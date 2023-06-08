8 клубов АПЛ сыграют в еврокубках в следующем сезоне
Англию в следующем сезоне еврокубков представят восемь клубов.
«Вест Хэм» добыл путевку в Лигу Европы, одержав победу над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций (2:1).
Также в следующем розыгрыше ЛЕ Англию представят «Ливерпуль» и «Брайтон». В Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». В Лиге конференций выступит «Астон Вилла».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Середняков Италии и Голландии в разы интереснее смотреть, чем черепаший российский футбол. Про Англию, Испанию и Германию вообще молчу.