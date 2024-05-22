Владельцы «Ф-1» требуют от организаторов Гран-при Монако повышения взносов за проведение гонки

«Ф-1» хочет получать больше денег от организаторов Гран-при Монако.

Будущее Гран-при Монако может оказаться по угрозой. По информации Bloomberg со ссылкой на собственные источники в паддоке, переговоры о продлении контракта на проведение гонки могут оказаться в затруднительной фазе.

В течение многих лет организаторы Гран-при Монако пользовались привилегированным положением проведение одного из самых известных этапов в мире гонок с «историческим статусом». В связи с этим в данный момент промоутеры Гран-при Монако платят «Формуле-1» всего $20 млн в год. Что является самым низким значением среди всех Гран-при в календаре чемпионата [исключение составляет Гран-при Лас-Вегаса, где в организации участвует непосредственно управляющая компания «Ф-1»].

Как сообщается, если организаторы не согласятся на заметное увеличение размера взносов, продление контракта на проведение Гран-при Монако, который в данный момент рассчитан до 2025 года, может оказаться под угрозой.

Италия сошла с ума по Леклеру: первый подиум «Феррари» в Имоле со времен Шумахера!