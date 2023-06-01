FC BARCELONA
Блог

Хави сообщил одному футболисту «Барсы», что в следующем сезоне он не будет играть, даже если решит остаться

Барселона Барселона
Хави Хави
Ферран Торрес Ферран Торрес
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

По информации издания El Nacional, Хави сообщил Феррану Торресу, что в следующем сезоне он не будет играть, даже если решит остаться в клубе. По данным издания, испанец больше не входит в планы тренера.

При этом сам Ферран все равно намерен остаться в «Барселоне». Издание Sport сообщало, что Торрес обратится к Хави с последней просьбой относительно его будущего в «блаугране».

Испанец входил в число игроков, чей уход мог помочь каталонцам разгрузить зарплатную ведомость. По данным Football Transfers, «Ньюкасл» был заинтересован в подписании Торреса и мог отдать за игрока 35 млн евро.

Полузащитник в этом сезоне провел за «Барсу» 44 матча, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

Как «блаугране» стоит поступить с Ферраном? Продать или оставить?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Ничего удивительного, Ферран не оправдал надежд своей невыразительной игрой.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Да уж, а это Хави хотел видел Феррана в команде, так что 55 млн – не считая 10 млн бонусами, которые, очевидно, не будут активированы – на его совести тоже.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Ясное дело. Ферран не должен растраиваться,он не первый хороший игрок у которого не пошло. Удачи ему в дальнейшем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Сам позвал,сам и выгоняет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Ответ Lionel Andres Messi 10
Да уж, а это Хави хотел видел Феррана в команде, так что 55 млн – не считая 10 млн бонусами, которые, очевидно, не будут активированы – на его совести тоже.
В это трансферное окно ещё кого нибудь приведёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий