Гиперкар от двух команд «Ф-1» с легендарным ревом мотора V12 вырвался на трек. Отзывы гонщиков – «едешь и улыбаешься»

Шедевр от «Астон Мартин» и Ньюи.

Начало сезона 2022-го выдалось по-настоящему грандиозным для автоспорта – к примеру, перед первым Гран-при сезона «Формулы-1» на трассе наконец обкатали боевую версию Valkyrie AMR Pro – изначально ее создавали по новый класс гиперкаров «Ле-Мана», но в итоге англичане выбрали постройку монстра «по мотивам» без соблюдения жестких ограничений регламента.

Только посмотрите, как красив он на трассе!

«Рев – как у болида «Формулы-1» 6-7-летней давности, – описал эмоции тест-пилот Энди Приоль (трехкратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам и постоянный участник «Гонки Чемпионов»). – А все его любят. Этот прекрасный V12 и его звук».

«Пилотировать ее – настоящий вызов, – подчеркнул тестер Том Онслоу-Коул. – Реально постоянно нужно удерживать все способности на пике, чтобы держать ее под контролем. Она очень острая, и над сбором круга нужно прямо трудиться. Это весело, и ты ничего не можешь с собой поделать – улыбаешься, пока управляешь им».

Приоль не соврал – в новую версию «Валькирии» поставили тот самый мотор дотурбированной «Ф-1»: 6,5-литровый атмосферный бензиновый V12 мощностью 1015 л.с. от «Косуорт». Вместе с агрессивным аэродинамическим пакетом и огромными возможностями силовой установки «Астон Мартин» разгоняется до 360 км/ч и генерирует свыше 2000 кг прижимной силы – вполне как старый болид «Ф-1» начала 2000-х.

Еще лучшая серия мира дала машине карбоновые тормоза, облегченную подвеску из углепластика по лекалам главного конструктора «Ред Булл» Эдриана Ньюи и даже основу для продвинутых шин «Мишлен».

«AMR Pro приближается к уровню «Формулы-1» – и мы очень горды ей, это самая экстремальная машина «Астон Мартин» в данный момент», – объявил исполнительный директор компании Тобиас Моэрс.

Ее основали на предыдущей версии «Валькирии» – проекте, запущенном еще в 2019-м совместно с Red Bull Technologies и главным инженером команды «Ф-1» Эдрианом Ньюи (тогда «Астон Мартин» как раз спонсировал Ферстаппена и его напарника). Раскраска даже отсылала к камуфляжной ливрее «Ред Булл» 2019-го, а первыми тест-пилотами как раз и стали Макс и Алекс Албон.

Первоначальные версии продавали до $3,25 млн и обещали ограничить партию 150 штуками. Из главных различий: нет той же развитой аэродинамики, зато можно катать по гражданским дорогам.

Тираж AMR Pro планируют ограничить отметкой в 40 экземпляров (плюс два тестовых прототипа, которые останутся у компании), и по дорогам на ней покататься нельзя: каждую будет обслуживать «Астон Мартин» и поставлять для заранее согласованных заездов в рамках тест-дней с командой механиков и инженеров. Стоимость – $3,5 млн за штуку без учета трековой активности: примерно на уровне «Феррари» и ее чисто гоночной LaFerrrari.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Xavi Bonilla/Dppi; youtube.com/ Aston Martin