11 комментариев

Стакан в голову до крови – главный хайлайт финала ЛК. Перемотанный Бираги стал причиной двух пропущенных «Фиорентины»
«Вест Хэм» вырвал.
Болельщики на финале Лиги конференций в Праге постарались сделать так, чтобы на матч обратили внимание даже при новостном фоне о переходе Лионеля Месси в МЛС. Правда, повод так себе.
Фаны английского «Вест Хэма» едва не сорвали матч еще в первом тайме: они закидывали стаканами футболистов «Фиорентины», приходивших подавать угловые. И доигрались – разбили голову защитнику Кристиано Бираги.
Вот так это случилось.
Насколько все было серьезно?
Очень.
Стаканы летели весь первый тайм. В того же Бираги и раньше главного инцидента.
Россыпь того, чего на поле быть не должно.
На 32-й минуте – тот самый эпизод. Николас Гонсалес прорвался по флангу и заработал угловой. Стакан прилетел прямо ему в руки.
Игрок «Фиорентины» оказался театралом: показал, что пьет, а потом выкинул эту тару.
Фанатов «Вест Хэма» шутка не впечатлила.
И они закидали Бираги, который снова пошел подавать угловой.
Попали прямо в голову.
Бираги отнесся с сарказмом – поаплодировал.
И только потом заметил, что у него идет кровь.
Вмешались даже игроки «Вест Хэма». Попытались остановить своих фанов.
А Бираги показал, что произошло.
Выглядело сурово.
В это время Деклан Райс пошел что-то объяснять.
Судья в это время нашел еще что-то лишнее на поле.
Бираги обмотали голову стильным фиолетовым бинтом.
Пауза затянулась на три минуты, а угловой все равно пошел подавать Бираги. Бесстрашный!
Матч продолжился, к первому тайму добавили четыре минуты, сыграли даже больше – но все главные события перенеслись на второй.
А там Бираги был в центре внимания уже по другой причине.
Он привез пенальти в ворота «Фиорентины», сыграл рукой. И «Вест Хэм» повел в счете после гола Саида Бенрахмы.
В Прагу приехало много фанатов «Вест Хэма». Правда, большинство – за пределами стадионы
Daily Mail писал о 25 тысячах безбилетных фанатов «Вест Хэма» в Праге, которые собирались в фан-зону, хотя остро стоял вопрос вообще о том, как ее организовать после того, как на столицу Чехии обрушились ливни.
Англичан это не сильно смущало – как и отсутствие билетов на матч. Английские медиа смаковали истории о том, как в Прагу отправился мужчина буквально на следующий день после своей свадьбы. Еще нашелся студент, который проехал 28 часов на автобусе.
Знаменитый Ноллси, расшвырявший голландских хулиганов в Алкмаре, тоже там. Фингал под левым глазом уже не так выделяется.
Стадион «Фортуна Арена» в Праге рассчитан на 19 370 человек. Клубам досталось по 5800 билетов – немного.
Но среди тех, кто оказался на стадионе, оказались слишком буйные метатели стаканов.
***
В концовке, когда катилось к дополнительному времени, именно Кристиан Бираги застрял на своей половине, когда Лукас Пакета отдавал разрезающий пас на Джеррода Боуэна. Из-за позиции Бираги это не офсайд, а победный мяч.
Насыщенный вечер итальянца закончился поражением.
- Дата проведения
- 7 июня, 22.00, «Синобо Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 62, пенальти Бенрахма, 1:1 – 67 Бонавентура, 1:2 – 90 Боуэн.
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Фиорентина –
Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери (Игор Жулио, 84), Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90), Гонсалес, Йович (Артур, 46), Куаме (Сапонара, 62).
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Вест Хэм –
Ареоля, Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Форнальс, 76), Боуэн, Антонио (Огбонна, 90).
- Предупреждения:
- Бенрахма (31), Агерд (53), Мандрагора (66), Данкан (68), Миленкович (75), Амрабат (85), Боуэн (90).
Кароче Бираги должен был упать и ни подкаким предлогом не вставать.