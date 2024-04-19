У Хэмилтона новая традиция: дрифт по Токио в обычных арендных машинах! Как в Need For Speed – и под дождем

Красиво.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон тоже человек, тоже раньше был ребенком и гонял во всякие гоночки. Любимая серия у будущей звезды «Феррари» – Grand Turismo!

Но также №44 явно по душе и Driver, и как минимум линейка NFS – иначе как объяснить такую тягу к дрифту по Токио? Уже во второй визит в Японию в дни Гран-при за 3 года Льюис уделяет денек, чтобы снять «Ниссан» Skyline R34 GTR и всласть пореветь в нем в островной столице!

«Я так счастлив, вот это машина! – говорил Хэмилтон оператору. – Признайся, ты обделался».

В 2022-м Льюис уже делал так – но на белом «Скайлайне»!

«Я так просветлен этой машиной!» – комментировал Льюис.

А вот арендная компания тогда не впечатлилась – пришла в комментарии к одному из перезаливов и написала «Все сделано без нашего разрешения. Такое вождение полностью запрещено».

Правда, чемпион дрифтил вроде бы именно на парковке, а это не запрещено законом напрямую (только в случае признания кейса «опасным для других вождением»), и затем компания извинилась, вернувшись с предложением брать их машины когда ему захочется и юзать как угодно.

Однако чемпион нашел идею получше – теперь арендует еще более крутые «Скайлайны» у еще более мощных тайских тюнеров!

А ведь самое смешное – Льюис ведь даже не любит водить на обычных дорогих и обычных машинах – для него там слишком много стресса!

«На публичных дорогах Хэмилтон – болезненно разумный и осторожный водитель, никогда не превышает скорость и часто сдвигается, пропуская нетерпеливых, – писал в последней рассказе о Льюисе за пределами трека Vanity Fair. – И объясняет: вообще-то он не любит водить. Не таким образом, не с трафиком в обе стороны с пешеходами, разметкой и четких целей для достижения. Фактически и водить он очень редко.

«Думаю, для меня слишком напряжно, – говорит он. – Я стараюсь не делать вещей, которые ничего не добавляют моей жизни».

«На самом деле я не особо наслаждаюсь вождением, так что не слишком часто им занимаюсь, – рассказывал он и в интервью Дэвиду Леттерману в 2019-м. – Гонять – люблю. Прозвучало неправильно (смеется). Я люблю гоняться, но когда ты на обычной дороге, никакого соревнования нет. А еще, знаете, на дорогах куча сумасшедших водителей. Все эти старики, они так смотрят за рулем... Я сразу вижу: вряд ли они контролируют ситуацию. Начинаю беспокоиться за людей. Попутчиков».

Потому каждое публичное появление Хэмилтона за рулем обычной машины – событие. Особенно когда он сам выкладывает это в соцсетях с подписями вроде «Обычно я люблю ездить на треке, но иногда делаю исключения».

И с тех пор ничего не изменилось – еще на недавнем появлении на награждении GQ Льюис по-прежнему открещивался от езды за пределами трека !

Ну да, дрифт по Токио – не гонки и обычное вождение. Ради такой традиции можно сделать исключение, не так ли?

Что еще слышно о модной жизни Хэмилтона?