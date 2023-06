51 комментарий

Денис Пузырев запускает пузыри.

За несколько дней до финала Лиги Конференций «Фиорентина» – «Вест Хэм» в фанатских пабликах завирусилось милейшее видео.

Четырехлетний рыжий паренек по имени Монти Белтс в футболке «Вест Хэма» (с 41-м номером Деклана Райса на спине, естественно) на трибуне заряжает знаменитый гимн лондонцев I`m forever blowing bubbles.

Малыш не жалеет сил, вытягивая сакральное о печальной участи улетевших в небо мыльных пузырей: «Then like my dreams they fade and die» («И затем, как мои мечты, они бледнеют и умирают»). Но вряд ли задумывается над истинным смыслом слов, понятных любому болельщику «Вест Хэма».

Быть может уже сегодня он будет счастливо прыгать у телевизора (или даже на трибуне в Праге), празднуя европейский успех клуба из Восточного Лондона. Возможно, в столь юном возрасте увидит, как Райс вскидывает над головой долгожданный трофей. В этом случае ему можно только позавидовать. Я жду этого момента уже 26 лет и за несколько часов до начала игры просто не могу поверить, что это в принципе возможно. «Вест Хэм» взял титул – разве такое бывает?

Звездный период «Вест Хэма» – середина 1960-х. Команда из игроков академии во главе с Бобби Муром творила историю

Английская лига настолько старая, что назвать всех чемпионов Англии по памяти сможет разве что Александр Елагин. Да и то не факт. Кто только не был чемпионом за эти 124 сезона. И «Престон», и «Бернли», и «Вест Бромвич», и «Ипсвич», и «Портсмут». Были времена, когда эти клубы входили в элиту английского футбола. А вот «Вест Хэм» за 128-летнюю историю не брал титул никогда. И всего лишь раз сумел войти в топ-3 (в сезоне-1985/86).

Вообще, все завоеванные «Вест Хэмом» трофеи могли бы уместиться на скромной полочке – три Кубка Англии, один Кубок Кубков, да еще один уже всеми забытый Кубок Интертото, который болельщики «Вест Хэма» за трофей не считают.

При этом моменты редких триумфов «Вест Хэма» могли вживую наблюдать только самые пожилые фанаты. Нынешнему тренеру команды 60-летнему Дэвиду Мойесу на момент завоевания главного трофея в истории клуба – Кубка Кубков-1964/65 года – было всего лишь 2 годика. И 17 лет, когда «Вест Хэм» брал Кубок Англии в 1980-м.

Золотой эрой «Вест Хэма» считается период с середины 1960-х до середины 1970-х, когда руководство сделало ставку на 39-летнего тренера Рона Гринвуда. Тот был известен работой с молодежью в «Арсенале» и юношеской сборной Англии.

Придя в «Вест Хэм», Гринвуд сосредоточился на группе выпускников из академии, лидером которых был молодой защитник Бобби Мур. В 17 лет его начали выпускать в основе.

Политика сработала. Гринвуд собрал молодой коллектив (возраст костяка «Вест Хэма» сезона-1963/64 – от 20 до 24 лет. При этом в заявке из 24 человек 20 были воспитанниками клубной академии. Для борьбы за титул в чемпионате команда была еще совсем неопытной, но при этом дошла до финала Кубка.

Ключевой оказалась победа в полуфинале – «Вест Хэму» противостоял звездный «Манчестер Юнайтед» Мэтта Басби. В том сезоне «МЮ» занял второе место в чемпионате, а в его составе блистали опытные Бобби Чарльтон и Деннис Лоу, а также 17-летний Джордж Бест. За неделю до этой игры «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» 2:0 в «Аптон Парке», притом что Басби дал отдохнуть всем лидерам. В общем, в полуфинале «МЮ» был безусловным фаворитом.

Однако «Вест Хэм» выстоял в первом тайме, а во втором нокаутировал «Манчестер Юнайтед» двумя голами Ронни Бойса – уникального игрока, который забивал исключительно в самых важных матчах. В итоге «Вест Хэм победил 3:1».

После такого подвига финал не казался сложной задачей – ведь играли против «Престона» из второго дивизиона. Однако матч на «Уэмбли» получился очень упорным: «Престон» дважды выходил вперед, а «Вест Хэм» всякий раз отыгрывался. Игра шла к ничьей, когда все тот же Ронни Бойс в классическом британским стиле замкнул головой навес Питера Бребрука, принеся «Вест Хэму» первый трофей в истории.

Два еврокубковых финала: триумф на «Уэмбли» и поражение в Брюсселе

Победа на «Уэмбли» позволила «Вест Хэму» уже в следующем году дебютировать в еврокубках. И этот дебют закончился триумфом! Тот путь к победе в Кубке Кубков сейчас не выглядит особенно сложным: «Гент» (кстати, его «Вест Хэм» обыграл и в нынешнем розыгрыше Лиги Конференций), чешский «Спартак Соколово» (бывшее название «Спарты»), «Лозанну» и «Сарагосу». В финале, который проводился на «Уэмбли», «Вест Хэму» противостоял «Мюнхен-1860».

В те годы этот немецкий клуб считался одним из сильнейших в Бундеслиге, а его лидер Рудольф Бруненнмейер – настоящей европейской звездой. В сезоне-1965/66 «Мюнхен 1860» завоевал первое и единственное чемпионство в Германии, опередив дортмундскую «Боруссию» (она и тогда часто финишировала второй) и земляков из «Баварии». «Вест Хэм» же продолжал быть английским середняком с опорой на собственную молодежь из академии.

На «Уэмбли» тем вечером собрались 98 тысяч болельщиков – несложно догадаться, на чьей они были стороне. Более опытный клуб из Германии уверенно оборонялся, не допускал опасных моментов и выжидал своего часа. Он наступил в начале второго тайма, когда немцы провели несколько опаснейших контратак, три из которых закончились выходами один на один. На старой хронике они выглядят стопроцентными моментами, однако «Вест Хэм» выручил голкипер Джим Стенден.

А когда напор соперника ослаб, англичане включили на полную прессинг, накрывая соперников у их ворот. Это привело к двум голам.

Оба раза отличился полузащитник Алан Сили, который до этого забил лишь трижды за четыре сезона в «Вест Хэме». Сначала попал в ближний верхний угол ворот Петера Ранековича, а затем проткнул мяч с близкого расстояния после неразберихи в штрафной. 2:0 – и капитан «Вест Хэма» Бобби Мур второй год подряд поднимается на ВИП-трибуну «Уэмбли» за очередным кубком.

Болельщики из восточного Лондона, вдохновленные дерзкой игрой, вряд ли догадывались, что Кубок Кубков – не начало эры больших побед, а лишь прекрасный эпизод в полной разочарований истории клуба.

Дальше будет еще два выигранных в 1975-м и 1980-м Кубка Англии, но этим список трофеев и ограничится.

«Вест Хэм» не появлялся в финале еврокубков с 1976-го. Сценарий был тот же, что и в триумфальном 1965-м. Вслед за победой в Кубке триумфальное шествие по Европе. В финале играли с «Андерлехтом», который в те годы переживал период самого мощного подъема в своей истории.

И снова напряжение со счетом 2:2 перед заключительной 15-минуткой. Но концовка осталась за бельгийцами, выступавшими на домашней арене в Брюсселе. К тому же в начале второго тайма травму получил лидер «Вест Хэма» – полузащитник Фрэнк Лэмпард-старший. «Андерлехт» додавил, забив дважды усилиями Франсуа Ван дер Эльста и Роба Ренсенбринка – вингера легендарной сборной Голландии Ринуса Михелса, игравшего в финале чемпионатов мира 1974 и 1978 годов. 2:4 – и мечты «Вест Хэм» на второй евротрофей растворяются в небе как пузыри из их клубного гимна.

Странный кубок Интертото и модели Playboy в Бухаресте

Единственный европейский трофей, которые застали болельщики «Вест Хэма», которым слегка за 40 – победа в кубке Интертото 1999 года, очень странном турнире, который немногие воспринимали всерьез. По сути, это были отборочные раунды в Кубок УЕФА. Многие клубы из больших чемпионатов просто отказывались от участия или выставляли дублеров, потому что в июле и августе проходили предсезонные сборы.

Однако неизбалованный «Вест Хэм» заявился на Кубок Интертото.

«Команда восприняла участие с восторгом, – вспоминал капитан «Вест Хэма» Стив Ломас. – Никто всерьез не воспринимал турнир, но для парней это было гораздо более привлекательней, чем наматывать круги на клубной базе. А тут выезды, другие города, тренировки только игровые. Отлично провели время!».

В двухраундовом финале «Вест Хэм» победил «Метц».

«Я помню, мне вручили такую мелкую штуку, похожую на подставку под яйцо, – вспоминал Ломас. – Я думал, это просто памятные сувениры игрокам, а сейчас вынесут кубок. Но оказалась, что эта хрень и была кубком! В раздевалке кто-то швырнул ее об стену. Если вы где-то в клубном музее отыщите этот трофей, присмотритесь – там сбоку есть вмятина. Как раз от того броска».

Тем не менее, подготовка к сезону через матчи странного кубка сказалась положительно.

«Мы в итоге подошли к старту сезона в АПЛ в отличном тонусе и долго шли в четверке, – рассказывает Ломас. – К тому же через Интертото мы вышли в Кубок УЕФА. Легко прошли первый раунд и вылетели только во втором от «Стяуа». Но там была особая история – нас поселили в отель в центре Бухареста, а в нем в этот момент проходил всемирный конвент моделей Playboy – они шастали везде в костюмах зайчиков, было непросто подготовиться к игре. В итоге мы влетели румынам 2:0. Помню, после игры наш центральный защитник Нил Раддок встал на колени перед Харри Реднаппом и умолял того задержаться в этом отеле еще на сутки. И даже предлагал оплатить все номера из своего кармана. Это, конечно, была шутка, но я видел, что наши молодые холостые ребята – Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард – совсем не против такого расклада. Но Харри, злой из-за поражения, отправил нас в аэропорт».

***

С тех пор «Вест Хэм» никаких трофеев не завоевывал. В прошлом сезоне добрался до полуфинала Лиги Европы, но уступил будущему победителю турнира франкфуртскому «Айнтрахту».

Да, Лига Конференций не самый престижный турнир. Но для «Вест Хэма» победа в нем – счастье, для Деклана Райса – закрепление статуса клубной легенды. Ведь подавляющее большинство нынешних фанатов «Вест Хэма», не знают, каково это – болеть за клуб, который завоевывает трофей. И я этого тоже не знаю. И очень хочу, чтобы этот пузырь, поднявшийся в небо так высоко, не побледнел и не умер, как это обычно случается.

