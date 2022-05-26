«Мерседес» побил рекорд стоимости авто: продан за $142 млн на тайном аукционе. В основе – болид пятикратного чемпиона «Ф-1»

Сделан в 1955-м всего в двух экземплярах.

Канадский аукционного дом RM Soltheby’s подтвердил продажу «Мерседеса» 300 SLR Uhlenhaut Coupe за $142 млн – это делает немецкую модель самой дорогой машиной в истории. Предыдущий рекорд перебит в два раза: по слухам, в 2018-м «Феррари» 250 GT 1962 года обошлась новому владельцу в $80 млн.

Факт продажи ретро-«Мерседеса» долго не подтверждался, однако теперь известны все подробности. RM Soltheby’s при поддержке самого производителя отобрала 10 (возможно, больше) кандидатов для покупки авто – по особым критериям: немецкая компания требовала, чтобы новый владелец продолжал предоставлять машину для массовых мероприятий и не смел продавать ее третьему лицу.

Аукцион состоялся в музее «Мерседеса» в Штутгарте: потенциальные покупатели прибыли туда на частных самолетах, а здание закрыли для «особого мероприятия».

За 300 SLR «Мерседес» получил $142 млн – говорят, покупатель связан с британской автокомпанией и обладает большой коллекцией машин. В пресс-службе «серебряных» пообещали направить деньги в специальный фонд компании, который «предоставляет молодым ученым стипендии для получения образования или исследования в области наук об окружающей среде и обезуглероживании».

Основой для модели-рекордсмена стал легендарный болид W196: на нем «Мерседес» пришел в «Формулу-1», а Хуан-Мануэль Фанхио завоевал два из своих титулов (в 1954-м и 1955-м). Позже W196 переделали под другие серии – модель назвали W196S (она и называется сейчас 300 SLR). За ее рулем победитель 16 Гран-при и четырехкратный вице-чемпион «Ф-1» Стирлинг Мосс выиграл гонку «Миле Милья» – заезд в 1000 миль между Брешией и Римом по публичным дорогам (часть чемпионата мира по гонкам на спорткарах в тот момент). Машина даже лидировала в «24 часах Ле-Мана» 1955 года, но все закончилось известной трагедией: гонщик «Мерседеса» Пьер Левег ударился об соперника на стартовой прямой и вылетел прямо в зрителей. Погибло 84 человека. «Мерседес» покинул гонки на десятилетия – в качестве заводской команды вернулся лишь в ноябре 2009 года.

Как раз в год трагедии «Мерседес» и построил купе-версию болида – и назвал ее 300 SLR Uhlenhaut Coupe в честь главы тестового отдела Рудольфа Уленхаута. Всего существует два экземпляра этой модели. Одну из них когда-то водил сам Рудольф – вот еще одна возможная причина столь высокой цены.

Фото: mercedes-benz.com