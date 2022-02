Сверхтехнологичное решение жестких «подскоков» на прямых в «Ф-1»: команды вырезают куски днища. Или пускают волнами

Круче только изолента.

Первые предсезонные тесты революционных болидов «Формулы-1» пополнили лексикон хардкорных фанатов понятием «галопирование» – это когда машины подскакивают на прямых как на кочках без видимых внешних причин.

Вот страдающий в «Феррари» Шарль Леклер:

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo