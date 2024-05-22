Ферстаппен, Норрис и Пиастри – лучшие гонщики Гран-при Эмилии-Романьи по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Эмилии-Романьи.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Имоле наиболее высокие оценки получили из «Ред Булл» и Ландо Норрис из « » (оба по 9,2 балла). Третье место занял напарник Норриса по команде Оскар Пиастри с оценкой в 8,4 балла.

Рейтинг пилотов на -Романьи по версии экспертов сайта «Формулы-1»

1. Макс Ферстаппен (« ») – 9,2

1. («Макларен») – 9,2

3. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,4

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,0

4. Юки Цунода («РБ») – 8,0

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,4

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

8. Эстебан Окон («Альпин») – 6,8

9. Карлос Сайнс («Феррари») – 6,6

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 6,6

В общем зачете рейтинга Ферстаппен упрочил свое положение, в то время как в топ-10 свои позиции улучшили Цунода, Хюлькенберг и Расселл.

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