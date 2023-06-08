«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций! Вырвали финал на 90-й минуте у «Фиорентины» – 2:1.

Для кого третьестепенный, малозначимый еврокубок, а для кого первый трофей за 43 года.

У тренера Дэвида Мойеса это лишь второй титул в карьере – после Суперкубка Англии с «Манчестер Юнайтед» в 2013-м. Он счастлив!

Итало-бразилец Эмерсон (он справа) только что прошел весь европейский футбол как в компьютерной игре: теперь в личной коллекции все возможные еврокубки. С «Челси» он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, теперь – с другим лондонским клубом – есть и Лига конференций.

Причем бурю и безумие запустил еще гол в концовке.

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Джеррод Боуэн набирался опыта у Леонида Слуцкого в «Халле», а теперь убежал один на один и забил победный в финале.

На 90-й минуте – почти гарантия победы.

Это все поняли сразу.

Так что отпраздновали дважды за несколько минут.

Но после финального свистка, конечно, ярче.

Деклан Райс – звезда этого «Вест Хэма», теперь титулованная.

Команда с 12 места в АПЛ взяла еврокубок.

Благодаря этому от АПЛ в следующем сезоне в евротурнирах будет аж восемь команд: «Вест Хэм» сыграет в Лиге Европы.

Владимир Цоуфал силен.

Вместе с Томашем Соучеком они выиграли домашний финал!

Английская часть команды впечатлена не меньше.

Актуальная легенда Райс и легенда предыдущего поколения – Марк Нобл.

Так выглядит трофей, если вы вдруг не знали. И любовь к нему.

А так – чемпионы.

Автор победного гола с кубком особенно органичен.

Дэвид Мойес – первый британец после сэра Алекса Фергюсона-2008, выигравший еврокубок как тренер.

Везет в Лондон трофей!

«Вест Хэм» сделал счастливыми тех, кто этого так долго ждал.

Похоже, для таких историй и придумали Лигу конференций.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Alex Grimm; AP Photo/Petr David Josek, Darko Bandic, Darko Vojinovic