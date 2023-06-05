13 комментариев

По информации журналиста Жерара Ромеро, «Барселона» сумеет зарегистрировать Илкая Гюндогана и Лео Месси, только если продаст трех игроков основы.

Ромеро добавил, что «блауграна», вероятно, сообщила Ла Лиге, какие игроки и за какую сумму выставлены на продажу, а потому руководство лиги одобрило технико-экономический план каталонцев.

Есть три футболиста, которые, скорее всего, летом покинут команду. Их продажа позволит «Барсе» выручить ориентировочно 100 млн евро, а также поможет разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Три игрока, которых «Барселона» может продать:

1. Ансу Фати. Полузащитник занимает третье место в топе самых высокооплачиваемых футболистов «блауграны», он расположился сразу после Де Йонга и Левандовского. В этом сезоне Ансу забил 10 голов и отдал 4 ассиста. По информации Diario Sport, каталонцы хотят продать Фати и пытаются убедить игрока покинуть клуб.

2. Ферран Торрес. По данным издания El Nacional, Хави сообщил испанцу, что в следующем сезоне он не будет играть, даже если решит остаться в клубе. В этом сезоне за 45 матчей в футболке «Барсы» Ферран забил 7 мячей и отдал 3 ассиста. Торрес не забивал за клуб с апреля.

3. Франк Кессиэ. На счету ивуарийца – 3 гола и 3 ассиста за 43 матча в составе каталонцев. Франк входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», он получает столько же, сколько Тер Стеген и Кристенсен.

А на ваш взгляд, каких игроков «Барселоне» нужно продать? Делитесь мнением в комментах.