8 клубов АПЛ сыграют в еврокубках в следующем сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Арсенал Брайтон Лига Конференций УЕФА Футбол

Англию в следующем сезоне еврокубков представят восемь клубов.

«Вест Хэм» добыл путевку в Лигу Европы, одержав победу над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций (2:1). 

Также в следующем розыгрыше ЛЕ Англию представят «Ливерпуль» и «Брайтон». В Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». В Лиге конференций выступит «Астон Вилла».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Как и испанских. Первый случай, когда по 8 клубов от двух ассоциаций.
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Эмери про Лигу конференций: "Это мне?"
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Афигеть это пол лиги, а у нас Тебас 3 ляма жмет на автоматическое определение гола))
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Хату на Астон Виллу в ЛК:)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ rigobersong
Хату на Астон Виллу в ЛК:)
И на Севилью в ЛС.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Пепси пеналдувич
Афигеть это пол лиги, а у нас Тебас 3 ляма жмет на автоматическое определение гола))
У Испании столько же участников в следующем сезоне
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ blaugrano
Как и испанских. Первый случай, когда по 8 клубов от двух ассоциаций.
Но при этом от Ла Лиги 5 команд в ЛЧ!:)☝
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шурик Шурик
Ответ Pb-SE
У Испании столько же участников в следующем сезоне
Тот момент когда набросил на вентилятор а оно прилетело в обратку
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Дина Томаса с праздником!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Зизуха
Если бы в начале сезона сказали, что среди восьми команд не будет Челси, все бы рассмеялись
Да, увы, Челси один не немногих английских клубов, кто обычно не просто участвует, а приносит Англии чашку.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marduhai
По совокупности - отличный результат. Но полный провал Челси и Тотенхема впечатляет не меньше...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Wasilij Petrow
Астон Вилла должна выставить ящик коньяку.
за что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Zangezi Isenar
Почему так мало клубов в ЛК?
потому что основной контингент свалится из ЛЧ и ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Сквиди Комаров
Комментарий удален модератором
То есть Ростов купил Аякс, я правильно понял?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Lord Baium
Получается вы смотрите еврокубки только из-за национальной привязанности. Вам футбол по сути не интересен. Середняков Италии и Голландии в разы интереснее смотреть, чем черепаший российский футбол. Про Англию, Испанию и Германию вообще молчу.
Конечно мне не интересен политический русофобный футбол, в который превратились ек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сквиди Комаров
Ответ Ростовский
Ага конечно. Наши клубы громили их команды. К примеру наш Ростов выкинул из ЛЧ Аякс 4:1.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
Ответ Ростовский
Без российских клубов еврокубки хренотень неинтересная. После отстранения российских команд ни одного матча Ек не смотрел.
Получается вы смотрите еврокубки только из-за национальной привязанности. Вам футбол по сути не интересен.

Середняков Италии и Голландии в разы интереснее смотреть, чем черепаший российский футбол. Про Англию, Испанию и Германию вообще молчу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сквиди Комаров
Ответ Ростовский
Без российских клубов еврокубки хренотень неинтересная. После отстранения российских команд ни одного матча Ек не смотрел.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
revo
Ответ blaugrano
И на Севилью в ЛС.
Им для этого надо 3 место занять, а не выйти в П/О ЛЧ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий