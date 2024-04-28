Аяо Команду о выборе состава пилотов: «Окончательное решение всегда за Джином Хаасом»

Комацу рассказал о процессе выбора состава пилотов в «Хаасе».

Руководитель американской команды вместе с владельцем сейчас заняты поиском минимум одного нового гонщика – поскольку в следующем году продолжит карьеру в «Заубере» [с 2026 года – заводская команда «Ауди»].

Одним из основных кандидатов считается участник молодежной Академии «Феррари» :

«Я просто высказываю Джину свое мнение, ведь именно он является владельцем команды. Он слушает, но окончательное решение всегда остается за Джином.

Но я бы не назвал это диктатурой – мы ведем продуктивный диалог, хорошо понимая друг друга, но в конечном счете эта команда принадлежит именно Джину, он ее владелец».

Комацу отметил, что не ставит перед руководством команды какие-то строгие финансовые рамки при выборе состава пилотов:

«Нет, подход всегда индивидуальный. Джин никогда не говорил мне: «Вот тебе определенное количество денег, больше я тратить не намерен». Ничего такого.

Он всегда оценивает плюсы и минусы. Каковы будут плюсы и минусы в случае подписания того или иного гонщика и какие последствия они могут иметь с точки зрения положения команды в чемпионате.

Потому что подъем даже на одну позицию в Кубке конструкторов дает очень большую разницу в призовых деньгах. И все сводится примерно к следующему – этот парень стоит столько-то, а может и еще дороже, но он может изменить нашу позицию в чемпионате», – рассказал Комацу.

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