Конгресс США наехал на «Ф-1» за недопуск американской команды! Светит антимонопольный суд?

Заставят принять силой?

В США продолжается бум «Формулы-1»: недавний Гран-при Майами побил собственный рекорд по посещаемости (теперь 275 тысяч), несмотря на рост стоимости билетов на 60%, а сам этап собрал наивысшую ТВ-аудиторию за всю историю трансляций серии в стране – 3,1 млн (причем рекордный рейтинг собрал и спринт – почти в 1 млн зрителей, и среди молодой возрастной группы 15-49). Перебит недавний этап самой популярной домашней серии NASCAR в Канзасе в том же временном слоте – у них 2,3 млн!

Но даже более важным индикатором все более серьезного восприятия «Ф-1» в Америке можно считать политизацию вопроса об отказе американского альянса «Андретти-Кадиллак» во вступлении в 11-й командой с 2025-го или 2026-го !

Если вы забыли или пропустили, то «Андретти» пытается попасть в «Ф-1» с 2023-го, подала заявку на вступление через открытый ФИА тендер, получила допуск от федерации, но «Ф-1» не пустила ее со справедливым вердиктом «не принесет ценности в нынешнем виде». Справедливость вердикта мы разбирали здесь – в общем по фактам с ним сложно спорить!

Семья чемпиона мира 1978 года Марио Андретти и сам гоночный ветеран настолько оскорбились, что перед Гран-при отправились в Вашингтон прямо в Конгресс США на слушания с попыткой пролоббировать вопрос вступления и через антимонопольные запросы надавить на серию.

И его там приняли и выслушали – силами представителя Республиканской Партии Джима Джордана. И затем организовали целое красивое выступление с речью на ступенях Капитолия с главами нескольких профильных комитетов!

«Американские авто должны иметь возможность соревноваться со всеми другими авто по всему миру. Вот почему мы здесь. Вот что значит «свобода торговли». «Ф-1» же поступила ровно напротив, и «Андретти» – ее последняя жертва. Они хотят американских технологий? Они у нас есть! И мы здесь, чтобы сказать: если вы хотите доступ к ней и нашему рынку и фанам, то должны предоставить доступ для наших компаний, наших автомобильных групп и самих американцев.

«Смотря со стороны, единственное, можно только спросить: это просто выколачивание денег? Могут спросить: «Формула-1» и «Либерти Медиа» просто бьют баклуши ради достижения нового Договора согласия, чтобы можно было выдавить из «Андретти-Кадиллак» $1 млрд вместо $200 млн? В то же время, думаю, «Андретти-Кадиллак» продемонстрировали достаточно ответственности, спуская миллионы долларов в месяц для подготовки ко всем стандартам.

Похоже на поведение картеля, монополиста. А мы еще и говорим о «Либерти Медиа», у которой в портфолио 30% оператора Live Nation – буквально на прошлой неделе попавшего под расследование за монопольное и антиконкурентное поведение. Ну, у нас так не работает, чтобы большой парень требовал к себе особого отношения за свой размер – у нас не работает, когда большой парень прижимает к ногтю маленького.

Мы надеемся, что можем разрешить это и заниматься делом вместе для нашего блага, но в частности для Америки. Но если нет, то мы получим ответы на вопросы. Потому что мы обязаны защищать американского потребителя и американские компании, это наш главный мандат. И те, кто ищут преимущества, будут ответственно сдержаны. Я не только поддерживаю «Андретти», я поддерживаю американцев».

Cразу после слушаний 12 членов Конгресса США направили письмо исполнительному директору «Либерти Медиа» [владельцы «Формулы-1»] Грегу Маффею – и потребовали ответа, почему отказали «Андретти», с завуалированным приказом все-таки взять в клуб американскую команду!

«Отказ со стороны ФОМ, по всей видимости, вызван в том числе текущим составом «Формулы-1» в основном из европейских команд, многие из которых связаны с иностранными автопроизводителями, которые в свою очередь напрямую конкурируют на рынке с американскими компаниями – в том числе с «ГМ» [General Motors], которая и является техническим партнером «Андретти». Отмечается, что попытки блокировки участия американских команд и компаний в «Формуле-1» может быть расценено как нарушение американского антимонопольного законодательства.

По какому закону ФОМ осуществила отказ в заявке «Андретти»? Были ли рациональные основания для отказа, особенно с учетом того, что «Андретти» и «ГМ» потенциально стали бы первой командой с владельцами-американцами и построенной американцами? Антимонольный закон Шермана 1890-го запрещает беспричинные ограничения рыночному соперничеству ради лучшего результата для американского потребителя. Так как отказ ФОМ американским компаниям вписывается в него, раз решение помогает действующим европейским гоночным командам и их зарубежным автомобильным партнерам? Как мы понимаем, «ГМ» пытается вернуть бренд «Кадиллак» на европейский рынок, что поддержало бы тысячи высокооплачиваемых рабочих мест в американском автопроме, особенно с мировой аудиторией «Ф-1». Насколько сопоставимы намерения ГМ войти на европейский рынок с отказом и публичной оппозицией действующих команд «Ф-1» новому сопернику из США?»

Ответа от владельцев коммерческих прав на «Формулу-1» в Конгрессе ждали до 3 мая – то есть еще даже до старта Гран-при Майами. Временные рамки абсолютно нереальные!

От слушаний в Конгрессе до перехода к требованиям Судебного комитета: беспрецедентная атака на «Ф-1»

Конечно, на предыдущее письмо, никто не ответил – и в итоге Джим Джордан от лица Судебного комитета Конгресса направил новый запрос – с требованием предоставить все необходимые документы, связанные с причинами отказать «Андретти» в получении места в числе участников чемпионата.

Отмечается также, что в случаях, когда спортивная лига отступает от собственных же правил и ее действия приводят к снижению конкуренции, это уменьшает потребительский интерес и подобные действия могут быть приравнены к сговору с целью нарушения закона о конкуренции.

Джордан отметил, что некоторые доводы, приведенные «Формулой-1» в обосновании отказа заявки «Андретти», кажутся ему неприемлемыми.

«Аргументы, приведенные в качестве оправдания причин отказа «Андретти-Кадиллак», выглядят просто как предлог и не имеют отношения к пригодности «Андретти-Кадиллак» к участию в «Формуле-1».

Например, в заявлении утверждается, что новая команда может принести пользу «Формуле-1», только борясь за подиумы и победы.

Однако ФИА уже проанализировала технические возможности «Андретти-Кадиллак» и сочла их достаточными, чтобы конкурировать с большинством действующих команд «Формулы-1». При этом большинство в данный момент участвующих в «Формуле-1» команд не соответствуют ее же стандартам – и не имеют той самой возможности «регулярно бороться за победы и подиумы».

«Формула-1» также упрекнула «Андретти-Кадиллак» за попытку использования продукции уже существующего [выступающего в «Ф-1»] производителя, указывая, что это может «нанести ущерб престижу и репутации «Формулы-1». И в то же время в «Ф-1» заявляют, что в случае использования «Андретти-Кадиллак» нового двигателя «ГМ» с первого же года выступлений, это создало бы для новой команды большие проблемы.

«Формула-1» не может идти сразу обоими путями. И правда в том, что, как уже объяснял президент ФИА Мохаммед бен Сулайем, единственной причиной отказа «Андретти-Кадиллак» со стороны «Ф-1» являются деньги.

Слабые команды хотят защититься от конкуренции в ущерб потребителям, поскольку новая команда будет бороться за призовые деньги и спонсорскую поддержку. А ограничение количества команд только нарастит цену за спонсорство действующей команды.

Если «Формула-1» должна препятствовать конкуренции и тем самым наносить вред потребителям, только чтобы защитить команды, которые с этой конкуренцией не справляются, то вся модель работы «Формулы-1» может оказаться сломанной, и данная организация не может прикрываться нуждами спортивной лиги для осуществления деятельности, препятствующей честной конкуренции.

Задержка вступления «Андретти-Кадиллак» в «Формулу-1» даже на один год нанесет ущерб американским потребителям, а выгоду извлекут команды, которые не справляются со своей задачей», – говорится в письме Судебного комитета.

Теперь Комитет изучает законодательные акты, касающиеся структуры и конкуренции спортивных лиг, а также требует:

все документы о процессе оценки вступления новых команд;

все документы, касающиеся заявки «Андретти»;

все документы, касающиеся решения отказать «Андретти»;

все документы по переговорам с действующими командами по поводу вступления новой команды в «Ф-1»!

все документы о вступительном взносе и возможного изменения этой суммы в новом Договоре согласия!

И это беспрецедентная атака на «Ф-1»: еще никогда у серии не требовали столько внутренней информации (которая даже не факт, что существует в документальном виде).

Следующие шаги обычно заключаются в обвинительных слушаниях в Конгрессе или Сенате с грубыми вопросами во время прямой трансляции, а затем «рассмотрение дела» в профильном комитете и последствия – в виде штрафов и предписаний. Через процедуру недавно проходили крупнейшие технологические и криптокомпании от Apple до Binance, и результатом стали несколько антимонопольных исков в суд (например, против Amazon), миллиардные штрафы и даже реальный срок для босса Binance.

Но с «Ф-1» все может быть намного сложнее!

Подход США вряд ли сработает из-за сомнительной юрисдикции и аргументов

Что же мы узнали о видении ситуации в Конгрессе из их публичных заявлений?

Если просуммировать, то выходит примерно так: по версии законодателей, американская компания «Либерти Медиа» через свою дочку ФОМ не пускает в главную гоночную серию планеты первую американскую команду «Андретти-Кадиллак» ради сохранения европейских команд и автокомпаний. Именно это вредит американским потребителям (интересно, как – если рейтинги и без «Андретти» бьют рекорды ), и потому ситуацию нужно расследовать по американским антимонопольным законам.

Но!

Ни «Андретти», ни «Кадиллак» не могут стать «первыми американцами». Место уже занятно – «Хаас» выступает под американской лицензией, а американским мотористом в партнерстве с «Ред Булл» в 2026-м станет «Форд». «Андретти-Кадиллак» никак не сумел бы перехватить здесь знамя: «Хаас» гоняет в «Ф-1» с 2016-го (да, все с той же лицензией и базой в Северной Каролине), а «Форд» первым заявил о приходе и первым подал заявку на вступление. «Кадиллак» же сам сорвал сроки для 2026-го и вписался как производитель только с 2028-го.

Потому аргумент о недопуске американцев просто разваливается – а вместе с ним и возможные судебные иски по национальному антимонопольному законодательству. Ни в одном суде такие аргументы просто не устоят.

Причем даже с подсудностью возникают вопросы: да, «Либерти» (которая и подпадает под закон Шермана) – действительно американская, но она не владеет «Ф-1» напрямую! ФОМ входит в Formula One Group, которая торгуется на бирже, а «Либерти» формально владеет только частью ее акций через британскую Delta Topco Limited. Основная часть активов и структур ФОМ зарегистрированы в Британии, Люксембурге и Нидерландах. Да, «Либерти» владеет большинством голосов в корпоративной структуре как главный акционер, но фактически у них нет права или обязанности выдавать прямые приказы или указания. «Ф-1» функционирует самостоятельно и лишь выносит ключевые назначения и обязательные решения на голосование акционеров, причем вопросы вроде принятия новой команды в список не входят.

Да и «монопольное» поведение доказать будет трудно при наличии мотористов и производителей из Германии, Франции, Японии и Британии. Как минимум половина локаций – уже не «европейские»!

Вывод – Конгресс США при всей формальной власти и влиятельности вряд ли сможет применить легальные рычаги. Все его письма и обращения – скорее с целью припугнуть, создать негативную медийную повестку и принудить «Ф-1» к сотрудничеству силой. С логикой «все же принимайте, а не то еще не такие проблемы вам организуем».

Не шутка, ситуация действительно обстоит примерно так – ведь перед визитом в Конгресс отец владельца компании «Андретти» Майкла чемпион «Ф-1» 1978 года, победитель «Инди-500», «Индикара» и бессчетных американских гонок 84-летний Марио Андретти честно признался: принял отказ как оскорбление. И буквально сказал: «если они хотят крови – получат ее».

«На самом деле, для меня это было оскорблением. Не думаю, что мы заслужили подобного отношения.

Мы готовы обеспечить серьезные инвестиции в гоночную серию, и казалось бы, что в «Формуле-1» будут этому рады. Даже ценность чемпионата с 11-ю командами вместо 10-ти будет выше. Так что я даже не знаю, что тут можно сказать. Расскажите нам, что мы делаем не так?

Еще одно оскорбительное заявление – выражение готовности к приходу именно «ГМ». Ведь именно мы заключили эту сделку, сделали это возможным. Да и в «ГМ» раз за разом говорят одно и то же: «Мы работаем либо с «Андретти», либо ни с кем». И все равно в «Формуле-1» пытаются их переманить. Если честно, я вообще не понимаю, что там происходит. Но если они хотят крови – что ж, пусть будет так, я тоже готов.

При этом мы пока провели всего одну встречу с ними. И это проблема. Потому что этого недостаточно. И мы с радостью готовы провести следующую встречу с «Ф-1». Давайте просто сядем и поговорим. Я не оставляю надежды. Потому что мы показываем, что готовы действовать, а не просто разговаривать.

Хочу прояснить: наша четкая цель – все еще 2026-й, это план, и он реалистичный. Это с учетом трудностей сбора команды и ожидания полного участия «ГМ» хорошие сроки.

Даже фан-база «Индикара» на «Лонг-Бич», там вся трибуна скандировала «Марио «Ф-1», разве это не прекрасно? Много фанатов таких гонок, любящих «Ф-1» и «Индикар», и все они говорят – когда я на заезде «Индикара», то отовсюду слышу «Ф-1», куда бы ни пошел. Я не преувеличиваю, это прекрасно. Это заряжает нас энергией, что мы делаем все правильно. Люди должны осознать энергию за нами. Боже упаси, чтобы мы обернули это в негатив. Боже упаси, ведь это хорошее дело, хорошо для спорта».

Похоже, вышло так: вы рассердили старого, прославленного и влиятельного деда. И он поднял связи.

Да, «Андретти» не останавливается даже после отказа: открыл завод в Британии и сохранил поддержку «ГМ»

Помимо заявлений и обращений в Конгресс, были и несколько более предметных событий: команда открыла завод в Великобритании в Сильверстоуне – близ трека для местного Гран-при. Неподалеку базируются «Астон Мартин» и «Мерседес»:

4500 квадратных метров, 130 нанятых сотрудников, 60 свежих открытых вакансий , объявление о заключении сделки с «Тойотой» по использованию ее аэротрубы в Кельне до открытия своей (до 2023-го на ней работал «Макларен») – кажется, проект «Андретти» действительно на полном ходу. И босс и владелец Майкл Андретти все еще уверен: 2026-й по-прежнему достижим, даже несмотря на всего 1,5 года.

«Наибольшая проблема – что мы все еще чувствуем, что сможем войти в 26-м с тем, что есть. Мы надеемся на как можно более ранний ответ. Мы никогда не получали финальное «нет».

Мы строим команду прямо параллельно нашему разговору. У нас уже сейчас 120 с чем-то человек. Мы продолжаем, как если бы точно вступали. Очевидно, для нас как можно лучше получить более ранний ответ, ведь можно тогда будет заполучить больше талантов, которые захотели бы присоединиться, но они просто не оставят нынешние места без четкой уверенностью.

Я не уверен, что люди понимают объем вложенных нами усилий, и вот почему мы так активно работаем над подсвечиванием его размера. Ведь это огромный объем усилий, который один из главных мировых автопроизводителей вкладывает в серию сегодня. У нас настоящее партнерство с «ГМ». Они не просто делают мотор, но вовлечены и в развитие шасси.

Мы уже проводим тесты в аэротрубе. Мы провели крэш-тесты носовой части, боковые крэш-тесты.

Даже не стоит задаваться вопросом, ожидал ли я таких трудностей и препятствий со стороны «Ф-1». Кипит настоящая битва, о которой я никогда не думал, не думал, что придется умолять о вступлении. Но, надеюсь, наши усилия того стоят, и мы в конце концов достигнем цели».

«Мы сделали заявление с технической точки зрения, что мы полностью отданы проекту и не позволим ему провалиться, – сделал еще одно политическое заявление босс гоночного подразделения «ГМ» Эрик Уоррен в интервью The New York Times при комментарии вопроса слушаний в Конгрессе. – Наша компания выступает в гонках – и успешно – в каждой гоночной серии, где появляется. Все, кто посмотрят, увидят это.

У наших дверей постоянно появляется много высококлассного опытного персонала из «Ф-1». Они видят, что мы делаем. Развиваем машину, все подсистемы, мощности, все технические дисциплины, отдел аэродинамики, всю работу в CFD (вычислительная гидродинамика – что-то вроде «виртуальной аэротрубы), вся работа с ИИ в стратегии, все эти системы – чтобы гоняться на достойном уровне во многих сериях. Нет недооценки технического вызова в «Ф-1», но мы понимаем, как гоняться. Понимаем, как нанимать таланты, и точно понимаем, как инвестировать в технологии и использовать силы компании и партнеров. И можем это доказать, и доказываем, и продолжим доказывать.

Когда мы прочитали ответ, мы точно не согласились с ним, и, думаю, все в мире с ним не согласились. Дальше в публичных комментариях мы это высказали, но это нас не отпугнет, потому что мы чувствуем долг перед фанатами за их поддержку, которую мы увидели в процессе. Так что теперь мы просто управляем процессом и на самом деле показываем силу и ценность, на чем мы сконцентрированы. И мы продолжим. С ростом волны и четкой ясностью принесенной ценности, думаю, мы знаем, что добьемся успеха, потому что, в конце концов, мы пытаемся смотреть на спорт и фанатов. Наша работа – показать нашу решимость и вовлеченность, и что мы можем».

Однако что же фактически кроется за всеми этими заявлениями?

Мотора для вступления в 2026-м все еще нет – даже вариант с «Рено» отвалился, ведь французы согласны заключить контракт на поставку только при допуске, разрешения на вступление без вменяемого плана не будет, а его «Андретти» так и не предъявляет.

Непонятно, что же там команда продувает и отправляет на крэш-тесты, если регламент шасси на 2026-й еще не финализован. Детали тоже не раскрываются.

Американская команда заявляет о продолжении подготовки, но в чем фактически она проявилась в смысле исключения опасений «Ф-1», высказанных в отказе? Никаких изменений – подход все тот же.

Выходит, семья Андретти достигает ее максимально американским способом: медийным давлением по-американски с использованием американских силовых методов. Надежный план, как американские часы, верно?

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Фото: Gettyimages /Ethan Miller, Anna Moneymaker / Staff; andrettiglobal.com ; IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images, Javier Rojas/Keystone Press Agency, Jeremy Hogan/Keystone Press Agency, Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press ; x.com/Jim_Jordan