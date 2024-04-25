«Мы не забыли». Месси трогательно почтил память экс-тренера «Барсы» Тито Вилановы, скончавшегося 10 лет назад
Лионель Месси почтил память бывшего тренера «Барселоны» Тито Вилановы, скончавшегося от рака ровно 10 лет назад.
«10 лет без тебя. Мы не забыли, Тито», - написал аргентинец в соцсетях.
Виланова руководил «Барселоной» с 2012 по 2013 год, покинув клуб по состоянию здоровья. У тренера обнаружили рак околоушный железы.
25 апреля 2014 года Тито скончался.
В качестве главного тренера «Барселоны» Виланова выиграл чемпионат Испании в сезоне-2012/13. С 2008 по 2012-й год Тито работал ассистентом экс-тренера сине-гранатовых Хосепа Гвардиолы.
Месси забил 42 гола и отдал 13 передач в 35 матчах под руководством Тито.