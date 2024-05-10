Вся «Ф-1» восхищена жаждой Алонсо до гонок и отказом уходить раньше 45 лет! Теперь пример даже для Хэмилтона

Молодые признают: не смогут так.

Фернандо Алонсо продолжает каждый год удивлять «Формулу-1»: теперь – продлением сделки с «Астон Мартин» на выступления в Гран-при минимум до 45 лет при полном сохранении лучшей формы. Да, двукратный чемпион сейчас не просто гоняет «как в те самые годы против Шумахера», но и проводит лучшие заезды в карьере – по крайней мере, по собственной оценке .

По личной же оценке с точки зрения чистой физики испанец способен гонять и до 50 лет – вопрос упирается в мотивацию и необходимость постоянно жертвовать всем временем жизни на поддержание равномерно высочайшего уровня. Именно оттуда истекают его главные жалобы на «Ф-1» и всевозможные посты на бесконечные перелеты, которые Фернандо ненавидит. Например, №14 подбил ближневосточно-тихоокеанский отрезок сезона не количеством очков и достижений, а разбивкой 153 часов налета между локациями гонок, домом, медцентрами и тренировочными кэмпами, спонсорскими мероприятиями и вновь местами заездов.

(Тесты и гонка в Бахрейне = 15 часов, Аравия = 11 часов, Австралия = 46 часов, Япония = 40 часов, Китай = 41 час).

А еще Майами, и только потом начинается менее нагруженный с точки зрения перелетов европейский отрезок c июньским перерывом на вояж в Канаду!

Понятно, почему «Ф-1» удивляется: должно быть, непросто тянуть такой график в 43 года, поддерживать супертоповый уровень, продлеваться до 45 лет и сохранять жажду и силу!

«Возраст – это всего лишь цифра в паспорте, – отвечает сам Алонсо. – Если точнее, то свой возраст я даже считаю своим преимуществом. Например – в сезоне-2022 «Формула-1» перешла на низкопрофильные шины. А я уже знал об этих шинах все, изучил их вдоль и поперек – потому что ранее работал с такими шинами в гонках спорткаров.

Да, это правда, мне будет 45 лет и я буду гоняться. Но у нас очень честные отношения с «Астон Мартин». Если однажды я перестану чувствовать мотивацию, почувствую потерю скорости или остроты – буду первым, кто поднимет руку и скажет: «Может, я потерял тут и там», и мы найдем решения.

Очень трудно сказать, на самом деле, потому что я не могу предсказать, когда захочу уйти из «Ф-1» или из гонок. Пока я буду гоняться, я сделаю все возможное, чтобы выигрывать и быть конкурентоспособным с этой командой.

Но я почувствую то же самое, если мы сможем достичь великих вещей и успеха, даже если я не буду за рулем и смогу поддерживать все эти вещи в другой должности.

А еще у «Астон Мартин» есть проект гиперкара «Валькирия» на «Ле-Мане» – он начнется в следующем году. Так что кто знает, может, это тоже будет тот проект, с которым я как-то смогу помочь – за рулем или за пределами трека.

Вероятно, с возрастом возникает всего одна по-настоящему актуальная проблема – речь о необходимости в принципе интенсивно готовиться и тренироваться к сезону «Формулы-1». Ты должен понимать, что проведешь в разъездах 300 дней. И должен организовать свою жизнь таким образом, чтобы полностью посвятить себя спорту.

Дело не в гонках. Глядя на календарь, я боялся, что он окажется слишком тяжким для меня. Так много обязанностей на предсезонке со всеми фотосессиями, презентациями машин, все эти вещи требуют многого от пилотов в общем и от меня в частности, особенно на нынешнем отрезке моей карьеры.

Вот я и сказал: «Дайте мне пройти через этот тяжкий период, через вызов маркетинга с медиа и всего такого, перемещений, смены часовых поясов и длительных перелетов. И если я почувствую, что больше не наслаждаюсь, лучше будет не гоняться дальше. А если я пройду через все это и сохраню любовь к гонкам, то я продолжу. Почему нет?» Это были главные вещи, которые я хотел прояснить для самого себя. «Ф-1» пожирает все твое время. Нужно жертвовать всем остальным ради гонок, и я хотел прояснить для себя, хочу ли все еще делать это.

Я ощутил, что люблю гонки так сильно, что просто не могу сейчас остановиться. Жертвы меньше, чем страсть, которую я получаю от гонок.

Я дышу «Ф-1», я живу «Ф-1», я тренируюсь, чтобы выдерживать «Ф-1», я ем, чтобы войти в форму для «Ф-1», и я не дошел до момента, когда я бы хотел поменять стиль жизни. Я люблю то, что делаю. Я не стал бы счастливее, сидя дома и глядя «Ф-1» по ТВ, потому что я все еще считаю, что должен быть здесь.

Наибольшим беспокойством насчет плохой стороны работы пилота для меня была и остается невозможность видеть семью и жить обычной жизнью, или завести собственную семью, такие вещи. Но здесь я сказал себе: окей, посмотрим на мои чувства год за годом, месяц за месяцем.

Я поговорил с семьей. Мы решили сделать несколько изменений в тех вещах, которых мне не хватает, или которые могут волновать меня насчет продолжения карьеры. Они теперь чаще будут приезжать на гонки. Все приедут в Майами теперь: мать, сестра и две моих племянницы».

Вся «Формула-1» восхищена жаждой Алонсо до гонок! Он – пример для ветеранов

Поражен каждый – особенно соперники и бывшие пилоты, которые сами прекрасно представляют трудность закусилься их работы. И ветераны, перешедшие 30-летний рубеж, ищут в примере Алонсо источник вдохновения и поддержания мотивации вместе с жаждой к гонкам.

«Я испытываю громадное уважение к Фернандо. Не потому, что он может пилотировать до 45 или 50 лет. Вопрос в уровне мотивации, который он проявляет к этому спорту спустя столько лет.

Я считаю, что гонщики могут выступать сколько хотят – нет физического ограничения. Думаю, скорее дело в мотивации.

Сейчас так много гонок, и «Формула-1» действительно лишает тебя многого в жизни. Ты отдаешь спорту все, и я очень уважаю Фернандо за то, что он делает это так долго», – отметил 34-летний мексиканский гонщик Серхио Перес – отец троих детей, едва успевающий хотя бы изредка повидать семью. Пилот «Ред Булл» точно понимает Алонсо: раньше он постоянно между гонками проводил изматывающие перелеты домой в Гвадалахару ради дня-двух с женой и малышами. Но в последние пару лет из-за расширения календаря и напряженного расписания спонсорских мероприятий после перехода в топовую команду сил и времени на такое больше нет, потому часть сезона его семья проводит в Мадриде, чтобы сокращать расстояния, а в остальном Перес пытается урвать хоть немного общения с близкими вот такими ламповыми созвонами по FaceTime прямо перед пресс-конференциями.

«Когда наблюдаешь за Фернандо, это довольно сильно мотивирует. Он до сих пор выступает отлично. Он уже не мальчик, но я бы не сказал, что это хоть как-то сказалось на его скорости, – высказался бывший пилот «Мерседеса» и нынешний гонщик «Кик Заубера» Валлтери Боттас – который, как казалось, уже вплотную подошел к закату карьеры. – Сколько буду выступать я? Не хочу называть число. 40 лет – звучит как большая величина. Сейчас мне 34, но я могу легко гоняться еще пять лет или вроде того.

Я был настроен слишком серьезно, особенно в начале. Это не позволяло поддерживать уровень энергии и физической готовности. Я был занят «Ф-1» 24 на 7, ничего другого фактически не существовало. Ты словно поджигаешь свечу с обоих концов.

В итоге понял: мне больше подходит, когда есть другие вещи за пределами «Ф-1». Так отвлекаешься, и когда возвращаешься на уик-энд, действительно хочешь там находиться и рад гоняться. Я достиг отличного баланса: ощущаю, что здорово проявляю себя в машине, сохраняю уровень энергии и отлично чувствую себя с психологической точки зрения».

Чем же занимается Боттас в отрыве от «Ф-1»? Например, гравийным велоспортом: недавно занял шестое место в своей возрастной категории в южноафриканской гонке Swartberg 100 мировой серии Gran Fondo и квалифицировался на профессиональный чемпионат мира.

У Валттери вообще и там все серьезно: он – «заводской» гонщик компаний-производителей Canyon и Sram, как и его девушка Тиффани Кромуэлл.

Кстати, для бывшего напарника финна 39-летнего (ДА!) Льюиса Хэмлтона Алонсо тоже стал одним из образцов для подражания!

«Я буду гоняться далеко после 40 лет. Так что переход «Феррари» – не что-то краткосрочное.

Я не самый возрастной пилот. Я буду выступать еще довольно продолжительное время, и здорово, что [Алонсо] до сих пор тут.

Фернандо – один из лучших гонщиков, что были в «Ф-1», и он продолжит гоняться и показывать, какие вещи реализуемы. Это демонстрирует новую эру спортсменов и возможностей человеческого тела, если о нем заботиться.

Я никогда не думал, что буду гоняться после 40. Вполне уверен, я говорил, что такого не будет. Но жизнь – безумное путешествие. Я не ощущаю себя на 40. Я в целом чувствую себя отлично».

Молодежь – в шоке от долгожительства Алонсо. Не все смогут так же

Конечно, мнение ветеранов с именем и статусом всегда имеет другое измерение – многие из них уже настолько вросли и свыклись с гонками в «Ф-1», что, может, и не захотят увидеть себя где-то еще, пока позволяют тело и способности.

Но как насчет талантливых молодых гонщиков с валом сторонних интересов вроде музыки, моды, игр или даже производства мороженого (как у Шарля Леклера с его недавним бизнесом LEC)?

Есть много молодых и талантливых пилотов, которые продолжают ждать свой шанс, – высказался Леклер. – Так что тут тоже нужно соблюдать баланс, но сделать это непросто.

Мы определенно видим, насколько Фернандо все еще мотирован и на каком высочайшем уровне он все еще сейчас выступает. Фернандо является одним из самых талантливых гонщиков «Формулы-1», и он в полной мере заслуживает своего места. В конце концов, именно это имеет наибольшее значение – возраст тогда только цифра.

В любом случае я вот не вижу себя в «Формуле-1» в 43 года – через 15-18 лет – как бы мне этого ни хотелось. Но мне бы хотелось продолжать гоняться – также попробоваться в других гоночных сериях: в том числе в гонке «24 часа Ле-Мана». Пока я мотивирован гоняться и люблю это дело, я постараюсь заниматься им как можно дольше».

«Фернандо заслуживает исключительно уважения, – отрезал владелец медиаимперии развлечений в 24 года Ландо Норрис – бывший падаван испанца в «Макларене». – Лично я понятия не имею, захочу ли продолжать гоняться через 20 лет, и смогу ли я выступать достаточно сильно для этого.

Думаю, такой подход требует большой самоотдачи – и вряд ли кто-то считает, что Фернандо не достает самоотдачи. Мне кажется, он демонстрирует это во всех аспектах жизни – и на трассе, и вне ее, и в других вещах. Так что на самом деле все зависит от того, чем вы хотите заниматься, а так все люди разные.

Мы довольно редко видим, как кто-то настолько долгое время профессионально занимается спортом – Фернандо, вероятно, является одним из самых возрастных спортсменов во всех видах спорта в мире. И то, что ему при этом удается выступать на таком уровне – вполне возможно, что мы никогда больше не увидим подобного в «Формуле-1». А если и увидите, то такие случаи будут чрезвычайно редки».

«Огромное уважение Фернандо! – высказался и его бывший напарник по «Альпин» 27-летний Эстебан Окон. – Я еще маленьким смотрел, как он соревнуется с Михаэлем Шумхером. И, знаете, эти двое были теми, кто заставили меня полюбить этот спорт.

Все еще гоняться с Фернандо сейчас – крайне невероятно. Да даже просто смотреть на его карьеру… Он просто выиграл все. В картинге, на «Ле-Мане», в США на спорткарах – почти везде, где участвовал, либо побеждал, либо почти побеждал.

Это более чем выдающиеся достижения, это карьера мечты для любого атлета или гонщика. Так что я не знаю, дотяну ли в гонках до его возраста, но правда, его преданность и самоотверженность – грандиозный пример всем нам».

Тем временем первый китайский пилот «Ф-1» Чжоу Гуаньюй вообще прошел путь от боления за Фернандо на первом домашнем Гран-при на трибуне и заклеивания квартиры его постерами до первой практики в машине Алонсо (этап в Австрии 2021-го) и затем соревнований на одном треке – у него вообще особые впечатления:

«Путешествие Фернандо просто великолепно. Конечно, конечно намного проще его описать словами, чем сделать. Я бы хотел гоняться в «Ф-1» еще долгие годы [как он], это точно. Это вызывает во мне наибольшую страсть – как и просто пилотировать эти машины.

Говоря про меня, конечно, раньше он был примером и кумиром, я следил за ним и подражал ему. Замечательно видеть его до сих пор выступающим на таком высоком уровне. Надеюсь, мы скоро сможем зарубиться с ним за высокие позиции на треке и повеселиться».

Боссы «Ф-1»: все еще подписали бы Алонсо без раздумий

Вроде бы шефы команд и серии должны думать стратегически на много лет вперед – но нынешняя форма, опыт испанца и его феноменальный образ работают даже акул бизнеса из аквариума «Ф-1».

«[Держать такой уровень в таком возрасте-] безусловно, непросто, но случается и в других видах спорта и только с легендами, – высказался шеф «Макларена» Зак Браун – один из самых безжалостных продажников всей «Ф-1». – Их рабочая этика не имеет себе равных, они сосредоточены на работе, обладают нужным настроем.

Фернандо очень впечатляет. Он вообще не сбавил в скорости, обладает прекрасным гоночным мастерством. Я хорошо знаю Фернандо – его не заботит ничего помимо гонок.

Говорят, что возрастные пилоты сдают позиции, так как начинают обращать больше внимания на другие вещи в жизни. Пока Фернандо думает только о гонках, то продолжит как Том Брэди, Скотт Диксон – они в каком-то смысле опровергают то, что делают остальные, благодаря сосредоточенности и таланту.

Так что это не сработает для каждого, но, безусловно, работает для Фернандо Алонсо. Я бы дал ему пилотировать наш болид в любой день».

«Подписал бы я его на год или два? Ага, – заявил технический директор «Ф-1» Пэт Симмондс, работавший с Алонсо в «Рено». – Я по-настоящему высоко оцениваю этого парня. Считаю, он невероятно быстрый. Если задуматься, как получить наилучший результат в 2025 году, кто поможет при разработке совершенно новой машины-2026 под абсолютно другой регламент, то Фернандо – ваш выбор.

Тем не менее, остается проблема, не так ли? Пожалуй, Фернандо в какой-то момент скажет: «Ладно, я все доказал, пока двигаться дальше».

Значимость стабильности всегда недооценивают. Это важнейший аспект, когда инженеры, гонщики и все остальные работают сообща. И для этого надо навести порядок с пилотами. Необходимо иметь планы, кем заменить инженеров и так далее.

Так что на месте я бы пошел на такой шаг, но при этом думал бы: «Окей, а какой следующий шаг?» Нужно учитывать долгосрочную перспективу».

В «Астон Мартин» поступили именно так – с контрактом до 2026-го и грядущей переоценкой. Майк Крак и владелец бренда Лоренс Стролл сказали свое слово.

А что вы думаете о феноменальном долгожительстве ветерана под №14?

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Фото: Gettyimages /Rudy Carezzevoli / Freier Fotograf Chris Graythen / Staff Mark Thompson / Staff Lars Baron / Staff; instagram.com/fernandoalo_oficial