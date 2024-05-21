Гран-при Монако-2024. Расписание трансляций
Спортс представляет календарь восьмого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Монако.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Монте-Карло покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Монте-Карло
23-26 мая 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 ☁️
2-я практика: 18:00 ☁️
Суббота
3-я практика: 13:30 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌤️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Четверг
Практика «Ф-3»: 14:10
Практика «Ф-2»: 16:00
Пятница
Квалификация «Ф-3»: 12:05
Квалификация «Ф-2»: 16:10
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:45
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:00
2-я гонка «Ф-2»: 10:40
время московское
📰 Главные новости перед Гран-при: Норрис в 0,7 секунды от второй победы подряд, Албон продлил контракт с «Уильямсом», «Феррари» переманила топ-менеджеров «Мерседеса»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram