Ральф Шумахер: «Ауди» предстоит еще многое сделать. Следующий год будет тяжелым для Хюлькенберга и его напарника»

оценил перспективы « ».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что немецкая команда развивается в правильном направлении, готовясь к полноценному дебюту в заводском статусе в 2026 году.

При этом Шумахер признал, что сезон-2025, когда команда будет выступает еще под маркой « », будет для нее непростым, учитывая переходный период.

«Я скажу так – им еще очень многое предстоит сделать, но при этом в «Ауди» придет еще много новых людей, впереди много дел и событий.

И на все это уйдет еще один год. И этот год [следующий сезон] будет тяжелым для и того гонщика, который станет его напарником. Предпочтительным же вариантом для «Ауди», как известно, является .

И мне кажется, что у Сайнса не так уж много альтернативных вариантов. Если только Макс Ферстаппен не решит уйти, мне кажется, в «Ред Булл» вряд ли заинтересуются кандидатурой Сайнса. Так что вариант с «Ауди» является для него очень и очень интересным», – рассказал Шумахер.

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