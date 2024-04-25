«Барселона» попросила Хави о двух вещах, чтобы снова побеждать. Одно из них связано с Гвардиолой

После экстренного заседания совета директоров в среду вечером Хави, как сообщается, согласился остаться в «Барселоне» на следующий сезон.

Ожидается, что в четверг президент клуба Жоан Лапорта сделает публичное заявление, в котором объяснит все детали продолжения карьеры Хави на «Камп Ноу».

Естественно, некоторые из них уже стали известны журналистам.

По словам Жерара Ромеро, Хави попросили поменять тренера по физподготовке.

Кроме того, совет директоров клуба хочет, чтобы Хави заменил своего брата Оскара Эрнандеса на бывшего помощника Пепа Гвардиолы Доменека Торрента.

Торрент вошел в тренерский штаб «Барсы Б» в 2007 году, затем получил повышение в старшем составе и следовал за Гвардиолой повсюду до 2018 года.

Совет директоров считает, что он гораздо опытнее Оскара и идеально подойдет Хави. Однако пока неясно, принял ли испанец хоть одно из условий. Узнаем больше в четверг.