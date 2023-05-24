12 комментариев

Уход Альбы и Бускетса серьезно поможет «Барсе» разгрузить зарплатную ведомость. Ветераны команды входят в тройку самых высокооплачиваемых игроков клуба в этом сезоне. Летом игроки точно покинут столицу Каталонии.

Как известно, «блаугране» нужно существенно уменьшить свои расходы на зарплату, чтобы в следующем сезоне клуб мог подписывать и регистрировать новых игроков. От этого может зависеть гипотетическое возвращение Лео Месси на «Камп Ноу».

Без Бускетса и Альбы топ самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», по данным ресурса Capology, выглядит так:

1. Френки де Йонг – 18 млн евро (после вычета налогов, зарплата в год);

2. Роберт Левандовски – 10 млн евро;

3. Ансу Фати – 6,7 млн ​​евро;

4. Жюль Кунде – 6,5 млн евро;

5. Рафинья – 6 млн евро;

6. Усман Дембеле – 5,76 млн евро;

7. Ферран Торрес – 4,8 млн евро;

8. Педри – 4,5 млн евро;

9. Марк-Андре тер Стеген – 4,32 млн евро;

9. Франк Кессиэ – 4,32 млн евро;

9. Андреас Кристенсен – 4,32 млн евро.

По данным Фабрицио Романо, Альба решил покинуть «Барселона» как раз потому, что хотел помочь «блаугране» в сложной финансовой ситуации.

Поступок игрока, преданного команде.