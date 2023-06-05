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Похоже, «Барса» вот-вот объявит Месси. Ла Лига одобрила технико-экономический план каталонцев

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По собщениям главноо инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро, Ла Лига одобрила «технико-экономический план» каталонцев.

Официальное объявление может последовать в ближайшие часы. Одобрение означает, что клуб может начать действовать на трансферном рынке – теперь «Барса» может регистрировать обновленные контракты контракты (Рональда Араухо и Гави), а также подписывать новичков.

Учитывая, что недавно Хави назвал подписание Месси одной из двух приоритетных целей на это лето, можно предположить, что именно Лео объявят одним из перых. Не стоит забывать об инсайд, что в «Аль-Хилале» готовы объявить переход Месси 6 июня, если он не подпишет контракт с «Барсой».

Messi, on the hunt for Xavi's record

4 комментария

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Goofts
Отличная новость для всех любителей футбола, Месси останется в Европе. Даже хейтеры будут рады)
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alberto-m
Ответ Goofts
Отличная новость для всех любителей футбола, Месси останется в Европе. Даже хейтеры будут рады)
Давай не будем радоваться раньше времени ,а то ,господин Лапорта ,ещё какую-нибудь причину придумает, чтобы выпарить нам мозг, а потом сказать : "Блин, у нас не получилось подписать Месси ,но это не я виноват ,мамой клянусь!!! " Так что,
давай посмотрим .Надеюсь 🙏🙏🙏🙏🙏,что Месси будет играть с Нового сезона за Барселону 🙏🙏🙏
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Arkadios Avgitidis
с нетерпением ждём Лео!
+2
0
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