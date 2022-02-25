У новых болидов «Ф-1» внезапная проблема: галопируют как на кочках при езде по прямой. Симуляторы не предупреждали

Невозможно пофиксить без потерь скорости.
«Формула-1» вступила в новую эру – с потрясающе красивыми машинами, заточенными под снижение расходов, преследование соперников и потенциальные обгоны.
Но новый регламент принес и новые проблемы: «галопирование» (в оригинале porpoising) – подпрыгивание как на волнах.
Вот страдающий в «Феррари» Шарль Леклер:
Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo— Formula 1 (@F1) 24 февраля 2022 г.
Или Льюис Хэмилтон в «Мерседесе»:
(Картинка – Autosport, спасибо им)
Такое происходит на стартовой прямой примерно десяток раз подряд – все 350 метров до зоны торможения. Лишь при нажатии на тормоз все прекращается.
Очень грубо – в машине гонщика бросает примерно вот так:
I can’t make gifs but pic.twitter.com/HdtjTeBfIf— deni (@fiagirly) 24 февраля 2022 г.
Причина – в революционном аэродинамическом регламенте, упростившем передние антикрылья (и снизившем генерирование прижимной силы спереди) и вернувшем граунд-эффект. Теперь инженеры оставляют минимальный зазор между асфальтом и днищем – для ускорения потока и максимизации эффекта присасывания к треку.
Но когда передняя часть днища присасывается слишком сильно, воздуху становится некуда деваться, и он течет не по задуманным местам еще быстрее, а срывается из-под днища по сторонам. Прижимная сила резко пропадает, машина подскакивает, просвет расширяется, «граунд-эффект» включается вновь – и все повторяется! Снова и снова, пока не заканчивается прямая – в поворотах скорость намного меньше (как и нагрузки), потому болид прижимает не так сильно.
Из-за галопирования многие команды столкнулись с массовыми повреждениями днища – даже спереди в самых крепких частях детали оказывались весьма подбитыми
Асфальт на прямых после дня поездок выглядит вот так:
И ни одна команда не прогнозировала настолько драматичный эффект! Оказывается, на любых стендах и симуляторах покрытие не может воспроизвести жесткость асфальта, потому испытать требуемые нагрузки на пружины и демпферы подвесок оказалось невозможным.
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В итоге инсайдеры пишут, будто «Хаас» на обкатке во время съемочного дня даже не мог разогнаться свыше 250 км/ч.
«Большинство из нас как минимум недооценило проблему, прыжки на трассе сильно выше ожидаемых, – прокомментировал шеф «Феррари» Маттиа Бинотто. – Вообще поправить проблему просто: достаточно увеличить дорожный просвет. Но для скорости нужен компромисс: между снижение количества прыжков, и эффективностью болида. Это уже посложнее».
Причина – в настройках (и жесткости) подвесок: «Формула-1» ввела новые правила и в их зоне, а команды, очевидно, разрабатывали пакеты без знания о «галопировании». К тому же, новые 18-дюймовые покрышки тяжелее и потому требуют более жестких пружин.
Можно поставить пружину помячгче для поглощения эффекта прыжка, но тогда днище потеряет в эффективности при генерировании прижимной силы – особенно в среднескоростных и медленных поворотах.
Иронично: однозначная панацея существует – подвеска на гидравлических элементах. Как раз забаненная новым регламентом из-за чрезмерных расходов и гонки вооружений прошлых лет.
Конечно, команды все решат и со временем найдут баланс – и, кажется, именно пионер в обнаружении лучших настроек и выиграет первые Гран-при.
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