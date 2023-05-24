12 комментариев

Как выглядит топ самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» без Бускетса и Альбы? Ветераны летом покинут «блауграну»
Уход Альбы и Бускетса серьезно поможет «Барсе» разгрузить зарплатную ведомость. Ветераны команды входят в тройку самых высокооплачиваемых игроков клуба в этом сезоне. Летом игроки точно покинут столицу Каталонии.
Как известно, «блаугране» нужно существенно уменьшить свои расходы на зарплату, чтобы в следующем сезоне клуб мог подписывать и регистрировать новых игроков. От этого может зависеть гипотетическое возвращение Лео Месси на «Камп Ноу».
Без Бускетса и Альбы топ самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», по данным ресурса Capology, выглядит так:
1. Френки де Йонг – 18 млн евро (после вычета налогов, зарплата в год);
2. Роберт Левандовски – 10 млн евро;
3. Ансу Фати – 6,7 млн евро;
4. Жюль Кунде – 6,5 млн евро;
5. Рафинья – 6 млн евро;
6. Усман Дембеле – 5,76 млн евро;
7. Ферран Торрес – 4,8 млн евро;
8. Педри – 4,5 млн евро;
9. Марк-Андре тер Стеген – 4,32 млн евро;
9. Франк Кессиэ – 4,32 млн евро;
9. Андреас Кристенсен – 4,32 млн евро.
По данным Фабрицио Романо, Альба решил покинуть «Барселона» как раз потому, что хотел помочь «блаугране» в сложной финансовой ситуации.
Поступок игрока, преданного команде.
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