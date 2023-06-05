FC BARCELONA
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Жерар Ромеро заявил, что «Барса» сможет зарегистрировать Месси и Гюндогана, только если продаст трех игроков. С кем клуб может расстаться?

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По информации журналиста Жерара Ромеро, «Барселона» сумеет зарегистрировать Илкая Гюндогана и Лео Месси, только если продаст трех игроков основы.

Ромеро добавил, что «блауграна», вероятно, сообщила Ла Лиге, какие игроки и за какую сумму выставлены на продажу, а потому руководство лиги одобрило технико-экономический план каталонцев.

Есть три футболиста, которые, скорее всего, летом покинут команду. Их продажа позволит «Барсе» выручить ориентировочно 100 млн евро, а также поможет разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Три игрока, которых «Барселона» может продать:

1. Ансу Фати. Полузащитник занимает третье место в топе самых высокооплачиваемых футболистов «блауграны», он расположился сразу после Де Йонга и Левандовского. В этом сезоне Ансу забил 10 голов и отдал 4 ассиста. По информации Diario Sport, каталонцы хотят продать Фати и пытаются убедить игрока покинуть клуб.

2. Ферран Торрес. По данным издания El Nacional, Хави сообщил испанцу, что в следующем сезоне он не будет играть, даже если решит остаться в клубе. В этом сезоне за 45 матчей в футболке «Барсы» Ферран забил 7 мячей и отдал 3 ассиста. Торрес не забивал за клуб с апреля.

3. Франк Кессиэ. На счету ивуарийца – 3 гола и 3 ассиста за 43 матча в составе каталонцев. Франк входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Барсы», он получает столько же, сколько Тер Стеген и Кристенсен.

А на ваш взгляд, каких игроков «Барселоне» нужно продать? Делитесь мнением в комментах.

13 комментариев

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gtj42s2xnw
Думаю всех выше перечисленных можно провожать. В Фати уже веры нет. К огромному сожалению. После травмы парень сдал, и травмы будут его преследовать. Касательно торреса, думаю тот же Ямал не хуже него, смогут компенсировать. Кессие отличный резервист, но из молодежи можно подтянуть ребят. Месси надо подписывать. Его надо достойно проводить из клуба, ничего кроме пользы он не принесет. Ну а Гюндоган на данный момент один из лучших полузащитников мира, если не лучший. Надеюсь все сложится. Виска Эль Барса!
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кто-то
Феранна Торееса продавать однозначно! Про Фати спорно: поступит хорошее предложение - продавать. Тоже самое и про Франка
+6
-2
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Ilyas_95
Блин лучше продайте Роберто, Алонсо , Кесье и Эрик Гарсия..
+4
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Serdida Orayew
Ответ gtj42s2xnw
Думаю всех выше перечисленных можно провожать. В Фати уже веры нет. К огромному сожалению. После травмы парень сдал, и травмы будут его преследовать. Касательно торреса, думаю тот же Ямал не хуже него, смогут компенсировать. Кессие отличный резервист, но из молодежи можно подтянуть ребят. Месси надо подписывать. Его надо достойно проводить из клуба, ничего кроме пользы он не принесет. Ну а Гюндоган на данный момент один из лучших полузащитников мира, если не лучший. Надеюсь все сложится. Виска Эль Барса!
На счёт двух последних согласен. Но на счёт Фати ошибаетесь, он ещё выйдет на топ уровень, особенно если подпишут Месси. Лучше уж Леву чем Фати. Намного моложе
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василий иванов
Фати или пусть пересматривают и понижают условия по контракту или пусть уходит, не играет он на свои деньги даже близко. остальных можно продавать, еще Гарсию добавить и норм будет.
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Scouser
Предположу. Кессие, Фати, Рафинья
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Aymammet Baylyyew
Нужно продать феррана без сомнений но с фати мог бы ещё на сезон проверить с месси он играл уверенно может возврат лео добавить самоуверенность и кесие нужно продать и бесплатно привести топовый опз и ещё если за рафиню хорошо заплатит можно и его продать
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Ready FoR WaR
Ответ кто-то
Феранна Торееса продавать однозначно! Про Фати спорно: поступит хорошее предложение - продавать. Тоже самое и про Франка
Фати можно оставить только с условием что он снизит ЗП, иначе продавать однозначно и на левый фланг купить Карраско и Абде из аренды возвращается
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TAGAY
Ответ кто-то
Феранна Торееса продавать однозначно! Про Фати спорно: поступит хорошее предложение - продавать. Тоже самое и про Франка
у Фати вообще то ЗП 8 млн в год. его продадут или отдадут в аренду, 8 млн слишком для него, пока он и Френки неоправданно высоко получают ЗП,ничего удивительно, ведь они подписали еще при Барто.. так что скоро либо от них избавятся либо оба снизят ЗП до нормального уровня и останутся. а так Фати первый на выход, Феррана продать можно но кто на левом фланге будет? неужели Усман который провалил все игры там? или Раф? уж нет, лучше Ферран с Гомешом можно пихнуть на левый фланг , чем тех двоих! хуже точно не будет! по Усману предложении не будет, ибо снова показал что не эффективен + травматик жуткий! а вот Рафа можно продать за дорого, его спокойно заберут за 50-60 млн.. но этотт чертовски эффективен, и нужен Барсе для достижениие цели.
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FanRocstar
Ответ TAGAY
у Фати вообще то ЗП 8 млн в год. его продадут или отдадут в аренду, 8 млн слишком для него, пока он и Френки неоправданно высоко получают ЗП,ничего удивительно, ведь они подписали еще при Барто.. так что скоро либо от них избавятся либо оба снизят ЗП до нормального уровня и останутся. а так Фати первый на выход, Феррана продать можно но кто на левом фланге будет? неужели Усман который провалил все игры там? или Раф? уж нет, лучше Ферран с Гомешом можно пихнуть на левый фланг , чем тех двоих! хуже точно не будет! по Усману предложении не будет, ибо снова показал что не эффективен + травматик жуткий! а вот Рафа можно продать за дорого, его спокойно заберут за 50-60 млн.. но этотт чертовски эффективен, и нужен Барсе для достижениие цели.
На ЛВ Абде или Карраско, Ферран вчера вообще всё провалил, его слить нужно срочно.
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TAGAY
Ответ FanRocstar
На ЛВ Абде или Карраско, Ферран вчера вообще всё провалил, его слить нужно срочно.
не знаю, в прошлом сезоне не проваливал матчи.. и посмотри все игры с топ командами и плей офф ЛЕ того сезона, Ферран везде был одним из лучших, набрал 7 очков по гол+пас в 8 играх, в этом сезоне за сезон ни один нап этим не может похвастаться. когда играл стабильно и на одной позиции он был полезен, а в этом куда только его не пихали, и выходил то он 1 матч и 3-4 тура отдыхал, так было с самого начало, а так толком не наберешь форму+ прихологически тяжело когда тренер не доверяет и после среднего матча ты уходишь на глухой запас.. так что тут надо уже с Хави спросить чего произошло летом такого что Ферран в сел глубокий запас что даже проваливающие слева Усман и Раф выходили слева снова и снова
а так Караско не лучшая идея, не нравится мне этот игрок. Абде говорят не плох, он хорош в дриблинге, выходя со скамейки против автобусников помог бы, но для основы нужен топ а не Караска! если найдут топового ЛН то было бы здорово а так из тех кто фигурируется шортлисте Барсы особого интереса не вызывает и не те кто усилил бы команду.
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Темирлан Шаваев
Ответ Ilyas_95
Блин лучше продайте Роберто, Алонсо , Кесье и Эрик Гарсия..
Роберто и Алонсо которые не жалуется на игровое время и у обоих почти самые мизерные зп в команде, также от обоих есть польза но продать их вместо стреляющего по воробьям Торреса и Фати также Киссье с зп как у двух лидеров команды - отличное идея.
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