Норрис получил травму головы на празднике в Амстердаме

Теги происшествия Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Норрис получит травму головы за неделю до Гран-при Майами.

Как сообщается, пилот «Макларена» приехал в Нидерланды и принял участие в праздновании по случаю национального праздника «День Короля». В частности, Норриса видели на яхте в компании его давнего друга – известного диджея Мартина Геррикса.

По ходу дня в соцсетях и на Reddit начали появляться фотографии Норриса с забинтованным лицом – предположительно, британец мог получить травму или перелом носа.

Сам гонщик и команда «Макларен» пока никак не прокомментировали данный инцидент.

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1 комментарий
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Травма головы и травма или перелом носа - ну слишком разные вещи. Кликбейт - наше всё.
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