Джеймс Эллисон: «Какие-то из новинок «Мерседеса» будут готовы к Гран-при Монако, какие-то мы привезем в Канаду, какие-то появятся в дальнейшем»

Эллисон рассказал о планах дальнейшего развития болида « ».

Технический директор немецкой команды отметил, что у «Мерседеса» есть план по улучшению работы болида в будущем, и что новые детали будут появляться на всех ближайших Гран-при сезона.

«В Имолу мы привезли вторую часть первого пакета обновлений, который мы постепенно внедряли в предыдущих гонках. И в Имоле эта первая фаза была завершена.

И я бы сказал, что основываясь на гоночном темпе, который мы продемонстрировали в Имоле, мы можем говорить, что «Мерседес» сделал осторожный шаг вперед. Сейчас мы на несколько десятых долей секунды сократили свое отставание от первого места в сравнении с тем, что было в начале сезона. А на самом этапе в Имоле [за счет последних обновлений] отставание удалось сократить еще на 0,1-0,2 секунды. И мы этим вполне довольны.

Безусловно, все это потребовало серьезных усилий. База команды сейчас работает в режиме военного положения. И я могу сказать, что изначально данный пакет обновлений должен был быть подготовлен единым блоком, но мы сделали все, что было в наших силах, чтобы некоторые новинки были готовы к работе на трассе раньше срока. Мы здорово выложились – и теперь нашей задачей будет сохранить этот положительный импульс.

У нас есть еще несколько новинок, как в аэродинамике, так и в других областях. Какие-то из них будут готовы к , какие-то мы привезем в , какие-то появятся в дальнейшем. И мы и дальше продолжим разработку новых деталей, которые позволят нам улучшить время прохождения круга, и они, будем надеяться, помогут нам продолжить путь наверх», – рассказал .

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