11 комментариев

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Стакан в голову до крови – главный хайлайт финала ЛК. Перемотанный Бираги стал причиной двух пропущенных «Фиорентины»

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«Вест Хэм» вырвал.

Болельщики на финале Лиги конференций в Праге постарались сделать так, чтобы на матч обратили внимание даже при новостном фоне о переходе Лионеля Месси в МЛС. Правда, повод так себе.

Фаны английского «Вест Хэма» едва не сорвали матч еще в первом тайме: они закидывали стаканами футболистов «Фиорентины», приходивших подавать угловые. И доигрались – разбили голову защитнику Кристиано Бираги.

Вот так это случилось.

Насколько все было серьезно?

Очень.

Стаканы летели весь первый тайм. В того же Бираги и раньше главного инцидента.

Россыпь того, чего на поле быть не должно.

На 32-й минуте – тот самый эпизод. Николас Гонсалес прорвался по флангу и заработал угловой. Стакан прилетел прямо ему в руки.

Игрок «Фиорентины» оказался театралом: показал, что пьет, а потом выкинул эту тару.

Фанатов «Вест Хэма» шутка не впечатлила.

И они закидали Бираги, который снова пошел подавать угловой.

Попали прямо в голову.

Бираги отнесся с сарказмом – поаплодировал.

И только потом заметил, что у него идет кровь.

Вмешались даже игроки «Вест Хэма». Попытались остановить своих фанов.

А Бираги показал, что произошло.

 

Выглядело сурово.

В это время Деклан Райс пошел что-то объяснять.

Судья в это время нашел еще что-то лишнее на поле.

Бираги обмотали голову стильным фиолетовым бинтом.

Пауза затянулась на три минуты, а угловой все равно пошел подавать Бираги. Бесстрашный!

Матч продолжился, к первому тайму добавили четыре минуты, сыграли даже больше – но все главные события перенеслись на второй.

А там Бираги был в центре внимания уже по другой причине.

Он привез пенальти в ворота «Фиорентины», сыграл рукой. И «Вест Хэм» повел в счете после гола Саида Бенрахмы.

В Прагу приехало много фанатов «Вест Хэма». Правда, большинство – за пределами стадионы

Daily Mail писал о 25 тысячах безбилетных фанатов «Вест Хэма» в Праге, которые собирались в фан-зону, хотя остро стоял вопрос вообще о том, как ее организовать после того, как на столицу Чехии обрушились ливни.

Англичан это не сильно смущало – как и отсутствие билетов на матч. Английские медиа смаковали истории о том, как в Прагу отправился мужчина буквально на следующий день после своей свадьбы. Еще нашелся студент, который проехал 28 часов на автобусе.

Знаменитый Ноллси, расшвырявший голландских хулиганов в Алкмаре, тоже там. Фингал под левым глазом уже не так выделяется.

Стадион «Фортуна Арена» в Праге рассчитан на 19 370 человек. Клубам досталось по 5800 билетов – немного.

Но среди тех, кто оказался на стадионе, оказались слишком буйные метатели стаканов.

***

В концовке, когда катилось к дополнительному времени, именно Кристиан Бираги застрял на своей половине, когда Лукас Пакета отдавал разрезающий пас на Джеррода Боуэна. Из-за позиции Бираги это не офсайд, а победный мяч.

Насыщенный вечер итальянца закончился поражением.

Фиорентина Италия – Вест Хэм Англия 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
7 июня, 22.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 62, пенальти Бенрахма, 1:1 – 67 Бонавентура, 1:2 – 90 Боуэн.
ФиорентинаТерраччано, Додо, Миленкович, Раньери (Игор Жулио, 84), Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90), Гонсалес, Йович (Артур, 46), Куаме (Сапонара, 62).
Вест ХэмАреоля, Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Форнальс, 76), Боуэн, Антонио (Огбонна, 90).
Предупреждения:
Бенрахма (31), Агерд (53), Мандрагора (66), Данкан (68), Миленкович (75), Амрабат (85), Боуэн (90).

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

11 комментариев

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Arthur Jacob
Фиалок жаль, играли лучше
+12
0
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Олег Овчинников
Итальяно затянул с заменами и вообще не угадал с составом. Нулевой Куаме и Мандрагора, который мог минимум дважды забивать. Тренерское поражение.
+3
0
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artembabich666
Рад за Вест Хэм и особенно Мойеса, но эти фанаты не заслужили такой радости.
+2
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Даниил Александров
Ну вообще это технарь
+1
0
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Carver
Не удивлюсь, если окажется, что этот «рыцарь» после попадания в голову еще и с сотрясением мозга играл, чем подставил команду. Нормальный капитан увел бы команду с поля из-за угрозы здоровью. Ну и разумеется, матч был бы остановлен, если бы голову разбили какому-нибудь Антонио.
+2
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Wasilij Petrow
Как сказал бы О.Бендер, убивать надо таких фанатов.
+1
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hh88_88
Дешёвый пенальти
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Андрей Балабаев
Ничего нового. Как только английские "джентльмены" покидают свой остров, то становятся типичным быдлом. Не зря им всё-таки в Марселе в 2016 вломили.
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nicnic.57
Ответ Arthur Jacob
Фиалок жаль, играли лучше
Играли одинаково плохо.... Но кому то повезло...
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juneed
Ответ Wasilij Petrow
Как сказал бы О.Бендер, убивать надо таких фанатов.
Как минимум выплачивать компенсацию в сумме 3-4 лет своего заработка
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vladimir.kostrichko
Ответ Carver
Не удивлюсь, если окажется, что этот «рыцарь» после попадания в голову еще и с сотрясением мозга играл, чем подставил команду. Нормальный капитан увел бы команду с поля из-за угрозы здоровью. Ну и разумеется, матч был бы остановлен, если бы голову разбили какому-нибудь Антонио.
Вспомнил недавний матч Бордо....
Кароче Бираги должен был упать и ни подкаким предлогом не вставать.
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