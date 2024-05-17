Невидимый рычаг в странном трансфере «Ф-1»: топ «Мерседеса» ушел в «Феррари» ради жены-принцессы

Редкий случай привлекательности Италии.

Фанаты «Мерседеса» получили еще новый удар: вслед за Льюисом Хэмилтоном подтвердили переход в «Феррари» двух важных топовых менеджеров – бывшего зама босса восьмикратных чемпионов Тото Вольффа Жерома Д’Амброзио (руководил командой, когда самого босса не было на месте) и главного спеца по эффективности и настройке шасси Лоика Серра. Причем оба приступят уже в этом году – с 1 октября! Даже без очень длительного отпуска.

Заменявший Вольффа на двух Гран-при 2023 года Д’Амброзио станет заместителем руководителя команды Фредерика Вассера и возглавит Академию «Феррари» – фактически его роль относительно «Мерседеса» не изменится.

Как и у Серра – Лоик займет должность руководителя отдела производительности шасси и будет отчитываться перед техническим директором по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле. И именно с его уходом в «Феррари», кстати, даже сперва связывали трансфер и самого Хэмилтона – по причинам совпадения мнений насчет настройки, характеристик и требований к болиду. О грядущем трансфере инсайдили и сообщали еще в 2023-м, сейчас фактически просто подтвердили время начала работы.

А с Д’Амброзио – совсем не так: о его желании сменить «Мерседес» на другое место стало известно только зимой. Причем без конкретных причин и направлений – оставались только предположения вроде «Жером хотел повышения и полноценного управления командой, а «Мерседес» никак не мог ему это дать».

Но тогда место и роль выглядят еще внезапнее: вместо хотя бы формального повышения, пусть и в команде попроще, Д’Амброзио просто переезжает на абсолютно те же полномочия к прямому конкуренту в локацию, где мало кто из базирующихся в Британии людей хотел бы работать – на трудности перевозки людей в Италию постоянно жаловался, например, бывший босс нынешнего «РБ» Франц Тост (его команда с базой в Фаэнце – в том же регионе, что Маранелло: их разделяют буквально сотня километров).

Так в чем же может быть дело?

Просто случаются и исключения.

Единственный намек на причины ухода Жерома давал только Тото Вольфф – не вдаваясь в подробности, косвенно подтвердил, что семье бельгийца хотелось бы жить в Британии: «Ситуация в большей степени связана с личными причинами – и Жером оценивает варианты, решая, что ему делать дальше».

Что же у него за семья-то такая?

Если вкратце, его жена – принцесса: Элеонора фон Габсбург, настоящий потомок последнего императора Австрии Карла I . Формально считается эрцгерцогиней Венгрии, Богемии и Хорватии. Ее брат Фердинанд (тоже гонщик!) – формально наследник трона Австро-Венгрии !

И ее как раз напрямую связывает с Италией карьера: Элеонора – дизайнер ювелирных изделий, получала магистерскую степень в миланском университете Istituto Marangoni, прошла затем стажировку в миланском же Dolce & Gabbana, римском Bulgari и парижском Van Cleef, а затем из Италии же запустила первую полноценную коллекцию-коллаборацию с модным Венским домом ювелирных изделий Schullin Wien выского класса (стартовая цена на самое простой аксессуар – 4 тысяч евро, большинство цен доступны только при личном визе на смотр) – The Ivy Collection.

И в анонсе коллекции Элеонора рассказала журналу The Extravagant, как важны для нее именно локации, культура и архитектура:

«Ювелирное дело – глубоко личное выражение. Для меня это означает изложение себя, которое идет через поколения.

По удаче, я росла и могла путешествовать в такое огромное количество мест в мире и изучать, как ювелирные украшения носятся в разных культурах. И я черпаю вдохновение в пристальном наблюдении за деталями всевозможных видов разного культурного наследия, архитектуры, искусства, моды и природы.

Вдохновением для IVY Collection послужило одно конкретное место: сады с лечебными растениями монахов-францисканцев. Речь о садах, разбитых в 15 веке в монастыре на берегу Средиземного моря в хорватском Лопуде на маленьком острове близ Дубровника – их два десятилетия восстанавливала моя мать. Теперь его превратили в пятизвездочный бутиковый отель LOPUD 1483».

После первой коллекции работа отошла на второй план: принцесса как раз вышла замуж за бывшего гонщика, а в октябре 2021-го у них родился сын Отто.

Элеонора ушла в отпуск по уходу за ребенком, но к концу 2023-го как раз и возник вопрос возвращения к карьере или продолжению обучения. И для ее развития как мастера ювелирных изделий именно Северная Италия – лучшая локация в мире с учетом ее корней, источников вдохновения и первых образовательных шагов. Регион базы «Феррари» как раз центр не только автоиндустрии: культурные и образовательные мегагорода Флоренция, Венеция, Падуя, Сиена, Милан, Болонья, Верона и Пиза – все в паре часах езды от любого потенциального места жительства. Вообще не сравнится с Бракли, Сильверстоуном или «автогоночной долиной» Великобритании.

Так что причины трансфера, похоже, действительно лично-семейные. В «Формуле-1» бывает и такое!

Кто такой вообще этот Д’Амброзио? Зачем он «Феррари»?

Наверное, мог возникнуть и обратный вопрос – а зачем Скудерии тратить ценные деньги из-под потолка расходов на Жерома? Неужели Вассеру так уж требовался такой зам, или цель заключалась в простом ослаблении прямого конкурента? Какими навыками обладает Д’Амброзио?

Бельгиец – очень молодой менеджер (ему всего 38 лет – в «Ф-1» все еще гоняют два пилота старше!), и его взлет из пилотов прошел моментально. Причем из электрической «Формулы Е»!

Несмотря на аристократическое происхождение, связи в мире высшей знати и бизнеса, а также среди высшего света бельгийского автоспорта, спонсоров у Жерома никогда не было – он выигрывал за счет стратегического планирования, распределения сил, способности здорово договориться и понимания общей картины. Важные навыки для стратега и в особенности для нынешней «Феррари», где новый шеф Фредерик Вассер выкладывает новую хладнокровную командную структуру без зависимости от эмоций и давления со стороны традиционно страстной итальянской прессы.

«Он не станет кого-либо заменять, а добавит ценности команде, – подтвердил на Гран-при Эмилии-Романьи шеф «Феррари» Вассер. – Мы разделим ответственности, но не так, чтобы одно – к одному имени, другое – другому, одно – в один кабинет, другое – в другой, мы так не делаем. Но он поддержит меня.

Будет пинать меня под зад в некоторых случаях, и мне тоже нужно это. У него огромный опыт в автоспорте по части менеджмента, по части пилотажа, по части всего. Он станет отличным активом для нас на будущее».

Проследите путь Д’Амброзио в «Ф-1» – он получился необычным: его поддерживала легенда бельгийского автоспорта Тьерри Бутсен (Жером гонялся за его команды), парень выиграл чемпионат мира по картингу и национальную «Формулу-Рено 1.6». Тогда-то бельгиец и попал в молодежную программу «Рено», но затем продвижение пошло медленнее – в региональных «формулах» посерьезнее он занимал много четвертых и пятых мест как в общем зачете, так и в гонках.

А в 2005-м произошло объединение с россиянином Виталием Петровым в команде Euronova – «Выборгская ракета» взлетала в мир большого автоспорта тоже через нее.

За 5 лет Жером выиграл только один чемпионат (средненькую «Международную Формулу Мастер» – болид уровня «Ф-4»), затем прыгнул в GP2 (аналог «Ф-2») и провел в ней четыре полных года. Каждый из сезонов Д’Амброзио проиграл Петрову, выиграл всего 1 гонку, 9 раз поднялся на подиум, а в общем зачете не финишировал выше 9-го. Тем не менее, технических знаний, участия в программе «Рено» и таких результатов хватило для попадания в тестеры к «Верджин», а затем и в боевой кокпит – хотя при современной системе суперлицензий Жером никогда бы не получил доступ до Гран-при.

И единственный полный сезон в «Формуле-1» Жером провел в 2011-м в составе «Маруси-Верджин» напарником Тимо Глока. Лучшей финишной позицией бельгийца стала 14-я (на дебютном Гран-при Австралии и потом еще в Канаде) – и он закончил год выше опытного напарника.

В следующем сезоне «Маруся» выбрала замену одного дебютанта на другого, но с деньгами – на место Д’Амброзио пришел Шарль Пик, а Жером отправился в резервисты в «Лотус». И даже разок вышел на старт в 2012-м, когда Ромен Грожан словил бан на гонку за аварию на Гран-при Бельгии (финишировал 12-м).

Гоночный успех пришел к Д’Амброзио уже после ухода из «Ф-1» – в 2014-м он прочитал ситуацию и стратегически перешел в новосозданную «Формулу Е», выбрав китайско-американский «Дрэгон». Там его ждали две победы, 6 подиумов и 4-е и 5-е места в общих зачетах. Затем случился набег автопроизводителей на электросерию, конкуренция резко выросла и команды Жерома больше не выходили за пределы уровня середняков с амбициями. Тем не менее, бельгиец устроился в заводскую индийскую «Махиндру» и смог выиграть еще гонку с двумя подиумами, а в 2020-м завершил активную карьеру – в 34 года.

Но не просто так: его позвали заместителем босса в другую команду «Формулы Е» – «Вентури» с собственным брендом электрокаров (а технологическая ветка даже подписалась в проект SpaceX для производства лунного вездехода FLEX). Тогда ею руководила бывшая гонщица Сьюзи Вольфф – супруга Тото Вольффа – а моторы поставлял как раз «Мерседес».

В первый сезон гонщик «Вентури» Эдо Мортара сражался за титул, во второй организация взяла второе место в зачете команд (после заводского «Мерседеса»), а на третий превратилась в заводской «Мазерати» (без него и со своим мотором упала на 6-е).

В процессе Жером сменил Сьюзи на роли босса, а затем по семейным связям вновь появился в поле зрения Тото – ведь австрийский менеджер знал Д’Амброзио еще с молодежной карьеры!

«Мы знакомы уже давно, – рассказывал Вольфф после назначения бельгийца боссом молодежной программы. – Когда он сам еще входил в программу «Рено», я даже занимался его менеджментом – 15-20 лет назад. Потом мы еще пересекались, так что я хорошо знаю его как спортсмена.

А вот как человека и менеджера я знал его намного хуже. Когда Сьюзи предложила ему сменить кокпит на пост в руководстве, он сразу ухватился за возможность. Они составили сильный дуэт, а когда Жером возглавил команду, то привел ее ко второму месту в «Формуле Е».

Жером очень хорошо работал в «Венутри» – небольшой структуре, которая не слишком похожа на нашу со штатом в 2500 человек. Тем не менее, он вовлечен, и, должен сказать, большая часть его вклада очень разумна. Уверяю, это уже солидная оценка, поскольку [технический директор «Мерседеса»] Джеймс Эллисон часто говорит, что 50 процентов всего времени я несу чепуху и только 50 процентов времени – умные вещи.

У него есть понимание процессов, к тому же как гонщик он многого добился: взял титул чемпиона мира по картингу и дошел до «Ф-1». С другой стороны, у него уже хорошо прокачаны навыки менеджера».

Помимо замены босса на Гран-при и работы с юниорами, Д’Амброзио работал над стратегией и долгосрочным развитием – фактически сменил ушедшего в «Уильямс» Джеймса Воулза:

«В структуре внутри завода в Бракли весь стратегический штаб и ту зону забрал Жером, – пояснял Вольфф, когда его спросили о роли подчиненного вне трековой команды и юниорской академии. – В общем и целом он работает нам тем же, что и Джеймс, и забрал основную часть загрузки и компетенций, выполнявшихся Джеймсом и сверх стратегической работы. Пока я вижу развитие Жерома внутри организации по тому направлению».

Интересно, что же Вольфф имел в виду, если Воулз как раз и ушел из-за достижения потолка, откуда двигаться в «Мерседесе» было просто некуда?

Однако и в «Феррари» бельгийский менеджер утыкается в тот же потолок – разве что Скудерия отдаст ему в итоге полностью направление GT или гиперкаров на «Ле-Мане». Ведь и нынешняя Академия итальянцев – пока явный тупик: с длительными контрактами Хэмилтона и Леклера вряд ли хоть кто-то из юниоров получит реальный шанс на развитие до основного состава.

Усилит ли Д’Амброзио команду прямо сейчас – пока не очень понятно, но Льюис получит на одного знакомого больше. Может, для того его и брали – как персонального помощника для адаптации? Или медиации между им и Леклером – чтобы битвы на треке не ожесточались, как сейчас с Сайнсом? Ведь с Расселлом и Хэмилтоном такое хоть и происходит, но по-прежнему реже, чем можно было бы ожидать.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, Sutton Motorsports/ZUMAPRESS.com, Thomas Melzer/Thomas Melzer / mspb/Global Look Press ; instagram/jeromedambrosio , eleonorehabsburg