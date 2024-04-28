Ральф Шумахер: «Ауди» предстоит еще многое сделать. Следующий год будет тяжелым для Хюлькенберга и его напарника»

Теги Заубер Ральф Шумахер Ауди Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Ральф Шумахер оценил перспективы «Ауди».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что немецкая команда развивается в правильном направлении, готовясь к полноценному дебюту в заводском статусе в 2026 году.

При этом Шумахер признал, что сезон-2025, когда команда будет выступает еще под маркой «Заубер», будет для нее непростым, учитывая переходный период.

«Я скажу так – им еще очень многое предстоит сделать, но при этом в «Ауди» придет еще много новых людей, впереди много дел и событий.

И на все это уйдет еще один год. И этот год [следующий сезон] будет тяжелым для Нико Хюлькенберга и того гонщика, который станет его напарником. Предпочтительным же вариантом для «Ауди», как известно, является Карлос Сайнс.

И мне кажется, что у Сайнса не так уж много альтернативных вариантов. Если только Макс Ферстаппен не решит уйти, мне кажется, в «Ред Булл» вряд ли заинтересуются кандидатурой Сайнса. Так что вариант с «Ауди» является для него очень и очень интересным», – рассказал Шумахер.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

1 комментарий
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25 будет проходным годом. К 26 нужна полностью новая машина, правила подкорректируют, мотор будет другим. Поэтому Заубер будет ездить на прошлогодней машине.
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