Владельцы «Ф-1» требуют от организаторов Гран-при Монако повышения взносов за проведение гонки

Теги Гран-при Монако трассы Формула-1 Авто

«Ф-1» хочет получать больше денег от организаторов Гран-при Монако.

Будущее Гран-при Монако может оказаться по угрозой. По информации Bloomberg со ссылкой на собственные источники в паддоке, переговоры о продлении контракта на проведение гонки могут оказаться в затруднительной фазе.

В течение многих лет организаторы Гран-при Монако пользовались привилегированным положением проведение одного из самых известных этапов в мире гонок с «историческим статусом». В связи с этим в данный момент промоутеры Гран-при Монако платят «Формуле-1» всего $20 млн в год. Что является самым низким значением среди всех Гран-при в календаре чемпионата [исключение составляет Гран-при Лас-Вегаса, где в организации участвует непосредственно управляющая компания «Ф-1»].

Как сообщается, если организаторы не согласятся на заметное увеличение размера взносов, продление контракта на проведение Гран-при Монако, который в данный момент рассчитан до 2025 года, может оказаться под угрозой.

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2 комментария
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Гонка интересна гонщикам, часть из которых там живёт, и группе толстосумов.
А по сути после квалификации вероятность финишировать в том же порядке составляет 99.9%
Может чередовать такие исторические гонки с рядом других исторических гонок ?
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