11 комментариев

«Вест Хэм» вырвал.

Болельщики на финале Лиги конференций в Праге постарались сделать так, чтобы на матч обратили внимание даже при новостном фоне о переходе Лионеля Месси в МЛС. Правда, повод так себе.

Фаны английского «Вест Хэма» едва не сорвали матч еще в первом тайме: они закидывали стаканами футболистов «Фиорентины», приходивших подавать угловые. И доигрались – разбили голову защитнику Кристиано Бираги.

Вот так это случилось.

Насколько все было серьезно?

Очень.

Стаканы летели весь первый тайм. В того же Бираги и раньше главного инцидента.

Россыпь того, чего на поле быть не должно.

На 32-й минуте – тот самый эпизод. Николас Гонсалес прорвался по флангу и заработал угловой. Стакан прилетел прямо ему в руки.

Игрок «Фиорентины» оказался театралом: показал, что пьет, а потом выкинул эту тару.

Фанатов «Вест Хэма» шутка не впечатлила.

И они закидали Бираги, который снова пошел подавать угловой.

Попали прямо в голову.

Бираги отнесся с сарказмом – поаплодировал.

И только потом заметил, что у него идет кровь.

Вмешались даже игроки «Вест Хэма». Попытались остановить своих фанов.

А Бираги показал, что произошло.

Выглядело сурово.

В это время Деклан Райс пошел что-то объяснять.

Судья в это время нашел еще что-то лишнее на поле.

Бираги обмотали голову стильным фиолетовым бинтом.

Пауза затянулась на три минуты, а угловой все равно пошел подавать Бираги. Бесстрашный!

Матч продолжился, к первому тайму добавили четыре минуты, сыграли даже больше – но все главные события перенеслись на второй.

А там Бираги был в центре внимания уже по другой причине.

Он привез пенальти в ворота «Фиорентины», сыграл рукой. И «Вест Хэм» повел в счете после гола Саида Бенрахмы.

В Прагу приехало много фанатов «Вест Хэма». Правда, большинство – за пределами стадионы

Daily Mail писал о 25 тысячах безбилетных фанатов «Вест Хэма» в Праге, которые собирались в фан-зону, хотя остро стоял вопрос вообще о том, как ее организовать после того, как на столицу Чехии обрушились ливни.

Англичан это не сильно смущало – как и отсутствие билетов на матч. Английские медиа смаковали истории о том, как в Прагу отправился мужчина буквально на следующий день после своей свадьбы. Еще нашелся студент, который проехал 28 часов на автобусе.

Знаменитый Ноллси, расшвырявший голландских хулиганов в Алкмаре, тоже там. Фингал под левым глазом уже не так выделяется.

Стадион «Фортуна Арена» в Праге рассчитан на 19 370 человек. Клубам досталось по 5800 билетов – немного.

Но среди тех, кто оказался на стадионе, оказались слишком буйные метатели стаканов.

***

В концовке, когда катилось к дополнительному времени, именно Кристиан Бираги застрял на своей половине, когда Лукас Пакета отдавал разрезающий пас на Джеррода Боуэна. Из-за позиции Бираги это не офсайд, а победный мяч.

Насыщенный вечер итальянца закончился поражением.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»