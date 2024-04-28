Норрис получил травму головы на празднике в Амстердаме
Норрис получит травму головы за неделю до Гран-при Майами.
Как сообщается, пилот «Макларена» приехал в Нидерланды и принял участие в праздновании по случаю национального праздника «День Короля». В частности, Норриса видели на яхте в компании его давнего друга – известного диджея Мартина Геррикса.
По ходу дня в соцсетях и на Reddit начали появляться фотографии Норриса с забинтованным лицом – предположительно, британец мог получить травму или перелом носа.
Сам гонщик и команда «Макларен» пока никак не прокомментировали данный инцидент.
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