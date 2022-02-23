В «Формуле-1» завершились презентации гоночных машин, но изучение новинок только начинается – в Барселоне стартовали первые тесты 2022 года. Дмитрий Федотов в подкасте «Турбораздув» рассказывает, к каким сообщениям команд следует прислушиваться, на какие узлы болидов нужно обращать внимание и можно ли определить расстановку сил до первого Гран-при.

Таймкоды

00:21 – Тема выпуска: Новые машины «Ф-1»: куда смотреть и на что обращать внимание во время тестов? 02:45 – Почти никто не разбирается в технических нюансах 05:00 – Как начать получать удовольствие от изучения новой техники? 07:41 – На какие части машин обращать внимание (от носового обтекателя до диффузора) 18:10 – Не делайте выводов о скорости машины по фотографиям 22:13 – Ранняя презентация – не всегда хорошо 27:33 – Что будет важным на тестах? 37:37 – Можно ли определить расстановку сил до старта сезона?

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; Gettyimages.ru/Lars Baron