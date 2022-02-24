Гнутые подвески – новый тренд «Ф-1». У «Мерседеса» – волнистая, у «Ред Булл» – в форме банана

Главное поле для экспериментов в носовой части болида.

«Формула-1» вступила в эру революционного регламента – спроектированного специально под обгоны и выравнивание возможностей пелотона относительно друг друга. Потому создатели свода правил тщательно проанализировали болиды прошлых лет, изучили самые сложные и дорогие инновации, и пошли запрещать.

Главный удар пришелся не только на сложные аэродинамические элементы вроде антикрыльев и дефлекторов, но и на переднюю подвеску: теперь многочисленные кинематические геометрии, контролировавшие развал-схождение колес, уклон болида и уровень прижимной силы в поворотах – вне закона. В основные пострадавшие можно смело записывать «Мерседес»: изменение регламента срезало три тренда, придуманные чемпионом.

Да и в целом команды оказались в абсолютно новой реальности – но с возможностью творить и разрабатывать решения с нуля.

«Упрощение системы подвески вызовет полное переосознание командами видения лучшего дизайна и сборки этого редко вспоминаемого важнейшего элемента, влияющего на поведение машины.

В последние годы системы подвесок невероятно усложнились, и теперь в регламенте решили их ограничить, чтобы усилить до максимума ранее колебавшуюся от машины к машине эффективность аэрообвеса», – писали технические эксперты официального сайта «Формулы-1» Марк Хьюз и Джорджо Пиола в колонке перед тестами.

Однако, кажется, расчет спортивной директории «Формулы-1» не совсем сработал – и команды все равно пошли по пути хитрых и занимательных инноваций. Например, еще до первых обкаток в Барселоне «Макларен» удивил мир переходом на тягу вместо традиционных толкателей:

«Впереди подвеска – единственное поле для экспериментов в зоне между передним крылом и началом каналов под днищем», – объяснил смелый риск с внедрением тяги на место толкателей (тренда предыдущего сезона) технический директор англичан Джеймс Ки.

А в первый же день обнаружился и новый тренд – гнутый верхний пилон подвески.

К примеру, такой – волнистый – обнаружился на «Мерседесе»:

И на «Ред Булл» – в форме банана:

На «Астон Мартин» – похожий, но вогнутый в другую сторону:

Похожая интерпретация легкой вогнутости – и у «Уильямса». Но она различима только после нанесения контрастной краски:

Эта явно попытка воспроизвести контроль развала-схождения через кинематику в поворотах. Поскольку без нагрузки сгиб не всегда виден – так, например, «Ред Булл» выглядел на пит-лейн на низкой скорости:

Теперь осталось дождаться реакции от Международной автомобильной федерации – ведь подвеску упрощали явно не для повтора гонки вооружений, но с нуля.