«На матче 37 камер». Финальное слово Лапорты про переигровку класико

«Незасчитанный гол Ламина Ямаля в класико? Мы пойдем до конца, таких нарушений быть не может», - заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«На матче 37 камер, и оказывается, что одна из них не работает, и это та, которая фиксирует взятие ворот», - сокрушается Лапорта.

«Барса» намерена довести дело до суда и добиться переигровки класико. Однако это маловероятно, ведь такого еще не было в высшей лиге Европы.

Поражение «Реалу» практически выбило «Барсу» из гонки за Ла Лигу в этом сезоне.

Ла Лига настаивает, что не будет устанавливать технологию определения взятия ворот, несмотря на масштабные споры и критику.