Шоу Феттеля на юбилее гибели Сенны: завернул всю «Ф-1» в бразильский флаг, упал на колени перед его болидом. Не перебор?

Смахивает на идолопоклонничество?

В этом году исполнилось 30 лет с черного уик-энда Гран-при Сан-Марино 1994-го в Имоле – когда Рубенс Баррикелло получил тяжелейшие травмы в практике, австриец Роланд Ратценбергер погиб в субботу, а в гонке разбилсялегендарный трехкратный чемпион мира Айртон Сеннаю И хотя местный этап «Ф-1» состоялся спустя полмесяца после годовщины, обойти стороной такую дату было невозможно – завершивший карьеру четырехкратный чемпион Себастьян Феттель решил ненадолго вернуться с пенсии и почтить их память.

Сначала Себ устроил пробежку в преддверии уик-энда: собрал вместе всех пилотов «Ф-1» (и даже гонщиков младших «формул»), сотрудников команд и персонал трассы. Многие надели специальную футболку в цветах шлема Сенны и мерч в честь Ратценбергера.

Ферстаппен и Боттас ограничиись брошью в честь Ратценбергера – оказалось, что кто-то украл их форму .

Бежать было необязательно. Некоторые предпочли прокатиться на велосипеде или скутере – так, например, сделали Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Карлос Сайнс и Шарль Леклер вместе с рядом сотрудников.

Над скутером Хэмилтона подшучивали, но он отвечал: «Ребята, вы помните мой возраст?»

А после пробежки пилоты собрались у памятника Айртону и заслушали речь Феттеля:

«Что ж, 30 лет назад, первого мая, Айртон Сенна – о котором, уверен, все вы слышали – лишился жизни, разбившись в «Тамбурелло». Здесь не было шиканы, просто левый поворот, который проходился в полный газ. После появления машины безопасности он потерял контроль или его машина сломалась – до сих пор нет 100% уверенности в причинах произошедшего.

В любом случае он врезался в стену, потерял жизнь. Думаю, он потрясающий пилот. Он многое значит благодаря своим результатам и достижениям. Но куда важнее то, что, помимо невероятного уровня мастерства и гонок, которые он провел, он значит куда больше.

У него было сострадание, он стоял за свою страну, был ведущим человеком, голосом, пытавшимся бороться с малообразованностью, с бедностью, человек, который, как и все мы, обладал даром, умением, решимостью, желанием побеждать, но который понял, что жизнь – это нечто большее, чем просто сидеть в машине и ехать быстрее, чем все остальные.

Идея этого забега заключается в том, чтобы сохранить в памяти его наследие, а также почтить память Роланда Ратценбергера, который погиб за день [до аварии Сенны] в субботу, что сделало Гран-при в Имоле 1994 года самым мрачным моментом того времени.

Но его, их смерти, их аварии проложили путь к тому, чтобы сделать машины безопаснее для нас. Так что все, что нам сегодня приносит пользу, существует благодаря тому, что они рисковали своими жизнями и потеряли их».

Также под влиянием Себа все пилоты облачились в подшлемники в бразильский флаг – цвета шлема Айртона:

А машины обклеили десятками стикеров в память о юбилее:

В воскресенье перед гонкой акция продолжилась в новом формате: Феттель провел демонстрационные заезды в честь Сенны и Ратценбергера за рулем «Макларена» MP4/8 – на нем Айртон провел последний полноценный сезон в карьере. А еще это личная машина немца – купил ее пару лет назад на аукционе.

У Себа был специальный шлем: одна половина посвящена бразильцу, вторая – австрийцу.

А еще особенный комбинезон – в той же стилистике, что и футболка для пробежки.

После заезда Феттель устроил показательный поклон (примерно так же немец праздновал четвертый титул ):

К чему все это было?

«Я просто хотел закончить его дело, – высказался Себ. – Очевидно, бразильский флаг он показывал после побед. А австрийский подготовил в честь Ратценбергера, и я много думал и решил – будет правильно все завершить. Ну или хотя бы заставить людей вспомнить. Ощущалось очень по-особенному. Вышел уик-энд, который много значит для меня.

Трудно заключить в слова, но определенно один из самых эмоциональных моментов за рулем, которые я когда-либо переживал за пределами гонок. Невероятно. Когда я достал флаги, люди вокруг… Было мощно.

Счастлив, что осмелился предложить все эти идеи и позвать семью Сенны. И я получил только позитивные отзывы!»

Вот только если в случае четвертого титула такую эмоциональность можно было списать на эмоции, поклон болиду Сенны немного отдает идолопоклонничеством и излишним драматизмом. Или для нынешнего Себа это норма?

Раньше Феттель вел более закрытый образ жизни, но ближе к концу карьеры его взволновали социальные проблемы и экология – Себ все больше уходил туда с головой, постепенно забывая о гонках. В итоге в последний сезон в «Ф-1» он даже завел аккаунт в соцсетях (хотя раньше пилотам приходилось буквально уговаривать немца зарегистрироваться в них ).

Теперь если Феттель и берется за какое-то дело, то устраивает из этого нечто громкое: к примеру, когда он построил пчелиные ульи на японской «Сузуке» – то посвятил этому десятки постов. Примерно то же самое и с акциями в память о Сенне.

Если забоиться об эффекте на окружающую среду – то вплоть до избавления от всего автопарка и подсчета личного углеродного следа!

Однозначно: о былом Феттеле остались только воспоминания и старые фото – которые сам Себ также бесконечно постит у себя на странице. Теперь Себ точно совсем другой – и акции у него соотвествующие.

А как вы считаете, перебор ли в итоге вышел?

Что еще почитать о жизни и трансформации Феттеля?

Фото: соцсети Феттеля