8 клубов АПЛ сыграют в еврокубках в следующем сезоне

Англию в следующем сезоне еврокубков представят восемь клубов.

« » добыл путевку в , одержав победу над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций (2:1).

Также в следующем розыгрыше ЛЕ Англию представят « » и «Брайтон». В Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», « », « » и «Ньюкасл». В Лиге конференций выступит «Астон Вилла».

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