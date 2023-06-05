По собщениям главноо инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро, Ла Лига одобрила «технико-экономический план» каталонцев.

Официальное объявление может последовать в ближайшие часы. Одобрение означает, что клуб может начать действовать на трансферном рынке – теперь «Барса» может регистрировать обновленные контракты контракты (Рональда Араухо и Гави), а также подписывать новичков.

Учитывая, что недавно Хави назвал подписание Месси одной из двух приоритетных целей на это лето, можно предположить, что именно Лео объявят одним из перых. Не стоит забывать об инсайд, что в «Аль-Хилале» готовы объявить переход Месси 6 июня, если он не подпишет контракт с «Барсой».