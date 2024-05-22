Джеймс Эллисон: «Какие-то из новинок «Мерседеса» будут готовы к Гран-при Монако, какие-то мы привезем в Канаду, какие-то появятся в дальнейшем»

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Эллисон рассказал о планах дальнейшего развития болида «Мерседеса».

Технический директор немецкой команды отметил, что у «Мерседеса» есть план по улучшению работы болида в будущем, и что новые детали будут появляться на всех ближайших Гран-при сезона.

«В Имолу мы привезли вторую часть первого пакета обновлений, который мы постепенно внедряли в предыдущих гонках. И в Имоле эта первая фаза была завершена.

И я бы сказал, что основываясь на гоночном темпе, который мы продемонстрировали в Имоле, мы можем говорить, что «Мерседес» сделал осторожный шаг вперед. Сейчас мы на несколько десятых долей секунды сократили свое отставание от первого места в сравнении с тем, что было в начале сезона. А на самом этапе в Имоле [за счет последних обновлений] отставание удалось сократить еще на 0,1-0,2 секунды. И мы этим вполне довольны.

Безусловно, все это потребовало серьезных усилий. База команды сейчас работает в режиме военного положения. И я могу сказать, что изначально данный пакет обновлений должен был быть подготовлен единым блоком, но мы сделали все, что было в наших силах, чтобы некоторые новинки были готовы к работе на трассе раньше срока. Мы здорово выложились – и теперь нашей задачей будет сохранить этот положительный импульс.

У нас есть еще несколько новинок, как в аэродинамике, так и в других областях. Какие-то из них будут готовы к Гран-при Монако, какие-то мы привезем в Канаду, какие-то появятся в дальнейшем. И мы и дальше продолжим разработку новых деталей, которые позволят нам улучшить время прохождения круга, и они, будем надеяться, помогут нам продолжить путь наверх», – рассказал Эллисон.

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1 комментарий
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В Х.ком видел посты со ссылками на проверенные ресурсы, что Мерседес будет до Сильвера на каждый гран при привозить обновки. В принципе, это даже правильно для такой команды как Мерседес. Лучше привозить по чуть чуть и если что-то не сработало, следующими уже править. А не как Астоны, привозят большой пак обновлений, а результаты все хуже и хуже
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