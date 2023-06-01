По информации издания El Nacional, Хави сообщил Феррану Торресу, что в следующем сезоне он не будет играть, даже если решит остаться в клубе. По данным издания, испанец больше не входит в планы тренера.

При этом сам Ферран все равно намерен остаться в «Барселоне». Издание Sport сообщало, что Торрес обратится к Хави с последней просьбой относительно его будущего в «блаугране».

Испанец входил в число игроков, чей уход мог помочь каталонцам разгрузить зарплатную ведомость. По данным Football Transfers, «Ньюкасл» был заинтересован в подписании Торреса и мог отдать за игрока 35 млн евро.

Полузащитник в этом сезоне провел за «Барсу» 44 матча, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

Как «блаугране» стоит поступить с Ферраном? Продать или оставить?