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Как выглядит топ самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» без Бускетса и Альбы? Ветераны летом покинут «блауграну»

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Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Ансу Фати Ансу Фати
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

Уход Альбы и Бускетса серьезно поможет «Барсе» разгрузить зарплатную ведомость. Ветераны команды входят в тройку самых высокооплачиваемых игроков клуба в этом сезоне. Летом игроки точно покинут столицу Каталонии.

Как известно, «блаугране» нужно существенно уменьшить свои расходы на зарплату, чтобы в следующем сезоне клуб мог подписывать и регистрировать новых игроков. От этого может зависеть гипотетическое возвращение Лео Месси на «Камп Ноу».

Без Бускетса и Альбы топ самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», по данным ресурса Capology, выглядит так:

1. Френки де Йонг – 18 млн евро (после вычета налогов, зарплата в год);

2. Роберт Левандовски – 10 млн евро;

3. Ансу Фати – 6,7 млн ​​евро;

4. Жюль Кунде – 6,5 млн евро;

5. Рафинья – 6 млн евро;

6. Усман Дембеле – 5,76 млн евро;

7. Ферран Торрес – 4,8 млн евро;

8. Педри – 4,5 млн евро;

9. Марк-Андре тер Стеген – 4,32 млн евро;

9. Франк Кессиэ – 4,32 млн евро;

9. Андреас Кристенсен – 4,32 млн евро.

По данным Фабрицио Романо, Альба решил покинуть «Барселона» как раз потому, что хотел помочь «блаугране» в сложной финансовой ситуации.

Поступок игрока, преданного команде.

12 комментариев

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TAGAY
Френки и Фати имеют контракты неоправданно высоко, даже неудивительно что от них Лапорта и КО хотят избавиться. Френки еще как то оправдывает но Фати, особенно на фоне Педри.. надо что то сделать с ними, Френки надеюсь снизит и останется, а вот Фати надо продавать
+8
-1
+7
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Абдул Абакаев
Ответ TAGAY
Френки и Фати имеют контракты неоправданно высоко, даже неудивительно что от них Лапорта и КО хотят избавиться. Френки еще как то оправдывает но Фати, особенно на фоне Педри.. надо что то сделать с ними, Френки надеюсь снизит и останется, а вот Фати надо продавать
хотел оставить ровно ту же мысль
+3
0
+3
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Рэд Уайт
Ответ artyom.atabekyan.00@mail.ru
А сколько получал Альба и Буси ?
18 буси ,10 альба
+2
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artyom.atabekyan.00@mail.ru
А сколько получал Альба и Буси ?
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Товарищ Бразаускас
Фати очень много не заслуживает. Френки норм. Космических зарплат нет. Но если вернется лучший, откуда бабки? Нет у Барсы бабок. Ну у него зарплата минимум в пять раз выше, чем у любого из игроков Барсы. И че?
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Feniks91
Вот такие за норм,нужно брать пример с Баварии
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Gurban Orazly
Матс должен получить больше.
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Your Friend
Ответ artyom.atabekyan.00@mail.ru
А сколько получал Альба и Буси ?
Зарплата Бускетса составляет € 16 млн в год, Альбы — € 13 млн
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MUthebest
Ответ TAGAY
Френки и Фати имеют контракты неоправданно высоко, даже неудивительно что от них Лапорта и КО хотят избавиться. Френки еще как то оправдывает но Фати, особенно на фоне Педри.. надо что то сделать с ними, Френки надеюсь снизит и останется, а вот Фати надо продавать
Френки такую зарплату имеет, потому что согласился на условия Барселоны на перенос части зарплаты с ковидных сезонов
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TAGAY
Ответ MUthebest
Френки такую зарплату имеет, потому что согласился на условия Барселоны на перенос части зарплаты с ковидных сезонов
тут уже не важно из за чего, факт лишь в том что сейчас неадекватные ЗП имеют те кого подписывал/продлевал Барто, у Лапорты все норм.
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Рэд Уайт
Ответ Товарищ Бразаускас
Фати очень много не заслуживает. Френки норм. Космических зарплат нет. Но если вернется лучший, откуда бабки? Нет у Барсы бабок. Ну у него зарплата минимум в пять раз выше, чем у любого из игроков Барсы. И че?
уйдут значит еще люди ,сказали же уже что многих не будет ,человек 6-7 минимум аут,надо будет еще попрут ,впринципе можно хоть 10+
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