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Сверхтехнологичное решение жестких «подскоков» на прямых в «Ф-1»: команды вырезают куски днища. Или пускают волнами

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Круче только изолента.

Первые предсезонные тесты революционных болидов «Формулы-1» пополнили лексикон хардкорных фанатов понятием «галопирование» – это когда машины подскакивают на прямых как на кочках без видимых внешних причин.

Вот страдающий в «Феррари» Шарль Леклер:

Или Льюис Хэмилтон в «Мерседесе»:

(Картинка – Autosport, спасибо им)

Подробно причину и возможные пути решения мы разбирали вот в этом посте:

У новых болидов «Ф-1» внезапная проблема: галопируют как на кочках при езде по прямой. Симуляторы не предупреждали

Если кратко – из-за стремления увеличить эффект «присасывания» днища к асфальту ради повышения прижимной силы машины слишком сильно спускают вниз, воздуху становится некуда деваться, и он течет не по задуманным местам еще быстрее, а срывается из-под днища по сторонам, прижимная сила резко пропадает, машина подскакивает, просвет расширяется, эффект присасывания включается вновь – и все повторяется!

«Большинство из нас как минимум недооценило проблему, прыжки на трассе сильно выше ожидаемых, – прокомментировал шеф «Феррари» Маттиа Бинотто. – Вообще поправить проблему просто: достаточно увеличить дорожный просвет. Но для скорости нужен компромисс: между снижение количества прыжков, и эффективностью болида. Это уже посложнее».

В качестве оперативного фикса команды придумали просто гениальное: просто отводить лишний поток в критические моменты в самых удобных местах. А поскольку разработку и производство новых днищ в полевых оперативных условиях не наладить, инженеры перешли к прорезанию специальных сверхтехнологичных дыр.

Нет, серьезно – вот как к середине третьего дня обкаток выглядела машина «Альфа Таури»:

А это – «Альпин» Фернандо Алонсо:

За шедевральным инжинирингом заметили даже «Ред Булл» авторства гениального Эдриана Ньюи:

Чуть более продуманный фикс «Феррари»:

А в «Макларене» решили все-таки сделать не дыру, а туннель – с хоть какими-то обтекаемыми свойствами:

Кстати, проблема «галопирования» показала, кто же просчитал возможные сюрпризы заранее и хотя бы подготовился – например, «Уильямс» приехал в Барселону с настоящим проработанным мини-туннелем:

И вызвавший непонимание и вопросы на тайной обкатке непонятный изгиб на «Альфа Ромео» тоже теперь обрел смысл:

Только «Мерседес» и «Хаас» так и гоняли с первоначальными вариантами до победного.

Однако изменения в днищах перед следующими тестами в Бахрейне 10-12 марта точно неизбежны.

Фото: Formula1.com

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