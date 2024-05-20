Ферстаппен взял пик гоночного помешательства: полночи на симе, 4 часа сна, «Ф-1» до боли в спине – 2 победы за день!

Он правда робот!

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен давно превратился в глазах фанатов в «безошибочного гоночного робота, который только и думает, что о гонках, и заботится только о них». Из болида – в симулятор, из симулятора – на тесты техники GT или другой подобной, во время тренировок смотрит заезды на выносливость или просто болеет за друзей…

Но на Гран-при Эмиилии-Романьи он продемонстрировал пик помешательства на гонках и установил историческое достижение – выиграл два ивента за день. Гонку «Формулы-1» и виртуальные «24 часа Нюрбургринга» в категории GT3 на самом продвинутом и сложном симуляторе iRacing.

Причем вообще-то предполагалась полная концентрация на болиде, когда в пятницу Ферстаппен постоянно вылетал с трека из-за промаха мимо настроек – и колотил по рулю от злости:

Все две сессии – одно и то же:

Однако в субботу Макс взял поул и сравнялся с Сенной по выигранным подряд квалификациям – теперь у них по 8…

Затем после брифингов подключился на свои отрезки к команде Team Redline – и вышел в лидеры виртуальной гонки на вечерний стинт:

С утра пораньше вновь возглавил гонку – по подсчетам фанатов, спал суммарно часа четыре…

А затем отправился на основную гонку «Формулы-1», где его ждал супернапряженный старт и крайне, крайне сложный финиш: болид по-прежнему не сбалансировали на длинные отрезки, Макс постоянно терял сцепление, а на последних кругах его настиг Ландо Норрис и разрыв на ленточке оказался всего 0,7 секунды!

Но да, Макс победил – и отпраздновал позой с фирменного логотипа iRacing!

И лишь затем журналистам рассказал, как же было тяжело и больно!

«На «медиуме» темп был хорошим. Но затем, как только я перешел на «хард» – быть может, не на первых 5-10 кругах, но потом – я подумал: «Не уверен, что смогу продержаться до конца».

Шины просто выпали из «рабочего окна» температур – я словно ехал по льду, меня срывало. В седьмом повороте в какой-то момент, по моим ощущениям, я едва не врезался в трибуны. Столкнулся с сильной недостаточной поворачиваемостью – из-за этого меня иногда сносило, когда я промахивался с апексом. После этого я оставлял больше запаса [в поворотах].

Последние несколько кругов, когда Ландо догонял меня, получились тяжелыми, потому что мне пришлось использовать [особенности конфигурации] трассы настолько, насколько возможно. Это требует чуть большей концентрации, так что нужно быть уверенным в выходе из каждого поворота. Было очень сложно, мне приходилось брать странные траектории.

Я старался выжить, как вдруг Ландо взвинтил темп. Я видел, как он догонял меня и не был уверен в том, смогу ли сдержать его позади. Он отыгрывал по полсекунды за круг – это много.

Но с другой стороны, с этим ничего не поделаешь. Нельзя внезапно попытаться и выжать еще полсекунды из болида, когда у тебя нет баланса. Я просто старался не допускать ошибок, нивелировать проблемы с балансом и быть быстрым на прямой. Благодаря нашему заднему крылу мы были вполне быстры на прямых.

Мы многое изменили в настройках болида [после проблем в пятничных практиках]. У нас было не так много информации о гоночном темпе. Возможно, поэтому отрезок на «харде» получился более сложным.

Честно говоря, у меня все болит после езды по кочкам. Моя спина, все болит. И дело не в физической форме, просто на трассе было много кочек.

Где-то через кругов 20 я почувствовал, как у меня заболела спина. Так что жду не дождусь, когда лягу на кровать. Может быть, приму обезболивающие. И [попрошу сделать мне] массаж, не знаю…»

«Он просто гоночная машина, так что довольно часто по вечерам он тестирует различные настройки и подобные вещи [на своем симуляторе в моторхоуме], – прокомментировал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Вот для него и нет ничего необычного в том, чтобы успешно все это делать. Он выиграл две гонки – в «БМВ» M3 и болиде «Ф-1». Вы могли слышать, сколько это для него значит, особенно по его реакции на поул. Он реально глубоко копает, и все его выступление – настоящий мастер-класс».

Видимо, потому Ферстаппен и реагирует весьма бурно, когда ему не хлопают и не ценят по заслугам:

«Я ехал через пит-лейн, и все аплодировали, – рассказал о моменте из квалификации Макс. – За исключением одного человека, реакция которого была несколько другой. Тогда я показал ему средний палец. На следующем круге, когда я проезжал мимо, он аплодировал. Так что он сделал выводы»

Видеоответ тех самых фанатов – «Макс, ты легенда».

И правда: можно ли вообще поехать по гонкам еще больше?

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Lars Baron