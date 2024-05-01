Ким, Мюллер и Киммих.

Фотограф Getty поймал идеальный момент на «Альянц Арене»: разочарование «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала».

Мюнхенцы превратили 0:1 в 2:1 за три минуты, но все-таки не довели до победы. И вот эмоции ровно в форме тройки эмодзи: 🙈 🙉 🙊.

У этой триады особый смысл. Мы, кстати, вспоминали об этом в сезоне, тоже была некая привязка к «Баварии» – так в сентябре праздновал Роберт Левандовски в сборной Польши, бывший мюнхенский форвард.

«Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла» – японская композиция из трех обезьяньих фигур. Считается, что три мудрые обезьяны символизируют идею недеяния зла и отрешенности от неистинного: «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него».

Выбор обезьян в качестве символа, вероятно, связан с игрой слов в японском языке. Фраза «не вижу, не слышу, не говорю» звучит как «мидзару, кикадзару, ивадзару», а окончание «дзару» созвучно японскому слову «обезьяна». Итак, знакомьтесь с самыми знаменитыми японскими макаками:

🙈 – не видит зла Мидзару,

🙉 – не слышит зла Кикадзару,

🙊 – не говорит зла Ивадзару.

Реакция «Баварии» получилась спонтанной, но весьма точной.

Абсолютно великий Кроос и абсолютно ужасный Ким. Быстрые мысли о «Баварии» против «Реала»

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein