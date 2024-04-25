Некоторые члены правления «Барсы» могут уйти в отставку, если Хави останется у руля команды

Решение Хави остаться тренером «Барселоны» еще на один год не понравилось некоторым членам правления клуба.

Поясняя ситуацию, источник сообщил RAC1, что президент «Барсы» Жоан Лапорта понимает, что у клуба нет средств, чтобы нанять компетентного тренера. Лапорта сказал Хави, что его нельзя заменить, и экс-полузащитник решил передумал и остался.

Члены правления, которые выступают против того, чтобы Хави остался на посту тренера, могут даже уйти в отставку, поскольку клуб не выполнил первоначальное соглашение совета директоров, согласно которому Хави должен быть уволен в конце сезона.

Хави пользуется поддержкой спортивного директора Деку, президента Лапорты и вице-президента Рафы Юсте. Однако в следующем сезоне он должен доказать, что достоин их доверия, иначе его вполне могут уволить в середине кампании.

«Барселона» объявила о пресс-конференции в четверг, на которой Лапорта и Хави официально объявят окончательное решения, принятое в среду вечером.