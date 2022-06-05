Над гиперкаром на актуальном моторе «Ф-1» корпели 5 лет – мешали проблемы холодного старта и оборотов. Хэмилтон помог в настройке

Встречайте «Мерседес» AMG One – 1063 л.с.

В 2017-м «Мерседес» анонсировал выпуск одного из самых амбициозных автопроектов в истории – дорожный гиперкар с актуальным мотором «Ф-1» AMG Project One. Активная аэродинамика, разгон до 200 км/ч за 6 секунд, максималка в 350 км/ч...

Стоимость заявлялась в районе 2,6 млн евро, весь тираж – 275 экземпляров с поставкой в 2019-м (и, по уверениям, распродан еще до презентации). Но в срок покупатели машину не получили – пришлось здорово подождать.

В итоге над AMG One корпели 5 лет – и только в начале июня 2022-го наконец-то торжественно объявили о выпуске и рассылке клиентам. А еще показали, наконец, первые готовые экземпляры, уже готовые для повседневного использования.

Главные фишки – связь с чемпионской машиной 2016-го – удалось сохранить. Например, аэродинамический силуэт и активный обвес – он настолько продвинут, что прижимная сила генерируется уже на скорости 50 км/ч. В точности как на болиде «Ф-1».

Также на AMG One остался мотор с той же философией «Ф-1» (с MGU-H и MGU-K, как и в нынешних гонках). Но пришлось немного его переделать – срезать мощность ДВС на 200 л.с., перенести прогрев топливной смеси в конвертеры прямо перед впрыском для реализации возможности моментального холодного старта и контроля за температурами установки, и покрыть всю установку особым NVH-корпусом против вибраций и слишком сильного шума (без нее допуск на улицы не давали).

Просто перенос гоночных технологий на обычные дороги оказался не таким уж простым – а «Мерседес», похоже, плотно присел на идею «довести мотор «Ф-1» на обычные дороги даже через компромиссы, костыли и переделки».

«Я лично видел тесты этой машины на секретном испытательном автодроме в Великобритании, – рассказывал в 2019-м технический эксперт Drivetribe Майк Ферни. – Скажу честно: она находится не в лучшим состоянии. У AMG не получается заставить авто работать на полную – особенно на низких скоростях. Когда она проехала мимо меня – честно говоря, мне показалось, будто она звучит как байк для MotoGP с огромнейшими перебоями в зажигании.

AMG пытается не просто вытащить мотор из болида и засунуть в дорожное авто, а выстроить машину вокруг гоночной силовой установки. Что же AMG может сделать с современным гибридным мотором V6 объемом 1,6 литра для решения всех проблем? Уже известно: конструкторы обрезали предельное число оборотов с 15 тысяч до 11 тысяч. Вопросы повседневного охлаждения и холодного старта все еще висят в воздухе».

Год назад, в мае 2021-го, прототип вновь выкатили на тестовый трек – и, по инсайдам очевидцев, он вновь заглох на одном из проездов. Пришлось вновь возвращаться к доработкам.

«Вызов точно занял больше времени, чем думал «Мерседес», – заключил журналист Top Gear Джек Рикс на презентации. – Случилось несколько задержек: то обещали в начале 2020-го, то – в начале 2022-го… Но теперь у нас есть подтверждение: их собирают в Королевстве прямо сейчас. Покупатели начнут получать первые поставки во второй половине 2022-го».

«Когда Льюис Хэмилтон выезжает на трек на болиде с этим мотором, его обычно предварительно настраивает и готовит целая команда механиков несколько часов подряд, – объяснил глава проекта AMG One Марко Локмар. – А от нас требовалось сделать так, чтобы все те же процессы выполнялись, когда покупатель садился за руль и нажимал на кнопку старта. К примеру, у болидов «Ф-1» холостой ход – 4-5 тысяч оборотов в минуту. У AMG One – 1250 оборотов».

Все это, конечно, можно было предсказать еще на стадии обсуждения – но совет директоров концерна слишком захватился идеей.

«Стоит проверить тот протокол заседания, но я уверен, что мы все были пьяны, когда согласились одобрить план», – признался гендиректор «Мерседеса» Ола Каллениус перед презентацией.

Аккумулятор? Коробка передач? Тоже из той же серии, что и болиды 2016 года – и лишь адаптированы к дорожному использованию (поскольку требования к циклу жизни при гражданских продажах повыше).

Также на машину установили 4 электромотора – чтобы она работала и в режиме электрокара. Правда, два из них – на 200 л.с. – заточили полностью под активацию турбо. Еще один – MGU-K на задней оси, и еще два мощностью по 163 л.с. – на передней оси.

Вышла целая комбинация: полный гибридный привод, задний гибридный привод, электрокар с передним приводом… И все режимы можно переключать парой кнопок из кабины (в трековые настройки даже включили легендарный STRAT2 – любимый набор установок Хэмилтона на квалификацию). И переход из разных режимов – от дорожного до гоночного – выполнен внешне в точности, как в фильме «Такси»: машина осаживается на 30 мм и сама словно меняет детали обвеса.

Но по городу One будет предлагается кататься прежде всего на электрических моторах: на низких скоростях мотор решено лишний раз не запускать, чтобы не сталкиваться со всем объемом проблем охлаждения, крутящего момента и запуска. Потому вместо одного аккумулятора «из болида «Ф-1» в гиперкар всадили сразу четыре.

Почему тогда запас хода на электротяге – только 18 км? Просто запитывать от них нужно столько контролирующей электроники, что по-другому просто невозможно – иначе надо выбрасывать гоночную силовую установку и превращаться в обычный «Римак». Тоже круто, но не вписывается в первоначальную идею.

То есть включение ДВС на «безопасных» настройках реализовано – 18 км на электромоторах как раз достаточно для старта и прогрева всех нужных узлов – но «Мерседес» не рекомендует пользоваться опцией при коротких поездках по городу, поскольку ресурс крайне дорогого и сложного мотора просто растратится без дела.

C места до 100 км/ч гиперкар в итоге разгонится до 2,9 секунды, к 200 км/ч машина доберется через 7 секунд (а не через 6, как заявлено в начале), а 300 км/ч выжмет за 15,6 секунды. При включенной DRS максималку обещают в 352 км/ч.

«Покупатель получает опыт как в «Ф-1», – хвалит машину Локмар. – Он может управлять силовой установкой, накоплением и высвобождением энергии через руль – в точности как в «Ф-1». Мы даже написали приложение – что-то вроде электронного гоночного инженера – специально в помощь».

Что еще в AMG One – от болида «Ф-1»? Например, ливрея и логотип – их наносят ровно так же, как и на гоночную машину:

И плавник – как символ «Ф-1» середины 2010-х и для стабильности в поворотах.

Базовые настройки для мотора и шасси создавали команда «Ф-1» и подразделение гоночных моторов «Мерседеса» при прямом участии Льюиса Хэмилтона.

«Он говорил нам: здесь еще немного, там еще чуть-чуть, – рассказал Локмар. – Финальная шлифовка – от Льюиса Хэмилтона».

Фото: Gettyimages.ru/Thomas Lohnes / Stringer; youtube.com/Top Gear ; motorauthority.com; twitter.com/MercedesAMGF1