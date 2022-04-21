Шины для «Ф-1» всадили на дорожную машину. Оказалось, без топовых грелок и прижимной силы они даже хуже обычных

Тесты с обычных дорог.

Вы когда-нибудь мечтали узнать, что произойдет, если поставить колеса из «Формулы-1» на обычный автомобиль? Возрастет ли от этого сцепление и возможно ли поддерживать их температуру?

Гонщик и основатель школы пилотажа Driver61 Скотт Мэнселл (номинант на приз «Макларена» лучшему молодому пилоту Великобритании 2004 года) решил проверить – и подогнал формульные «Пирелли» на родстер от «Катерхэма».

Правда, пришлось изрядно постараться, ведь обычно колеса на дорожных машинах закрепляются четырьмя или пятью гайками, но на болидах «Ф-1» – лишь одной: для ускорения пит-стопов.

Пришлось изобрести специальные адаптеры.

Сомнения в функциональности топовых покрышек появились практически сразу же:

– Я не знаю, будет ли у них больше сцепления – Но на ней колеса от «Ф-1», она будет быстрее замедляться! – Да, но машины в «Ф-1» обладают двумя, если не больше, тоннами прижимной силы, которая вжимает эту резину в дорогу

Есть лишь один путь, чтобы выяснить, кто прав – обкатать авто на трассе. Но и здесь дела обстояли не так гладко:

– Эта резина начинает работать только после прогрева до 100 градусов – И важная деталь заключается в том, что пока они не нагреются – они даже хуже обычных шин

Когда ребятам все-таки удалось прогреть дорогущую резину, выяснилось – они дают так много сцепления, что у дорожной машины возникает недостаточная поворачиваемость:

После тестов на трассе «Катерхэм» выехал на улицы города. Нашлись новые изъяны: кофе успеет остыть, пока вы пытаетесь сохранить температуру шин при помощи не менее дорогих грелок.

Теперь понимаете, почему «Пирелли» не продает гоночную резину в магазинах? А ведь казалось бы – фанаты мигом бы расхватали любой тираж.