У новых болидов «Ф-1» внезапная проблема: галопируют как на кочках при езде по прямой. Симуляторы не предупреждали

Невозможно пофиксить без потерь скорости.

«Формула-1» вступила в новую эру – с потрясающе красивыми машинами, заточенными под снижение расходов, преследование соперников и потенциальные обгоны.

Но новый регламент принес и новые проблемы: «галопирование» (в оригинале porpoising) – подпрыгивание как на волнах.

Вот страдающий в «Феррари» Шарль Леклер:

Или Льюис Хэмилтон в «Мерседесе»:

(Картинка – Autosport, спасибо им)

Такое происходит на стартовой прямой примерно десяток раз подряд – все 350 метров до зоны торможения. Лишь при нажатии на тормоз все прекращается.

Очень грубо – в машине гонщика бросает примерно вот так:

Причина – в революционном аэродинамическом регламенте, упростившем передние антикрылья (и снизившем генерирование прижимной силы спереди) и вернувшем граунд-эффект. Теперь инженеры оставляют минимальный зазор между асфальтом и днищем – для ускорения потока и максимизации эффекта присасывания к треку.

Но когда передняя часть днища присасывается слишком сильно, воздуху становится некуда деваться, и он течет не по задуманным местам еще быстрее, а срывается из-под днища по сторонам. Прижимная сила резко пропадает, машина подскакивает, просвет расширяется, «граунд-эффект» включается вновь – и все повторяется! Снова и снова, пока не заканчивается прямая – в поворотах скорость намного меньше (как и нагрузки), потому болид прижимает не так сильно.

Из-за галопирования многие команды столкнулись с массовыми повреждениями днища – даже спереди в самых крепких частях детали оказывались весьма подбитыми

Асфальт на прямых после дня поездок выглядит вот так:

И ни одна команда не прогнозировала настолько драматичный эффект! Оказывается, на любых стендах и симуляторах покрытие не может воспроизвести жесткость асфальта, потому испытать требуемые нагрузки на пружины и демпферы подвесок оказалось невозможным.

В итоге инсайдеры пишут, будто «Хаас» на обкатке во время съемочного дня даже не мог разогнаться свыше 250 км/ч.

«Большинство из нас как минимум недооценило проблему, прыжки на трассе сильно выше ожидаемых, – прокомментировал шеф «Феррари» Маттиа Бинотто. – Вообще поправить проблему просто: достаточно увеличить дорожный просвет. Но для скорости нужен компромисс: между снижение количества прыжков, и эффективностью болида. Это уже посложнее».

Причина – в настройках (и жесткости) подвесок: «Формула-1» ввела новые правила и в их зоне, а команды, очевидно, разрабатывали пакеты без знания о «галопировании». К тому же, новые 18-дюймовые покрышки тяжелее и потому требуют более жестких пружин.

Можно поставить пружину помячгче для поглощения эффекта прыжка, но тогда днище потеряет в эффективности при генерировании прижимной силы – особенно в среднескоростных и медленных поворотах.

Иронично: однозначная панацея существует – подвеска на гидравлических элементах. Как раз забаненная новым регламентом из-за чрезмерных расходов и гонки вооружений прошлых лет.

Конечно, команды все решат и со временем найдут баланс – и, кажется, именно пионер в обнаружении лучших настроек и выиграет первые Гран-при.