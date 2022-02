У новых болидов «Ф-1» внезапная проблема: галопируют как на кочках при езде по прямой. Симуляторы не предупреждали

Невозможно пофиксить без потерь скорости.

«Формула-1» вступила в новую эру – с потрясающе красивыми машинами, заточенными под снижение расходов, преследование соперников и потенциальные обгоны.

Но новый регламент принес и новые проблемы: «галопирование» (в оригинале porpoising) – подпрыгивание как на волнах.

Вот страдающий в «Феррари» Шарль Леклер:

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo