стал суперзвездой и ассист-машиной (7 голевых в сезоне-2021/22), а Диаш выиграл приз игроку сезона АПЛ в первый же год после трансфера.

• Меньше всего вопросов к Вирджилу ван Дейку (семь трофеев с «Ливерпулем» за пять лет и приз игроку года УЕФА), больше всего – к Харри Магуайру. За два прошлых сезона совершил семь ошибок, которые привели к ударам по воротам – больше всего в АПЛ. А еще бесконечные мемы про холодильник.