«Все знают о моих чувствах к этому клубу». Хави объяснил, почему отказался уходить из «Барселоны»

«Все знают о моих чувствах к этому клубу. Я получил много доверия от клуба, от всего правления, а также от моей команды, игроков», - сказал Хави на пресс-конференции, когда его спросили, почему он отказался от решения уйти.

«Проект не закончен, мы должны продолжать работать. Я чувствую в себе силы продолжать. Я заметил в себе много уверенности. Поддержка игроков тоже есть.

Это выигрышный проект, и благодаря энтузиазму болельщиков «Барселоны» я могу остаться», - добавил Хави.

Еще в январе испанец объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Однако его решение встретило сопротивление со стороны болельщиков и многих ответственных лиц в клубе.

Теперь Хави останется в команде до июня 2025 года, когда истечет срок его контракта.