Гран-при Монако-2024. Расписание трансляций

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Спортс представляет календарь восьмого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Монако.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Монте-Карло покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Монте-Карло
23-26 мая 2024 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 14:30 ☁️
2-я практика: 18:00 ☁️
 
Суббота 
 
3-я практика: 13:30 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
 
Воскресенье 
 
Гонка: 16:00 🌤️
 
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
 
Четверг
 
Практика «Ф-3»: 14:10
Практика «Ф-2»: 16:00
 
Пятница
 
Квалификация «Ф-3»: 12:05
Квалификация «Ф-2»: 16:10
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 11:45
1-я гонка «Ф-2»: 15:15
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 9:00
2-я гонка «Ф-2»: 10:40
 
время московское
 

📰 Главные новости перед Гран-при: Норрис в 0,7 секунды от второй победы подряд, Албон продлил контракт с «Уильямсом», «Феррари» переманила топ-менеджеров «Мерседеса»

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